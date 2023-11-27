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Politika

''Zürafa Adası, Türkiye'ye ait bir toprak parçasıdır''

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Ege Denizi'ndeki Zürafa Adası'nın, egemenliği Türkiye'ye ait olan bir toprak parçası olduğunu söyledi.

AA27 Kasım 2023 Pazartesi 17:56 - Güncelleme:
''Zürafa Adası, Türkiye'ye ait bir toprak parçasıdır''
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Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, "Zürafa Adası Yunan toprağıdır" ifadesinin haddi aşan bir açıklama olduğunu belirtti.

Bekin, "Zürafa Adası, sahip olduğu 6 millik kara suları ve köyleriyle birlikte, Gemlik ilçesi büyüklüğünde, egemenliği Türkiye'ye ait olan bir toprak parçasıdır. Bu kaya adasının diğer 20 ada gibi oldubittiye getirilmeye çalışılması kabul edilebilir bir durum değildir." dedi.

Bu kaya adacığının jeostratejik açıdan önemine dikkati çeken Bekin, adacığın ABD'nin Dedeağaç'taki üssünün yakınında yer aldığını söyledi.

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