İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2026 Pazar / 6 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4792
  • EURO
    53,3552
  • ALTIN
    6205.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Resmi İlanlar

KÜÇÜKÇEKMECE 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

RESMİ İLANLAR21 Haziran 2026 Pazar 00:01 - Güncelleme:
ABONE OL

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN
DOSYA NO : 2023/431 Esas
KARAR NO : 2026/295
Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/04/2026 tarihli ilamı ile TCK'nun 158/1.f-son maddesi gereğince neticeten 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS ve 36.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASI ile cezalandırılan Çetin ve Şerife'den olma 08/04/1998 doğumlu, İstanbul, Esenyurt, Bağlarçeşme nüfusuna kayıtlı ŞAMİL KANAT tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.15.06.2026

 

#ilangovtr BASIN NO: ILN02493629
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.