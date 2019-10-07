''Zaferden şüphemiz yok''

Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Kızılcahamam’da yapılan AK Parti 29’uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın kapanış konuşmasında önemli mesajlar verdi. Türkiye’nin gelecek çeyrek asrın, yarım asrın belirleyicisi olacak bir dönemden geçtiğini ifade eden Erdoğan, “Yaklaşık 6 yıldır ülkemize yönelen gizli, açık saldırılar milletimizi belki yıkamadı ama yordu. Buna karşılık üstesinden geldiğimiz her sorun, göğüsleyip boşa çıkardığımız her saldırı ülkemizi daha da güçlü hale getirmiştir” dedi.

ÖDEDİĞİMİZ BEDELİ UNUTMADIK

“Bugün Türkiye’ye herhangi bir alanda zarar vermeye çalışmanın maliyeti düne göre katbekat fazladır” diyen Erdoğan “Eski Türkiye’yi diledikleri gibi yönlendirmeyi, diledikleri gibi hırpalamayı alışkanlık haline getirenler, hala aynı heveslere kapılmıyor değiller. Hamdolsun her defasında milletimizden cevaplarını alıyor, kös kös geri dönüp gidiyorlar” değerlendirmesinde bulundu. “Bu sürecin hem ülkemize hem bizlere ciddi bir maliyeti olmuştur.” ifadelerini kullanan Erdoğan “Yaşadığımız sıkıntıları, acıları, ödediğimiz bedelleri unutmadık. Ama bunlar, bizim moralimizi bozmak yerine azmimizi kamçıladı. Ne vesayetçilere ne darbecilere ne terör örgütlerine ne de iç, dış siyasi ve ekonomik tetikçilere eyvallah etmedik” dedi.

Erdoğan, her defasında önce Allah’a sığınarak sonra millete güvenerek mücadele bayrağını yeniden yükselttiklerini belirtti. Erdoğan, “Birlik, dirlik ve kardeşlik için yeniden yollara düşme vaktidir” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin içinden geçtiği kritik dönemde mümkün olduğunca yapıcı, kucaklayıcı ve pozitif gündemli bir siyaset izlemeye çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, “Her ne kadar birileri sürekli yalanlarıyla, iftiralarıyla ve hezeyanlarıyla bu iklimi zehirlemeye çalışsa da mecbur kalmadıkça kendilerini muhatap almadık, almıyoruz ve almayacağız” dedi.

DUVARA TOSLAMAYA MAHKUM

Bunun saldırılara cevapsız kalınacağı anlamına gelmediğini anlatan Erdoğan “En büyük cevabın da icraatımız olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar laf üstüne laf koymak yerine, eser üstüne biz eser koyduk. Bunların en övündükleri işleri dahi AK Parti’nin her birinin ardında çok büyük emek, alın teri, gayret ve mücadele olan başarı hikayelerinin sadakası olmayacak düzeydedir” diye konuştu. “Kerameti kendinden menkul bu zihniyet duvara toslamaya mahkumdur” diyen Erdoğan şunları söyledi: “Daha bismillah bile demeden kendini dev aynasında görerek milleti aşağılamaya, milletin iradesini küçük görmeye, milleti hiçe saymaya çalışanların günleri sayılıdır. İnşallah gelecekte bizi çok daha büyük başarılar bekliyor. AK Parti milletimizin tek umudu olma vasfını koruyor, bundan hiçbir endişeniz olmasın.”

BİR UKALA ÇIKMIŞ KONUŞUYOR

Erdoğan, Türkiye’ye en büyük hizmetleri AK Parti’nin getirdiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bundan sonra yapılacakları da yine AK Parti yapacaktır. Milletimiz AK Parti’nin demokraside ve ekonomide gerçekleştireceği yeni hizmetlerin sabırsızlığı içindedir. İşte dün, baktım bir televizyonda çıkmış bir ukala bir şeyler söylüyor. Neymiş ‘Güvenli bölgeyi Amerika kendisi planlamış, güvenli bölge olayının Erdoğan ile bir alakası yokmuş’ ya bunlar geçmişi, şurada yani kısa 5-10 seneyi bile okumaktan aciz zavallılar. Bu ana muhalefetin atıkları böyle. Bunlara da televizyonlarda bu imkanları veriyorlar. Bir defa Obama döneminde bunları masalarda nasıl konuştuk, onlara güvenli bölgeyi nasıl teklif ettik, nerelerinin güvenli bölge olabileceğini söyleyen şahsım.

TRUMP’IN EMRİNE UYMADILAR

Trump döneminde aynı şekil ve daha sonra Trump bizim dediğimiz noktaya geldi ve ardından da Fırat’ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi ama gündeme getirmeye rağmen Trump’ın yanındakiler bu talimata hala uymuş değiller. Ne yazık ki PKK, PYD ve YPG gibi terör örgütleri burada cirit atıyorlar. Irak üzerinden buralara gelen 30 bin tır silah yüklü, mühimmat, araç yüklü bütün bu araçlar kime geliyor? Niçin geliyor? Bunun hesabını herhalde sormak bizim hakkımızdır. Zira burada 911 kilometre sınır boyu bize ait. Biz burada sınırız ona göre de bütün hesabımızı yapmak durumundayız. Tedbirimizi buna göre almak durumundayız. Güvenli bölge olarak söylediğimiz ve harita da çizip gösterdiğimiz yerler, Sayın Trump’ın ‘20 mil’ diyerek ifade ettiği o 30-32 kilometrelik derinlik, onun üzerinde yaptığımız çalışmalar ve hizmetler hepsi bu bölgede durumumuzun ne olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. Bunu bilmeyecek kadar bunlar aciz ve zavallı. Biz işimize bakacağız, Türkiye için ne yapabiliriz ona bakacağız. Zaferle değil seferle mükellefiz eyvallah ama inşallah zaferlerimizden de şüphe duymuyoruz.”

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