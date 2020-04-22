22 Nisan 2020 Çarşamba 17:36 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 17:36

2020 Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecek olanlar 2020 Ramazan imsakiyesi saatlerini araştırıyor. Diyanet, 2020 Ramazan İmsakiyesini yayınlandı. 11 ayın sultanı olan mübarek Ramazan ayında oruç tutanların merak ettiği ilk sahur ve iftar vakti ve ilk sahur (imsak) saati araştırılan konulardan bir tanesi. 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece başlayacak Ramazan ayında oruç ibadetleri yerine getirilecek. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il iftar saatleri ve sahur vakitleri yine imsakiye sayfamız üzerinde yer alacak. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor, ilk sahura ne zaman kalkılacak, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte 2020 Ramazan imsakiyesi!

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ YAYIMLANDI!

Müslüman âleminin heyecanla beklediği on bir ayın sultanı geldi. Her yıl büyük sevinç ve huzurla karşılanan bu mübarek ay yine ibadetlerle geçirilecek. İslam âlemine farz olarak buyrulan oruç ibadeti yerine getirilecek. Bu nedenle de ilk sahur ne zaman, ilk iftar vakti ne zaman saat kaçta gibi sorular cevabını aramaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir ve il il imsakiye açıklandı. Müslüman âlemi için farz olan oruç ibadetinin yerine getirileceği bu mübarek Ramazan ayı içerisinde sahur ve iftar saatleri en çok araştırılan konu oldu.

İLK SAHUR VE İLK ORUÇ NE ZAMAN?

23 Nisan Perşembe gecesini, 24 Nisan Cuma'ya bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. Yani 24 Nisan'da milyonlarca kişi oruçlu olacak.

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs 2020

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1.gün

1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2.gün

2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3.gün

3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4.gün