''Zaman doluyor'' uyarısı! Fearghail, Türkiye'nin gösterdiği mücadeleye işaret etti

Fearghail, Türkiye-İrlanda ikili ilişkileri ve ülkesinin Filistin'e verdiği destek hakkında AA'ya konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin sıcak ve samimi olduğunu belirten Fearghail, ticaret alanındaki işbirliğine değindi.

Fearghail, iki ülke arasındaki ticaretin önemli derecede arttığını vurgulayarak, "Ticarette daha fazla büyüme için potansiyel görüyoruz. İrlandalı yatırımcıların Türkiye'ye gelme ve burada yatırım yapma potansiyeli var." ifadesini kullandı.

Ülkesinde yaklaşık 12 bin Türk vatandaşının yaşadığını ve orada çalıştığını kaydeden Fearghail, onların ülke ekonomisine ve topluma kıymetli katkılarda bulunduğunu söyledi.

Fearghail, İrlanda'da yaşayan Türk vatandaşlarının çoğunluğunun genç ve bilgisayar teknolojisi alanında çalıştığını kaydederek, ülkesinde daha fazla çalışanın memnuniyetle karşılanacağını söyledi.

İrlanda'da ciddi bir inşaat sorunu olduğunu belirten Fearghail, daha fazla yapı inşa edilmesine ihtiyaç duyduklarını ve öğrenci konutlarının inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

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Türkiye merkezli inşaat firmalarının yurt dışındaki çalışmalarına dikkati çeken Fearghail, Ankara ziyaretinde, hükümet yetkilileriyle inşaat sektörü alanında görüşmeler gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Fearghail, ziyaretinin amaçlarını vurgulayarak, "İlk olarak parlamentolar arası ilişkileri sağlamlaştırmak ve geliştirmek... İkincisi iki ülke arasındaki ticaret ve iş potansiyelini keşfetmek." dedi.

İki ülke arasındaki turizm işbirliğine de değinen Fearghail, Türkiye'nin İrlandalıların tatil için turizm noktalarından biri olduğunu, ülkesinden Türkiye'ye çok sayıda turist geldiğine dikkati çekti.

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Fearghail, ziyaretin bir diğer amacının da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki müzakerelerinin, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın savaşın yansımaları açısından önemli bir gelişme olduğunu kaydeden Fearghail, "Avrupalı çiftçiler ve özellikle İrlandalı çiftçiler bu tahıl anlaşmasından yararlandı." diye konuştu.

Fearghail, gün sonunda, Ankara'daki görüşmelerinde bu savaşın nasıl sonlanacağının ele alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Filistin'de yaşanan katliamlara nasıl son vereceğiz? İrlanda, Filistin'i devlet olarak tanıdı ve yakın zamanda resmi olarak tanıyan diğer üç Avrupa ülkesinden biri oldu. Her akşam televizyon ekranlarında gördüğümüz güzel kahverengi gözleriyle kardeşleri, anne babaları, arkadaşları ve komşuları için gözyaşı döken Filistinli çocuklar için yüreğimiz kan ağlıyor. Bu katliama, her gün gördüğümüz tamamen haksız vahşete bir son verilmesi gerekiyor. Bu sadece bölgedeki diğer ülkelerin girişimiyle sona erdirilebilir.

Türkiye'nin çözüm bulmak için istekli ve aktif olduğunu bildiğini belirten Fearghail, "Ancak zaman doluyor. Bu konunun bir an önce çözülmesine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Fearghail, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, olup bitenler için omuzlarına yüklenen ağır sorumluluğu kabul etmeli." diyerek, İsrail Başbakanının "savaş yolundan" dönmesi gerektiğini söyledi.

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Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine adaylık sürecine ilişkin de konuşan Fearghail, "Bizim her zaman AB'ye katılmak isteyen ülkeleri destekleyen bir tutumumuz var." dedi.

Fearghail, "Türkiye'nin Avrupa'ya büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz." diyerek, AB'ye üye ülkelerin bu birlikten faydalandığını kaydetti.