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Resmi İlanlar

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

RESMİ İLANLAR1 Mayıs 2026 Cuma 14:50 - Güncelleme:
ABONE OL

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

 

Erzurum il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 03/10/2019 tarih ve 21-765 no’lu karar, 09.07.2020 tarih ve 14-674 no’lu karar, 12.03.2018 tarih ve 5-133 no’lu karar, 09.07.2022 tarih ve 14-663 no’lu karar, 29.05.2019 tarih ve 11-428 no’lu karar, 27.11.2019 tarih ve 25-920 no’lu karar,16.09.2020 tarih ve 19-1085 no’lu karar,16.09.2020 tarih ve 19-1068 no’lu karar, 13.12.2019 tarih ve 26-979 no’lu kararlar ile başlanılmıştır.

Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0442 240 01 84-85 telefon numarasından bilgi alınması ve Şükrü Paşa Mah. Filiz Cad. TEDAŞ Tesisleri Yakutiye/ERZURUM adresinde bulunan TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

 

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

İLÇESİ

KÖYÜ/ MAHALLESİ

ADA NO

PARSEL NO

ADI SOYADI

BABA ADI

ÇAT

BOZYAZI

142

30

OSMAN ÖZEN

DURSUN

ÇAT

BOZYAZI

142

23

OSMAN ÖZEN

DURSUN

ÇAT

BOZYAZI

142

23

HÜSEYİN ÖZEN

DURSUN

ÇAT

BOZYAZI

142

23

MİKAİL ÖZEN

ÖMER

ÇAT

BOZYAZI

142

24

SALİH ZEKİ ÖZEN

HALİT

ÇAT

BOZYAZI

142

24

CEVRİYE IŞIK

HALİT

ÇAT

BOZYAZI

142

24

MEHMET BAYRAM

MAHMUT

ÇAT

BOZYAZI

142

32

ELBEĞİ KILIÇ

RÜSTEM

ÇAT

BOZYAZI

142

16

MEHMET KILIÇ

HÜSEYİN

ÇAT

BOZYAZI

142

15

ELBEĞİ KILIÇ

RÜSTEM

ÇAT

BOZYAZI

142

9

EDİP BAYRAM

MEHMET

ÇAT

BOZYAZI

142

9

BAHATTİN BAYRAM

MEHMET

ÇAT

BOZYAZI

142

9

HAMİT BAYRAM

MEHMET

ÇAT

BOZYAZI

142

6

MELEK HALİS

HASAN

ÇAT

BOZYAZI

142

6

ELANUR YILDIZ (BİNGÖL)

