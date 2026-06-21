KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.350.000,00

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Taşıt

34VNC34 Plakalı , 2024 Model , HYUNDAI Marka , D4CBRD404009 Motor No'lu , KMFZCX7KARU126161 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Motor Hacmi 2497cm3 , Rengi Beyaz , Satışa konu araç 34 VNC 34 plaka sayılı beyaz renkli 2024 model Hyundai H100 marka Açık Saç Kasa Kamyonet cinsi araçtır .Dosyada bulunan bilirkişi raporuna göre ;Araç motor ve mekanik aksamları incelendiğinde aracın motor şanzıman mekanik aksamları ve diğer bileşenlere bakıldığında bütünlüğünü koruduğu ve bakımlı olduğu görülmüş ayrıca gerekli test ekipmanları bulunmadığında otopark ortamında eldeki imkanlarla araç üzerinde motor çalışması vites geçişleri gibi detaylı fonksiyonel testler yapılarak herhangi arıza ve hasar tespiti yapılamamıştır. Araç kaporta ve dış kısımları incelendiğinde 6 teker Açık Saç Kasa Kamyonet araç olduğu dış görsel üst seviyede kondisyonlu olduğu mevcut haliyle kaporta karoser şase üzerinde ağır kazalı ve hasarlı kısımların bulunmadığı yalnız açık saç kasa arka kapak üzerinde muhtelif küçük ölçekli ezikler olduğu,genel olarak araç kaporta karoser şase üzerinde kullanımdan dolayı muhtelif küçük ölçekli boya aşınmaları olduğu görülmüştür. Araç içi incelendiğinde araç içi bütünlüğünü koruduğu torpido ve torpido üzerinde bulunan kontrol panellerinde gözle görülür herhangi bir eksiklik bulunmadığı sürücü dahil emniyet kemer tertibatlı 3 kişilik olduğu görülmüştür.Aracın tramer kaydının bulunmadığı görülmüştür.