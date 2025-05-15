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Politika

Zelenski'den Rusya'ya ''aldatmaca'' tepkisi: Başkan Erdoğan'la görüşmenin ardından karar vereceğiz

Uçaktan iner inmez gazetecilere açıklama bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Türkiye'nin ev sahipliğindeki Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine atıf yaparak 'Görüşmelerin üst düzey kısmına gelince biz, görüşmelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelerek başlayacağız.' dedi. Ukrayna'nın müzakereler için üst düzey heyeti ile geldiğini, heyette Dışişleri Bakanı, devlet başkanlığı yetkilileri, asker ve istihbarat görevlilerin yer aldığını aktaran Zelenski, 'Rus heyetinin seviyesi adeta bir aldatmaca. Erdoğan'la görüşmenin ardından bundan sonraki adımları kararlaştıracağız. Rus temsilcilerin yetkisinin ne olduğunu anlamamız gerekiyor.' değerlendirmesinde bulundu.

AA15 Mayıs 2025 Perşembe 13:22 - Güncelleme:
Zelenski'den Rusya'ya ''aldatmaca'' tepkisi: Başkan Erdoğan'la görüşmenin ardından karar vereceğiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gelen Zelenski, Esenboğa Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, İstanbul'da düzenlenecek Rusya-Ukrayna müzakerelerini değerlendirdi.

Görüşmeleri organize etmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Zekenskiy, "Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, doğrudan müzakerelerin yapılması için toplantı organize etmesinden dolayı teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için doğrudan müzakerelerin yapılması yönünde "sinyal alınca" Ukrayna tarafı olarak bunu hemen onayladıklarını anlatan Zelenski, bu sebeple bugün Ankara'ya geldiklerini kaydetti.

Zelenski, "Görüşmelerin üst düzey kısmına gelince biz, görüşmelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelerek başlayacağız." ifadesini kullanarak şöyle devam etti:

"Biz, ABD tarafıyla da bağlantıdayız. Onların da üst düzeyde Türkiye'de olacaklarını düşünüyorum."

Ukrayna'nın müzakereler için üst düzey heyeti ile geldiğini, heyette Dışişleri Bakanı, devlet başkanlığı yetkilileri, asker ve istihbarat görevlilerin yer aldığını aktaran Zelenski, "Rus heyetinin seviyesi adeta bir aldatmaca. Erdoğan'la görüşmenin ardından bundan sonraki adımları kararlaştıracağız. Rus temsilcilerin yetkisinin ne olduğunu anlamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE ZELENSKİ GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

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