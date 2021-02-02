Zengin: Türkiye'nin altında milli iradenin imzası olan bir anayasayı hakkı var

DHA 02 Şubat 2021 Salı 16:04 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 16:04

AK Partili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeni bir anayasayı tartışma zamanı geldi" açıklamasına ilişkin DHA'ya değerlendirmede bulundu. Zengin, en son yapılan AK Parti MYK toplantısında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, reform paketi ile ilgili detaylı bir sunum yaptığını belirterek, "Bu sunumunun hemen sonunda hepsini anlattıktan sonra 'Bizim bu kadar yıl siyaset yaparken en büyük hayalimiz sivil bir anayasanın üzerine bunları yapmaktı. Bütün bu yaptığımız işleri taçlandıracak şey sivil bir anayasa yapmak’ dedi; çünkü bir şeyin zemini fevkalade önemli. Buradan yola çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da tamamına dair hepsini yaptıktan sonra, belki bir hedef olarak da sivil anayasayı koyduğunu düşünüyorum. Kamuoyunda pek çok tartışılan konu var. O konuların üzerinden değil. Türkiye’nin gerçekten altında sivillerin, milli iradenin imzası olan bir anayasayı hak ettiğinin altını çizdi Sayın Cumhurbaşkanımız. Bunu yaparken de MHP ile beraber müzakere ederek, değerlendirerek, nihayetinde bunu bir taçlandırma olarak yapmayı hedeflediğini ifade etmiş olduğunu ben tahmin ediyorum" diye konuştu.

'ÖNCELİĞİMİZ REFORM SÜRECİ'

Anayasa çalışmalarının takvimine ilişkin soru üzerine Zengin, meselenin öncelikle reformlarla alakalı süreci götürmek olduğunun altını çizerek, "Doğrusu bunun detaylı çalışmasını yapmadık. O sunum reformlarla alakalı konular üzerineydi. Bu konuyla alakalı detaylı toplantıları yapılacaktır. Ondan sonra bir takvimleme söz konusu olacaktır. Ama önceliğimiz reform süreciyle alakalı olacak" ifadelerini kullandı.

Özlem Zengin, Bakan Gül'ün MYK toplantısındaki sunumuna ilişkin, "Adalet Bakanımız kapsamlı bir sunum yaptı; ama, çok paydaşı olan bir şeyden bahsediyoruz. Bakanlıklar var, yüksek yargı var, cemaat vakıfları var, STK’lar var, hukukçu milletvekillerimiz var. Tüm bunlara baktığınız zaman çok fazla paydaşı var. Bakanımız 2 bin saate yakın bir toplantı yaptıklarını ifade etti. Bunun neticesinde bunları tekrar incelteceğiz, bir öncelik sırasına koyacağız. Önce neler yapacağımızı Sayın Cumhurbaşkanımız paylaşacak. Akabinde de takvimlemeyi kamuoyu ile paylaşmış olacağız" dedi.

AİLE ARABULUCULUĞU

Zengin, özellikle insan haklarına dair, mülkiyet hakkına dair, Türkiye'deki sivilleşme anlamında çok önemli bir çalışma olduğunu ifade ederek, "Yani bireyin özgürleşmesini hedefleyen, bireyin özgürleşmesiyle demokrasinin çıtasını yükselten bir çalışma olacak. Geniş bir sunum yaptı Adalet Bakanımız. Bunların içeresinden bir öncelik sıralaması yapacağız. Hepsi de kanunla olacak değil. Bir kısmı kanunla yapılacak işler, bir kısmı cumhurbaşkanı kararı, bir kısmı idari işlemlerle yapılacaklar var. Böyle baktığınızda biz Meclis olarak kanun boyutuyla alakalı çalışacağız. Mülkiye hakkıyla ilgili pek çok sorun var. Aile hukukuyla alakalı; boşanmasının kolaylaşmasıyla alakalı daha önce çok konuştuk. Çünkü boşanma ile süreç devam ederken şiddetin arttığı çokça zemin var. Böyle bakıldığı zaman 'aile arabuluculuğunun' gelmesi de dahil olmak üzere çokça başlık var. Cemaat vakıflarının kendi içinde sorunları var. Yıllardır devam eden, onun çözümüyle ilgili sorunlar var. Yargının hızlandırılması bizim için en önemli konulardan bir tanesi. Farklı alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının hayata geçmesi ile alakalı başlıklar var. Bunların çeşitlenmesiyle alakalı mevzular var. İnsanların hareketleneceği, heyecanlanacağı bir çalışma olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.