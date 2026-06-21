KÜÇÜKÇEKMECE 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2023/431 Esas

KARAR NO : 2026/295

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/04/2026 tarihli ilamı ile TCK'nun 158/1.f-son maddesi gereğince neticeten 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS ve 36.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASI ile cezalandırılan Çetin ve Şerife'den olma 08/04/1998 doğumlu, İstanbul, Esenyurt, Bağlarçeşme nüfusuna kayıtlı ŞAMİL KANAT tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.15.06.2026

#ilangovtr BASIN NO: ILN02493629