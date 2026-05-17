BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2026/2310 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2310 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Satışa konu taşınmaz: İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Esenyurt Mahallesi, 1219 ada 13 parselde kayıtlı arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulmuş kat irtifaklı, 10/100 arsa paylı zemin kat (4) no.lu mesken nitelikli bağımsız bölümün tamamının adına kayıtlı olduğu, taşınmazın kaydı üzerinde belirtilen haciz şerhi ile bir adet ipotek bulunduğu görülmektedir.Satışakonu taşınmaz; tapunun Esenyurt İlçesi, Esenyurt Mahallesi, 1219 ada 13 parselde kayıtlı zemin kat (4) bağımsız bölüm nolu mesken nitelikli taşınmazıolarak kayıtlı olduğu, Keşif günü mesken kapısı kapalı olduğundan özellikleri Belediyeden temin edilen kat irtifakına esas onaylı mimari proje incelenmek suretiyle belirlenmiştir. Meskenin plan itibariyle(3+1 tipinde); giriş holü, salon, mutfak, koridor, iki yatak odası, bir çocuk odası, banyo tuvaletve ayrı küçük tuvalet olarak planlandığı tespit edilmiştir. Giriş kapısı çelik kapı, pencereler pvc?dir. Isınma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Onaylı mimari projesine göre mesken, kat planında süpürülebilir alan net 74,31 m2 kullanım alanına sahiptir. Her katta ikişer mesken mevcuttur. Binada asansör bulunmamaktadır. Mesken, girişi zemin kattan yapılan binanın birinci katında yer almaktadır. Girişe göre sol cepheye (önü güney-doğu cepheye) bakmaktadır. Bina, 2009-2013 yıllarında inşa edilmiştir.

Adresi : Çınar Mahallesi, 1435. Sokak No: 9 K: Zemin D: 4 Esenyurt /İstanbul Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 388,33 m2

Arsa Payı : 10/100

İmar Durumu : Esenyurt Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nden alınan 10.02.2026 tarihli imar durum bilgisine göre; Esenyurt İlçesi, Esenyurt (idari Çınar) Mahallesi, 1219 ada 13 parselin içinde bulunduğu bölgenin 1/1000 ölçekli uygulama imar planının, İstanbul 7. İdare Mahkemesinin kararıyla iptal edildiği bilgisi alınmıştır.,

Kıymeti : 2.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 14:25

Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 14:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 14:25

Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 14:25

14/05/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

