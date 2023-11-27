''Zürafa Adası, Türkiye'ye ait bir toprak parçasıdır''

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, "Zürafa Adası Yunan toprağıdır" ifadesinin haddi aşan bir açıklama olduğunu belirtti.

Bekin, "Zürafa Adası, sahip olduğu 6 millik kara suları ve köyleriyle birlikte, Gemlik ilçesi büyüklüğünde, egemenliği Türkiye'ye ait olan bir toprak parçasıdır. Bu kaya adasının diğer 20 ada gibi oldubittiye getirilmeye çalışılması kabul edilebilir bir durum değildir." dedi.

Bu kaya adacığının jeostratejik açıdan önemine dikkati çeken Bekin, adacığın ABD'nin Dedeağaç'taki üssünün yakınında yer aldığını söyledi.