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Politika

Zirve öncesi Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Zirvesi kapsamında yapacağı görüşmeye ilişkin, Türkiye ile 'pozitif bir gündeme' açık olduklarını bildirdi.

AA11 Haziran 2021 Cuma 16:31 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 16:35
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Miçotakis, başkent Atina'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (MED7) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ile ilişkiler ve Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan ile NATO Zirvesi kapsamında 14 Haziran'da yapılması planlanan görüşmeye ilişkin Miçotakis, "Biz, AB Zirvesi bildirisinde kaydedildiği gibi her zaman kademeli, orantılı ve geri dönülebilir pozitif bir gündeme açığız." ifadesini kullandı.

Kıbrıs meselesine ilişkin de konuşan Miçotakis, Ada'da iki devletli bir çözümün tartışılmasını, hiçbir AB üyesinin kabul etmeyeceğini iddia etti.

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