HASAN

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

714

FEYYAZ CANPOLAT

MEHMET

OLTU

SÜLÜNKAYA

104

14

SEYYAF BEDİR

MEHMET

OLTU

SÜLÜNKAYA

105

9

ASLAN ALKAN

MEHMET

OLTU

SÜLÜNKAYA

105

10

DURSUN MURAT YEŞİLYURT

İSMAİL

OLTU

SÜLÜNKAYA

105

11

YASİN YEŞİLYURT

İBRAHİM

OLTU

SÜLÜNKAYA

104

9

ŞAHİSTAN YEŞİLYURT

NASİF

OLTU

SÜLÜNKAYA

104

1

MEYREM NAZİRE KAYA

MUHİBBİ

OLTU

SÜLÜNKAYA

103

7

RAZİ ALKAN

AHMET

OLTU

SÜLÜNKAYA

103

6

SÜLEYMAN ALKAN

RIZA

OLTU

SÜLÜNKAYA

101

2

MEHMET GÜMÜŞSOY

ZÜLAL

OLTU

SÜLÜNKAYA

101

4

ALİ CANPOLAT

İBRAHİM

OLTU

SÜLÜNKAYA

101

27

KAHRİMAN BEDİR

MEHMET

OLTU

SÜLÜNKAYA

101

29

HİLMİ BEDİR

HASAN

OLTU

SÜLÜNKAYA

101

12

VEHBİ TUNÇ

İBRAHİM

OLTU

SÜLÜNKAYA

102

16

GÜLİNAZ YİGİT

HACI SAİT

OLTU

SÜLÜNKAYA

102

16

HASAN SEZGİN

İSMET

OLTU

SÜLÜNKAYA

102

17

YAŞAR YİĞİT

MARİF

OLTU

SÜLÜNKAYA

134

2

YAŞAR YİĞİT

MARİF

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1157

RAMİS YEŞİLYURT

ŞAHİN

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1154

ŞAHMERDAN YEŞİLYURT

NASİF

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1078

ALİ CANPOLAT

İBRAHİM

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1076

YASİN YİGİT

İLYAS

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1158

HACİ CANPOLAT

MUHİTTİN

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1156

GÜLİNAZ YİGİT

HACI SAİT

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1156

HASAN SEZGİN

İSMET

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1121

ŞÜKRÜ CANPOLAT

RÜŞTÜ

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1120

AHMET YALÇİN

ZÜLFİ

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1120

CEMAL YALÇİN

ZÜLFİ

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1120

REMZİ YALÇİN

ZÜLFİ

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1114

GÜLİNAZ YİGİT

HACI SAİT

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1114

HASAN SEZGİN

İSMET

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1113

HACİ CANPOLAT

MUHİTTİN

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1111

RECEP ALKAN

MEHMET

OLTU

SÜLÜNKAYA

139

1110

YASİN YİGİT

İLYAS

OLTU

GÜRYAPRAK

127

3

AHMET YİGİT

DURSUN

OLTU

GÜRYAPRAK

127

6

İLHAMİ DEMİR

ŞAHİSTAN

OLTU

GÜRYAPRAK

119

2

ŞEFİK YILDIRIM

MEHMET

OLTU

GÜRYAPRAK

119

3

ŞAHİN YÜCEL

MOLLA ALİ

OLTU

GÜRYAPRAK

127

8

MÜCEDDİL YİGİT

İKRAM

OLTU

GÜRYAPRAK

127

9

MEHMET YİGİT

HAKKI

OLTU

GÜRYAPRAK

127

9

