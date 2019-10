''Zaferden şüphemiz yok''

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan, “Terörün ortadan kalkması için güvenli bölge şart” dedi.

İki lider Trump’ın daveti üzerine Washington’da görüşme kararı aldı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız, PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması için güvenli bölgenin şart olduğunu ifade etmişlerdir.

Suriye’de DEAŞ terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olan ülkemizin, bölgede bir daha böyle bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbiri alacağı vurgulanmıştır. “

Amaçları AK Parti’nin temsil ettiği değerleri tümden yıkmak

Başkan Erdoğan millete sürekli doğruları anlatmazsa, yapılan hizmetleri kayıda geçirmezse, yalan ve iftira dalgalarının her tarafı işgal ettiğini belirterek “Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm; fitne bayağı egemen. Fitnenin egemen olduğu yerden de ne hayır ne bereket çıkar” diye konuştu. “Yapmamız gereken şey; işimize bakacağız, yolumuza devam edeceğiz” diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

İFTİRA ÜRETEN MEKANİZMA

“Çünkü bizim yapacağımız çok şey var. Bunun için de fitneyle fesatla uğraşmaktansa hayra tevessül ederek işlerimizi yapalım. Üzüntüyle belirtmek durumundayım ki ülkemizde AK Parti ve şahsım söz konusu olduğunda her türlü yalanı, iftirayı üreten bir mekanizma ile bunun alıcısı bir kesim mevcuttur. Şüphesiz ki yalanın müşterisi var ama doğrunun da müşterisi var. Biz burada doğruya müşteri bulmaya çalışacağız. AK Parti’ye saldıranların gayesi, yerine bir başka partiyi ikame etmek değil, temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır. Bu bakımdan verdiğimiz mücadele kendimiz için değil milletimiz adınadır. AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlüdür. Buna karşılık AK Parti’nin zayıflaması demek, Allah göstermesin, Türkiye’nin savunmasının zayıflaması demektir.”

YORULMADIK AZMİMİZ ARTTI

Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilmesinin bu dönemde verilen mücadelenin başarısına bağlı olduğunu vurgulayan Erdoğan “Sizlerden attığınız her adımı, söylediğiniz her sözü, gösterdiğiniz her tutumu bu bilinçle ölçüp tartmanızı ona göre hareket etmenizi istiyorum” dedi. AK Parti’nin sıradan bir parti olmadığının altını çizen Erdoğan, “Bizler dava arkadaşları olarak bir aradayız. Türkiye’de çok partili hayat döneminde bizim kadar kesintisiz ve uzun süre iktidarda kalan başka bir parti yoktur. Yıllar geçtikçe yorulmak, yılmak, gerilemek, dağılmak yerine mücadele azmimiz daha da arttı. Partimiz daha da büyüdü, daha da güçlendi” diye konuştu.

MİLLET YENİ SİSTEMİ ONAYLADI

Son yıllardaki seçim sonuçlarına bakıldığında bu gerçeğin görülebileceğine dikkati çeken Erdoğan, 3 Kasım 2002 milletvekili seçimlerinden başlayarak, girdikleri bütün seçimlerin oy oranlarını anımsattı. Erdoğan “Nitekim cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi halk oylamasında yüzde 51,5 oy oranıyla milletimizin takdirini kazandık. Şimdi birileri ‘bunu değiştirelim’ diyor. Neyi değiştiriyorsun? Millet yüzde 51,5 ile yeni sistemi onaylamış, kabul etmiş. Neyi, kime soruyoruz? Biz millete sorduk. Arkada ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ yazacak. Sen egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu kabul etmiyorsun ki. Senin dünyanda senin kitabında egemenlik kayıtsız, şartsız malum çevrelere, dağdakilere aittir. Onlarla omuz omuza gezersin ondan sonra da aldığın oyla ‘Bak seçim kazandık’ dersin. Yok, bunu kimse yutmaz” şeklinde konuştu.

GÜNDEMDE TUTMALIYIZ

Erdoğan, 2019 Mahalli Seçimleri’nde Cumhur İttifakı olarak 51,6 oy oranına, AK Parti olarak da yüzde 44,3 oy oranına ulaştıklarına işaret ederek, seçimlerin en çok tartışılan yerlerinin Ankara ve İstanbul olduğunu hatırlattı. İstanbul belediye başkanlığını CHP’nin aldığını belirten Erdoğan Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ise AK Parti ile MHP’nin çoğunluğu elinde tuttuğunu anımsattı. Erdoğan “Bunların konuştuğu ne? Meclisi neden konuşmuyorsun? Bunu konuşmamız gerekiyor, yani belediye meclisini Cumhur İttifakı yönetiyor. İstanbul’da da Ankara’da da açık ara yönetiyor” diye konuştu. İstanbul’un 39 ilçesinin 24’ünde AK Parti, birinde MHP, 14’ünde ise CHP’nin kazandığını belirten Erdoğan, “Bunları neden konuşmuyorsunuz? Arkadaşlar, bunu gündemde tutmamız gerekiyor” dedi.

ORTADA BİR BAŞARISIZLIK YOK

Ankara’da benzer bir durumun söz konusu olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “ Fark devasa ortada. AK Parti’nin girdiği tüm milletvekili ve mahali idareler seçimlerindeki genel seviyesinin gerisine düşmedik. Elbette milletvekilliği ve belediye başkanlığı olarak kaybettiğimiz her yerin muhasebesini yapacak, gereken tedbirleri alacağız. Fakat evvela ortada bir başarısızlık, telafi edilemeyecek bir yıkım olmadığını önce kendimiz kabul edeceğiz sonra da bunu milletimize anlatacağız” ifadesini kullandı.

HESAPLAŞMA KAZANDIRMAZ

Rakamlar ve tablo aşikarken sürekli aksi yönde şikayetlerle ortada dolaşmanın iyi niyetle ilgisinin olmadığının altını çizen Erdoğan, yapılması gerekenin geçmişten alınan dersler ışığında geleceğe doğru yürümek olduğunu söyledi. Erdoğan şunları vurguladı: “Geçmişe ders almak niyetiyle değil de hesaplaşma gayesiyle bakmak bize de ülkemize de hiçbir şey kazandırmaz. Tüm arkadaşlarımdan ricam artık bu tartışmaları bir kenara bırakıp 7. Olağan Kongre sürecimizle partimizi daha da güçlendirmeye, 2023’e hazırlanmaya odaklanmamızdır. Milletimiz AK Parti’den kendi iç meseleleriyle uğraşmasını değil ülkemize daha büyük hizmetler kazandırmasını bekliyor.”