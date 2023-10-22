Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının yanında, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgedeki insani kriz ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail-Filistin ihtilafı başta olmak üzere, bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu, Türkiye'nin bunun sağlanması için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğini vurguladı.

ZELENSKİ: TÜRKİYE, OTORİTER SESİNİ VE DURUŞUNU KATARAK KATILACAK

Zelenski Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Malta'da düzenlenecek barış görüşmesine katılacağını söyledi.

Zelensk, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ısrarla desteklediği için Türkiye'ye teşekkür ederiz. Malta'da Barış Formülü görüşmelerinin bir sonraki turunu tartıştık. Türkiye, otoriter sesini ve duruşunu katarak katılacak. Gıda Güvenliği. Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'ni engellemesine rağmen Ukrayna, küresel gıda güvenliği garantörü olarak hayati rolüne bağlı kalmayı sürdürüyor ve Karadeniz tahıl koridorunun işleyişini sağlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben Orta Doğu konusunu ele aldık ve sivillerin korunması ve insani hukuka saygının sağlanması gerektiği konusunda mutabakata vardık" dedi.

Gelecek hafta Malta'da yapılacak Barış Formülü toplantısına hazırlanmak için aktif olarak çalıştıklarını ifade eden Zelensk, "Dünyanın her yerinden birçok nüfuzlu ülke katılacak. Katılımcı sayısı her geçen gün artıyor ve şimdiden 50'den fazla eyaletin katılması bekleniyor" dedi.

