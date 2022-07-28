Zıt kutuplar birleşti: Ne sağ, ne sol... İleri! ABD'de dengeleri altüst edecek siyasi hareket

ABD'de eski Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, sistemin işlenediğinden yakınarak yeni bir siyasi grup kurdu.

Forward adlı yeni partiye, eski Demokrat başkan adayı Andrew Yang ve eski Cumhuriyetçi New Jersey valisi Christine Todd Whitman eş başkanlık ediyor. Yang'ın Forward Partisi başlangıçta Ekim 2021'de kurulmuş olmasına rağmen, şimdi iki diğer örgütle birleşti.

Bunlar, eski Cumhuriyetçilerin 'Amerika'nın Yenilenmesi Hareketi' ve iki partili 'Amerika'ya Hizmet Et Hareketi'.

Yeni ortaya çıkan siyasi grubun liderleri, Amerika'yı farklı kamplara böldüğünü iddia ederek Amerika'daki geleneksel iki parti sistemine meydan okumayı planlıyor. Forward partisi ise onları bir araya getirmeye çalışıyor.

NE SAĞ, NE SOL... İLERİ

Partinin internet sitesinde, 'NE SAĞ, NE SOL.. İLERİ' sloganı yer alıyor.

Çarşamba günü Washington Post'ta yayınlanan bir görüş yazısında, Forward liderleri ABD'nin mevcut durumunun kötüye gittiğini belirterek, "Ulusumuzu parçalayan ve siyasi sindirmeye yol açan siyasi aşırılığı kınıyoruz." ifadelerini kullandılar.

Amerikalıların hükümetlerine olan inancını yitirdiğini belirten liderler, yazıda ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Hiçbir şey yapılmazsa, ABD bu yüzyılda beklendiği biçimde 300. yaşına ulaşamayacak. ABD'nin, yeni bir siyasi partiye -ılımlı, sağduyulu çoğunluğu yansıtan bir partiye- acilen ihtiyacı var. Günümüzün modası geçmiş partileri, uç noktalara hitap ederek başarısız oldu. Sonuç olarak, çoğu Amerikalı temsil edilmediğini düşünüyor."

İleri partisi, insanları birleştirme hedefine ulaşmak için, "adil, ekonomiyi canlandırmayı, Amerikalılara seçimlerde daha fazla seçenek sunmayı, işleyen bir hükümete daha fazla güvenmeyi, nefreti reddeden bir kültürü canlandırmayı ve engelleri kaldırmayı." vadediyor.

Forward partisi, 2024'ün sonlarına kadar, başkanlık ve kongre seçimleri için, 50 eyalette kayıt ve oy kullanma hakkı kazanmayı planlıyor.

Andrew Yang, Reuters'e verdiği bir röportajda, partinin başlangıç bütçesinin yaklaşık 5 milyon dolar olacağını ve bağışçılardan önemli miktarda finansal destek alacağını belirtti. Yang, "Çok güçlü bir mali pozisyonda başlıyoruz. Mali destek sorun olmayacak." dedi.

Yeni partinin oluşumu, yakın zamanda yapılan bir anketin, Amerikalıların yalnızca yüzde 13'ünün ülkenin doğru yönde ilerlediğine inandığını öne sürmesinin ardından geldi.

Star Gazetesi