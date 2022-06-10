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Politika

Zeydan Karalar'dan tepki çeken sözler: Hükümeti devirmek görevim

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir parkın temel atma töreninde skandal sözlere imza attı. Karalar, 'Tarih bana başka bir misyon yüklemiş. Ben partinin, Millet ittifakının az oy aldığı yerlerde oylarımı artırmak ve bu hükümeti devirmekle ilgili görevimi yapmak durumundayım' ifadelerini kullandı. Zeydan'ın sözlerine tepki yağdı.

10 Haziran 2022 Cuma 10:28 - Güncelleme:
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Adana'da bir parkın temel atma töreninde skandal ifadeler kullanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Tarih bana başka bir misyon yüklemiş. Ben partinin, Millet ittifakının az oy aldığı yerlerde çalışmak zorundayım. Orda oylarımı artırmak ve bu hükümeti devirmekle ilgili görevimi yapmak durumundayım." dedi.

KARALAR'IN SKANDAL İFADELERİNE TEPKİ

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Zeydan Karalar'ın skandal ifadelerine tepki gösterdi.

Mehmet Ay, bu dilin vesayet dili olduğunu belirterek, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın son açıklaması büyük bir hadsizliktir. "Hükümeti devirme görevimi yerine getirmeliyim" diyerek, aziz milletimizin iradesini hedef almıştır. Bu dil, vesayet dilidir. Bir belediye başkanının görevi ne zaman beri hükümet devirmek olmuştur?" dedi.

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