MUZAFFER YİGİT

HAKKI

OLTU

GÜRYAPRAK

127

9

REMEZAN YİGİT

HAKKI

OLTU

GÜRYAPRAK

127

11

MURAT DEMİR

HİMMET

OLTU

GÜRYAPRAK

127

11

NURİ DEMİR

HÜMMET

OLTU

GÜRYAPRAK

127

11

RECEP DEMİR

HİMMET

OLTU

KAYAALTI

102

379

ŞAHATTİN ALKAN

İMDAT

OLTU

KAYAALTI

102

45

CİHAT YILDIZ

ABİT

OLTU

KAYAALTI

102

26

RESUL YILDIZ

EFLATUN

OLTU

KAYAALTI

102

24

ABDULLAH YILDIZ

HİMMET

OLTU

KAYAALTI

102

371

ABDURRAHİM AKYÜZ

ABDULKERİM

OLTU

KAYAALTI

102

71

MUZAFFER GÖZÜTOK

BEKTAŞ

OLTU

KAYAALTI

102

72

ABUBEKİR GÖZÜTOK

FAZİL

OLTU

KAYAALTI

102

72

HALİL GÖZÜTOK

FAZİL

OLTU

KAYAALTI

102

90

HADİCE GÖZÜTOK

RAMİS

OLTU

KAYAALTI

102

92

HADİCE GÖZÜTOK

RAMİS

OLTU

KAYAALTI

102

102

MEHMET ÇALIŞKAN

BAHATTİN

OLTU

KAYAALTI

126

4

HAFİZ AKYÜZ

HİCABİ

OLTU

KAYAALTI

126

4

TEMEL AKYÜZ

HİCABİ

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1151

SERVET ALKAN

ABUZER

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1152

İBRAHİM ALKAN

ABUZER

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1156

ŞAHATTİN ALKAN

İMDAT

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1160

ALİ ALKAN

ABUZER

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1131

İSMAİL ALKAN

AHMET

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1121

HİMMET ALKAN

İMDAT

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1120

HİLMİ AKTÜRK

SÜLEYMAN

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1120

KÜÇÜKAĞA AKTÜRK

SÜLEYMAN

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1120

RESUL AKTÜRK

SÜLEYMAN

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1114

ALİ ALKAN

ABUZER

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1113

SEVİM ARSLAN

SERVET

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1111

MUZAFFER ALKAN

BEKİR

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1111

ŞAKİR ALKAN

BEKİR

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1232

İBRAHİM AKTÜRK

RESUL

OLTU

ELMADÜZÜ

129

1

KÜÇÜKAĞA AKTÜRK

SÜLEYMAN

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1108

HİLMİ AKTÜRK

SÜLEYMAN

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1227

İSMAİL ALKAN

AHMET

OLTU

ELMADÜZÜ

101

1223

ŞAHATTİN ALKAN

İMDAT

OLTU

ELMADÜZÜ

101

540

HALİME TOSUN

CASİM

OLTU

ELMADÜZÜ

101

540

HESNA AKŞAM

KURBAN

OLTU

ELMADÜZÜ

101

540

RESİDE YILDIRIM

CASİM

OLTU

ELMADÜZÜ

101

540

SALİME YILDIRIM

CASİM

OLTU

ELMADÜZÜ

101

548

KASIM YILDIRIM

HAŞİM

OLTU

ELMADÜZÜ

101

539

CİHAT AYDIN

