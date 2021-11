TRT Haber 30 Kasım 2021 Salı 13:52 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 14:01

Milli mücadelede Zafertepe'de düşmanı püskürttüler, yiğitçe çarpışıp destan yazdılar.

O kahramanların torunları şimdi sınır ötesinde.

Önce Zeytin Dalı Harekatı'nda, ardından Barış Pınarı bölgesinde kritik görev üstlendiler.

ZORLU EĞİTİMDEN GEÇİYORLAR

Denizli 11. Komando Tugayı, nam-ı diğer Zafertepe Yiğitleri. Tel Abyad'da Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapıyorlar. Bir de burada kocaman bir eğitim alanı oluşturmuşlar. Teröristen gelebilecek her türlü tehdidi, saldırıyı geri püskürtüyorlar. Her köşede, her yerde, her an bir operasyon olacakmış şekilde hazırlar.

Köpek eğitimleri, keskin nişancı talimleri, pusu ve sızma faaliyetleri...

Komandolar dağ taş demeden her zorluğu aşıyor.

TERÖRİSTLERİN HER TÜRLÜ SALDIRI YÖNTEMLERİ EĞİTİMLERDE GÖSTERİLİYOR

Harekat bölgelerinde istikrar sağlansa da Suriye'nin diğer bölgelerinde terör varlığı devam ediyor.

Teröristlere ait tüneller, patlayıcılar, silahlar... Komandolar teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyor.

Terör örgütü PKK/YPG'ye ait olan tünelin, betonları da Lafarge şirketinden. Ama burada sadece bir beton takviyesi, bir çimento takviyesi olduğunu söyleyemeyiz. Burası ciddi bir mühendislik gerektiren şekilde yapılmış bir tünel. Burası Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir eğitim alanı. Mehmetçik karşıdan gelebilecek her türlü tehdidi öğrenebilmek için burada ele geçirilen her şeyi tanıyor. Bu havanı atıyor terörist, hemen arkasında bir düzenek kurulmuş oradan da gözetleme yapılıyor. Yani burada sadece bir çimento desteği değil bir mühendislik aklı da var.

SINIRDAKİ SALDIRI GİRİŞİMLERİ KOMANDOLAR TARAFINDAN ENGELLENİYOR

TRT Haber'in haberine göre, Zafertepe Yiğitleri'nin konuşlandığı bölgeler kritik, olası operasyonun konuşulduğu Ayn İsa bölgesinin yanı başında.

Harekat bölgelerine ve Türkiye tarafına yapılan terör saldırılarını Zafertepe'nin Yiğitleri engelliyor.

KOMANDOLAR YAPTIKLARI YARDIMLARLA BÖLGE HALKININ SEVGİSİNİ KAZANDI

Mehmetçiğin bölgedeki varlığı sivillere güven veriyor.

Sağlık taramaları, gıda yardımları, çocuklarla aktiviteler...

Mehmetçik bölge halkının her türlü ihtiyacına koşuyor. Vatanın cesur kahramanları sınırlarımız ötesinde de dosta güven düşmana korku salıyor.