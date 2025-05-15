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Politika

Zelenski'nin kararında Erdoğan faktörü! İstanbul'a heyet gönderecekler

Ukrayna Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenleyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 'Müzakerelerde yapıcı olacağız. ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygımızdan ötürü, İstanbul'a (barış müzakerelerine) heyet yollamaya karar verdik. Koşulsuz ateşkes liderler seviyesinde görüşülecekse ben Türkiye'deyim, doğrudan görüşmelere hazırım' dedi.

AA15 Mayıs 2025 Perşembe 16:59 - Güncelleme:
Zelenski'nin kararında Erdoğan faktörü! İstanbul'a heyet gönderecekler
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenledi.

Zelenski'nin açıklamalarından satırbaşları:

Rusya heyetinde kararlı alıcılar yok. Heyetimiz İstanbul'a gidecek.

ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygımızdan ötürü, İstanbul'a (barış müzakerelerine) heyet yollamaya karar verdik.

Müzakerelerde yapıcı olacağız.

ABD ve Türkiye tarafından haberler bekliyoruz. Müzakere sözde değil, gerçekte olmalı.

Koşulsuz ateşkes liderler seviyesinde görüşülecekse ben (Türkiye) buradayım, doğrudan görüşmelere hazırım.

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