BEKTAŞ

OLTU

ELMADÜZÜ

101

539

ESENNUR ÖZTÜRK

CAVİT

OLTU

ELMADÜZÜ

101

539

GENCAY AYDIN

CAVİT

OLTU

ELMADÜZÜ

101

539

MÜNEVVER YEŞİLYURT

BEKTAŞ

OLTU

ELMADÜZÜ

101

539

YAŞAR AYDIN

BEKTAŞ

OLTU

ELMADÜZÜ

101

371

HALİL YILDIRIM

RESUL

OLTU

ELMADÜZÜ

101

370

HAŞİM YILDIRIM

RESUL

OLTU

ELMADÜZÜ

101

369

NİYAZİ YILDIRIM

RESUL

OLTU

ELMADÜZÜ

101

368

RESUL YILDIRIM

CASİM

OLTU

ELMADÜZÜ

101

367

MUHAMMET HANEFİ YILDIRIM

BAHRİ

OLTU

ELMADÜZÜ

101

400

RESUL YILDIRIM

CASİM

OLTU

ELMADÜZÜ

101

400

YASİN YILDIRIM

CASİM

OLTU

ELMADÜZÜ

101

401

KASIM YILDIRIM

HAŞİM

OLTU

ELMADÜZÜ

101

402

BAYRAM YILDIRIM

BAHRİ

OLTU

ELMADÜZÜ

101

404

YASİN YILDIZ

AHMET

OLTU

ELMADÜZÜ

101

409

HALİME TOSUN

CASİM

OLTU

ELMADÜZÜ

101

409

HESNA AKŞAM

KURBAN

OLTU

ELMADÜZÜ

101

409

SALİME YILDIRIM

CASİM

OLTU

ELMADÜZÜ

101

409

ŞENGÜL YEŞİLYURT

CASİM

OLTU

ELMADÜZÜ

101

409

YASİN AKŞAM

İSMAİL

OLTU

ELMADÜZÜ

101

405

MUSTAFA YILDIZ

AHMET

OLTU

ELMADÜZÜ

101

408

AYŞE AY

FEHMİ

OLTU

ELMADÜZÜ

101

408

RAHMİ AKŞAM

REHİM

OLTU

ELMADÜZÜ

101

408

SALİHA AKŞAM

BAHRİ

OLTU

ELMADÜZÜ

101

408

SELAMİ AKŞAM

FEHMİ

OLTU

ELMADÜZÜ

101

391

İLYAS YEŞİLYURT

ASLAN

OLTU

ELMADÜZÜ

101

395

FAZLİ YEŞİLYURT

ASLAN

OLTU

ELMADÜZÜ

101

394

BAYRAM YEŞİLYURT

OSMAN

OLTU

ELMADÜZÜ

101

394

HAŞİM YEŞİLYURT

OSMAN

OLTU

ELMADÜZÜ

102

17

KAZİM YILMAZ

NUMAN

OLTU

ELMADÜZÜ

102

19

ALİ YILMAZ

NUMAN

OLTU

ELMADÜZÜ

102

18

ALİ YILMAZ

NUMAN

OLTU

ARITAŞ

101

142

YUNUS BEKTAŞ

TEMEL

OLTU

ARITAŞ

101

131

OSMAN ŞAKAR

MUHİTTİN

OLTU

ARITAŞ

101

111

YUSUF ZİYA BEKTAŞ

ARİF

OLTU

ÇANAKPINAR

101

690

EMİN ATMACA

ASLAN

OLTU

ÇANAKPINAR

101

686

YILMAZ YILMAZ

TOSUN

OLTU

ÇANAKPINAR

101

685

YILMAZ YILMAZ

TOSUN

OLTU

ÇANAKPINAR

101

683

NİHAT ALBAYRAK

RASİM

OLTU

ÇANAKPINAR

101

678

NİHAT ALBAYRAK

RASİM

OLTU

ÇANAKPINAR

101

679

RESUL ALBAYRAK

SÜLEYMAN

OLTU

ÇANAKPINAR

101

676

AKIN ALA

MURAT

OLTU

ÇANAKPINAR

101

676

ALİ NİHAT ALA

AĞAALİ

OLTU

ÇANAKPINAR

101

676

FUAT ALA

AGA ALİ

OLTU

ÇANAKPINAR

101

676

İKBAL ALA

MURAT

OLTU

ÇANAKPINAR

101

676

MÜRÜVVET ALA

RAHİM

OLTU

ÇANAKPINAR

101

676

RUKİYE ALA

BAHRİ

OLTU

ÇANAKPINAR

101

676

TURAN ALA

MURAT

OLTU

ÇANAKPINAR

101

675

CELAL BEDİR

OSMAN

OLTU

ÇANAKPINAR

101

674

ŞAHMER BEDİR

OSMAN

OLTU

ÇANAKPINAR

101

672

CELAL BEDİR

OSMAN

OLTU

ÇANAKPINAR

101

670

MELAHAT TOSUN

ALİ

OLTU

ÇANAKPINAR

101

670

SERFİNAZ ALA

