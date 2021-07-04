İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Temmuz 2021 Pazar / 24 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,7002
  • EURO
    10,3238
  • ALTIN
    498.804
  • BIST100
    1376.67
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Zelenskiy: Bayraktar İHA'ları yakın zamanda Türkiye'den teslim alacağız
Politika

Zelenskiy: Bayraktar İHA'ları yakın zamanda Türkiye'den teslim alacağız

Ülkesinde Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle düzenlenen törende konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'nin milli gururu Bayraktar İHA'ları beklediklerini açıkladı.

DHA4 Temmuz 2021 Pazar 14:13 - Güncelleme: 4 Temmuz 2021 Pazar 14:13
ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın yeni savaş gemisinin üretimine Türkiye'de başlandığını açıkladı. Ukraynalı lider ayrıca, yakında Bayraktar insansız hava araçlarının (İHA) Ukrayna'ya sevkiyatının beklendiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Odesa kentinde Ukrayna Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Türk dostlarımız Ukrayna Donanması'nın gemi envanterinin gelişimini de aktif olarak destekliyor. İlk modern korvetimizin gövdesinin inşası Türkiye'de başladı ve 2023'ün sonunda Ukrayna'da tamamlanacak" dedi.

Ukrayna'nın yakında Bayraktar İHA'ların sevkiyatını da beklediğini belirten Zelenskiy, "Deniz havacılığımız başarıyla güçlendiriliyor. Yakın zamanda modern ve etkili Bayraktar insansız hava araçlarını teslim almayı bekliyoruz" diye konuştu.

Türkiye ile Ukrayna arasında, Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.