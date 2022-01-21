Zehir zemberek sözlerle İP'ten istifa eden isimden çok konuşulacak ''ABD'' itirafı

21 Ocak 2022 Cuma 08:27 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 08:27

İP'in kurucuları arasında yer alan Meral Akşener'in eski danışmanı Vedat Yenerer istifa sonrası bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

İP'in içinde yaşanan skandallara sessiz kalmayan Yenerer, "'Leyla Zana kırmızı çizgimiz' diyen, Abdullah Öcalan ev hapsine çıkmalı diyen benim dava arkadaşımız olamaz" diyerek İYİ Parti'li Bahadır Erdem ve Mehmet Salim Ensarioğlu'nu işaret etti.

AKŞENER'DEN 'PROJEYİ DURDUR' TALİMATI

Kurucusu olduğu partiden istifa eden Yenerer, Ege'de Yunan işgallerini protesto etmek için yaptığı girişimin İYİ Parti lideri meral Akşener tarafından "Adalara çıkma bu projeyi durdur. Bilmediğin başka şeyler var" sözleriyle engellendiğini söyledi.

"PARTİDE GİZLİ GÜNDEM VAR DEMEKTİR"

Yaşanan olaya sert tepki gösteren Yenerer, "Şimdi ben buradan soruyorum, bilmediğimiz şey nedir. Bu konunun uzmanıyım, kitap yazmış biriyim. Bu partide bilmediğim bir şey varsa. Burada gizli bir gündem var demektir" dedi.

"BÖYLE MİLLİYETÇİLİK OLUR MU"

Vedat Yenerer istifaya giden süreci şu sözlerle anlattı:

"Biz bir organizasyon yaptık ve Ege'de yunan işgallerini protesto etmek için kalktık Çeşmeye gittik ve feribot iskelesine geçtik. Benim orada olduğumu, o protesto gösteresini yapacağımızı herkes biliyor. Fakat ne oldu. İlçe başkanı bana, hem de milliyetçi olduğunu söyleyen bir ilçe başkanı, "Sakız Adası'na giden feribot bizim dostumuz, onun işleri bozulur, ayıp olur o yüzden biz bu etkinliğe katılamayız" dedi. Böyle milliyetçilik olur mu yahu.

"İKİ KEZ ENGELLENDİM"

Sivil toplum örgütleri, gazetecilerden oluşan bir heyetle bu adalara çıkma girişiminde bulundum. İki kez engellendim; Birinde genel başkan aradı, Sayın Meral Akşener. "Adalara çıkma bu projeyi durdur. Bilmediğin başka şeyler var." dedi. Şimdi ben buradan soruyorum, bilmediğimiz şey nedir. Bu konunun uzmanıyım, kitap yazmış biriyim. Bu partide bilmediğim bir şey varsa. Burada gizli bir gündem var demektir."

"DEVAMLI ABD'DEN BİRİLERİ BİZE GELİYOR"

Vedat Yenerer sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beni o adalara çıkartmayan, söz verdiği halde engelleyen Sayın Meral Akşener ne yaptı, dün gece sözde Çankaya Belediyesi'nin sözde Atatürk Barış ödülünü Yunanistan eski Başbakanı Sayın Yorgo Papandreou'ya verdiler. Devamlı ABD'den birileri bize geliyor. Sanki Türkiye'de vatan evladı kalmadı.

"BEN TÜRK MİLLİYETÇİSİ BİR PARTİ KURDUK DİYE DÜŞÜNÜYORDUM"

Ben zımba gibi bir Türk milliyetçisi, vatansever, Atatürkçülerin olduğu bir parti kurduk diye düşünüyordum. Güney Doğu'da Doğu'da gireceğiz, Şırnak'tan Hakkari'den çıkacağız, sıkmadık el bırakmayacağız. 500 bin korucu var. Yalvardım, bir genel başkan yardımcısı olsun. Onlar bu vatanın evlatları ve 40 yıldır savaşıyorlar.

İYİ Parti Türk milliyetçilerinin başta konuştuğu gibi vatanı milleti ve vatanseverleri kucaklıyor mu, alakası yok."

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