RAHİM

OLTU

ÇANAKPINAR

101

670

ŞEVKET ALA

ALİ

OLTU

ÇANAKPINAR

101

662

ALİ NİHAT ALA

AĞAALİ

OLTU

ÇANAKPINAR

101

662

FUAT ALA

AĞA ALİ

OLTU

ÇANAKPINAR

101

662

MURAT ALA

AĞA ALİ

OLTU

ÇANAKPINAR

101

662

RUKİYE ALA

BAHRİ

OLTU

ÇANAKPINAR

101

293

VEYSEL UYSAL

MEVLÜT

OLTU

DEREBAŞI

166

671

CASİM YEŞİLYURT

YAHYA

OLTU

DEREBAŞI

166

615

MUSTAFA ÖZTÜRK

KEMAL

OLTU

DEREBAŞI

166

609

CELAL ÖZTÜRK

SOSAN

OLTU

DEREBAŞI

126

133

SEMETTİN ALTAŞ

SÜLEYMAN

OLTU

DEREBAŞI

166

588

EKREM YILMAZ

MÜRSEL

OLTU

DEREBAŞI

166

588

MUHARREM YILMAZ

MÜRSEL

OLTU

DEREBAŞI

166

586

ADEM ALTUNSOY

TAHSİN

OLTU

DEREBAŞI

166

586

ASİM ALTUNSOY

TAHSİN

OLTU

DEREBAŞI

166

586

NASİM ALTUNSOY

TAHSİN

OLTU

DEREBAŞI

166

585

FAZİL DÜLEK

SIRRI

OLTU

DEREBAŞI

126

126

YILMAZ AKBULUT

NURETTİN

OLTU

DEREBAŞI

166

584

ŞAKİR ALTUNKAYNAK

ÖMER

OLTU

DEREBAŞI

166

570

DURSUN ALTUNKAYNAK

ÖMER

OLTU

DEREBAŞI

126

119

MEHRALİ ETEGÜL

ARİF

OLTU

DEREBAŞI

166

569

ÖMER YILMAZ

HİMMET

OLTU

DEREBAŞI

166

567

SEMETTİN ALTAŞ

SÜLEYMAN

OLTU

DEREBAŞI

102

2

MİRZA YEŞİLYURT

İDRİS

TORTUM

İNCEDERE

155

55

SUDURET ÇINAR

HALİT

TORTUM

İNCEDERE

155

55

SELAHATTİN BİNDEL

İDRİS

TORTUM

İNCEDERE

144

45

OSMAN KARAKELLE

NİYAZİ

TORTUM

İNCEDERE

144

68

SELAHATTİN BİNDEL

İDRİS

TORTUM

İNCEDERE

116

3

MUHARREM ÇAKMAK

HALİL

TORTUM

İNCEDERE

118

60

HALİL ÇELİK

MAKSUT

TORTUM

İNCEDERE

120

10

SELAHATTİN BİNDEL

İDRİS

TORTUM

ÇARDAKLI

125

2

SAİME KARAKELLE (AKDAŞ)

AHMET

TORTUM

ÇARDAKLI

125

2

MERYEM KARAKELLE (AKPINAR)

AHMET

TORTUM

ÇARDAKLI

125

3

FATMA ERKALEM (KÜÇÜK)

MAHMUT

TORTUM

ÇARDAKLI

125

7

AYİŞE GÜNEŞ (SAĞLAM)

AŞUR

TORTUM

ÇARDAKLI

125

7

FERİDE GÜNEŞ (ESKİCİ)

AŞUR

TORTUM

ÇARDAKLI

125

7

HAKKI GÜNEŞ

AŞUR

TORTUM

ÇARDAKLI

125

8

SALİHE BİLEN (KELEŞ)

NURETTİN

TORTUM

ÇARDAKLI

125

8

ALİYE BİLEN (YILDIRIM)

NURETTİN

TORTUM

ÇARDAKLI

125

9

İSMALİ KALEMLİ

İBRAHİM

TORTUM

ÇARDAKLI

125

10

İSMET GÜNEY (HANCI)

BAHRİ

TORTUM

ÇARDAKLI

125

11

ÖMER ATEŞ

İBRAHİM

TORTUM

ÇARDAKLI

125

14

AHMET KÜÇÜKKALEM

MUSTAFA

TORTUM

ÇARDAKLI

125

14

MUSTAFA KÜÇÜKKALEM

MEVLÜT

TORTUM

ÇARDAKLI

125

14

İSRAFİL KÜÇÜKKALEM

MEVLÜT

TORTUM

ÇARDAKLI

125

14

MİKAİL KÜÇÜKKALEM

MEVLÜT

TORTUM

ÇARDAKLI

125

26

ALİ İHSAN ŞAHİN

MEHMET

TORTUM

ÇARDAKLI

127

1

SADİYE ÖZDEMİR

MEHMET

TORTUM

ÇARDAKLI

132

1

FATMA ERKALEM (KÜÇÜK)

MAHMUT

TORTUM

ÇARDAKLI

136

22

FATMA ERKALEM (KÜÇÜK)

