Milli mücadelede Zafertepe'de düşmanı püskürttüler, yiğitçe çarpışıp destan yazdılar.
O kahramanların torunları şimdi sınır ötesinde.
Önce Zeytin Dalı Harekatı'nda, ardından Barış Pınarı bölgesinde kritik görev üstlendiler.
Denizli 11. Komando Tugayı, nam-ı diğer Zafertepe Yiğitleri. Tel Abyad'da Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapıyorlar. Bir de burada kocaman bir eğitim alanı oluşturmuşlar. Teröristen gelebilecek her türlü tehdidi, saldırıyı geri püskürtüyorlar. Her köşede, her yerde, her an bir operasyon olacakmış şekilde hazırlar.
Köpek eğitimleri, keskin nişancı talimleri, pusu ve sızma faaliyetleri...
Komandolar dağ taş demeden her zorluğu aşıyor.
Harekat bölgelerinde istikrar sağlansa da Suriye'nin diğer bölgelerinde terör varlığı devam ediyor.
Teröristlere ait tüneller, patlayıcılar, silahlar... Komandolar teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyor.
Terör örgütü PKK/YPG'ye ait olan tünelin, betonları da Lafarge şirketinden. Ama burada sadece bir beton takviyesi, bir çimento takviyesi olduğunu söyleyemeyiz. Burası ciddi bir mühendislik gerektiren şekilde yapılmış bir tünel. Burası Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bir eğitim alanı. Mehmetçik karşıdan gelebilecek her türlü tehdidi öğrenebilmek için burada ele geçirilen her şeyi tanıyor. Bu havanı atıyor terörist, hemen arkasında bir düzenek kurulmuş oradan da gözetleme yapılıyor. Yani burada sadece bir çimento desteği değil bir mühendislik aklı da var.
TRT Haber'in haberine göre, Zafertepe Yiğitleri'nin konuşlandığı bölgeler kritik, olası operasyonun konuşulduğu Ayn İsa bölgesinin yanı başında.
Harekat bölgelerine ve Türkiye tarafına yapılan terör saldırılarını Zafertepe'nin Yiğitleri engelliyor.
Mehmetçiğin bölgedeki varlığı sivillere güven veriyor.
Sağlık taramaları, gıda yardımları, çocuklarla aktiviteler...
Mehmetçik bölge halkının her türlü ihtiyacına koşuyor. Vatanın cesur kahramanları sınırlarımız ötesinde de dosta güven düşmana korku salıyor.