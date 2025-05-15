Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenledi.

Zelenski'nin açıklamalarından satırbaşları:

Rusya heyetinde kararlı alıcılar yok. Heyetimiz İstanbul'a gidecek.

ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygımızdan ötürü, İstanbul'a (barış müzakerelerine) heyet yollamaya karar verdik.

Müzakerelerde yapıcı olacağız.

ABD ve Türkiye tarafından haberler bekliyoruz. Müzakere sözde değil, gerçekte olmalı.

Koşulsuz ateşkes liderler seviyesinde görüşülecekse ben (Türkiye) buradayım, doğrudan görüşmelere hazırım.