MAHMUT

TEKMAN

KALAYCI

115

4

AHMET GÜNEY

MURAT

TEKMAN

KALAYCI

115

4

ALİ GÜNEY

MURAT

TEKMAN

KALAYCI

115

5

AHMET AYAZ

MUSTAFA

TEKMAN

KALAYCI

115

5

MEHMET AYAZ

MUSTAFA

TEKMAN

KALAYCI

115

13

AHMET GÜNEY

MURAT

TEKMAN

KALAYCI

115

13

ALİ GÜNEY

MURAT

TEKMAN

KALAYCI

115

14

KUTBETTİN AKIN

BAYRAM

TEKMAN

KALAYCI

115

14

RAMAZAN AKIN

NECMETTİN

TEKMAN

KALAYCI

115

14

SELAHATTİN AKIN

BAYRAM

TEKMAN

KALAYCI

115

16

İSRACETTİN AYAZ

YEMLİHAN

TEKMAN

KALAYCI

113

11

KUTBETTİN AKIN

BAYRAM

TEKMAN

KALAYCI

113

11

RAMAZAN AKIN

NECMETTİN

TEKMAN

KALAYCI

113

11

SELAHATTİN AKIN

BAYRAM

TEKMAN

KALAYCI

116

4

ABDULLAH AS

EŞREF

TEKMAN

KALAYCI

116

4

ASUMAN AS

ATİK

TEKMAN

KALAYCI

116

4

MEHMET AS

ATİK

TEKMAN

KALAYCI

116

5

ABDULHAMİT YAŞAR

YAŞAR

TEKMAN

KALAYCI

116

5

RECEP YAŞAR

YAŞAR

TEKMAN

KALAYCI

113

24

LUTFİYE İDE (VURAL)

FAİK

TEKMAN

KALAYCI

113

24

M ZEKİ ABAY

FETHULLAH

TEKMAN

KALAYCI

113

24

MUHABBET ABAY (ŞABAHAT)

FETHULLAH

TEKMAN

KALAYCI

113

24

MUTEBER İDE (İLBAŞ)

FAİK

TEKMAN

KALAYCI

113

24

ŞAHABETTİN ŞAHİN

MEMET

TEKMAN

KALAYCI

113

24

ZİLKİF İDE

FAİK

TEKMAN

KALAYCI

125

2

ABDULHAMİT KAYA

SAYİTMAMİ

TEKMAN

KALAYCI

125

2

ABDULLAH KAYA

SAYİTMAMİ

TEKMAN

KALAYCI

125

14

MEMET EMİN CİHANOĞLU

ARAP

TEKMAN

KALAYCI

127

2

ALİ YAŞAR

YAŞAR

TEKMAN

KALAYCI

127

11

AHMET GÜNEY

MURAT

TEKMAN

KALAYCI

127

11

ALİ GÜNEY

MURAT

TEKMAN

KALAYCI

128

23

İSRACETTİN AYAZ

YEMLİHAN

TEKMAN

KALAYCI

128

15

ABDULLAH AS

EŞREF

TEKMAN

KALAYCI

128

15

ASUMAN AS

ATİK

TEKMAN

KALAYCI

128

17

ABDULHAMİT YAŞAR

YAŞAR

TEKMAN

KALAYCI

128

17

RECEP YAŞAR

YAŞAR

TEKMAN

KOÇYAYLA

133

7

SEYİTHAN KARTAL

AĞA

TEKMAN

KOÇYAYLA

133

6

SEYİTHAN KARTAL

AĞA

TEKMAN

KOÇYAYLA

154

167

ZEKİ ÇİÇEK

ALİ

TEKMAN

KOÇYAYLA

130

13

SERTİP BİNGÖL

MAHMUT

TEKMAN

KOÇYAYLA

111

25

SERTİP BİNGÖL

MAHMUT

TEKMAN

KOÇYAYLA

111

26

ÇİÇEK BİNGÖL

M. EMİN

TEKMAN

KOÇYAYLA

111

69

ABDULLAH POLAT

TACEDDİN

TEKMAN

KOÇYAYLA

111

75

AHMET AKTAŞ

HACİ

TEKMAN

KOÇYAYLA

130

82

MEHMET ALİ KANAR

RAİF

TEKMAN

KOÇYAYLA

130

122

ŞAHABETTİN SAYAN

MEHMET ALİ

TEKMAN

KOÇYAYLA

111

158

ÖZER BAYKAN

FELEMEZ EKREM

TEKMAN

KOÇYAYLA

114

20

ÖZER BAYKAN

FELEMEZ EKREM

TEKMAN

KOÇYAYLA

114

60

ÖNAL BAYKAN

FELEMEZ EKREM

TEKMAN

KOÇYAYLA

114

58

HÜSNÜ İNCESU

FAHRETTİN

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

116

13

FEVZİ DAYAN

DERVİŞ ALİ

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

116

1

GEVEZ DAĞ

HÜSEYİN

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

116

2

CAFER MOROĞULLARI

SELİM

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

116

2

TURAN MOROĞULLARI

SELİM

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

116

3

HASAN AKIN

ALİ

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

116

4

MEHMET ZEKİ AKYOL

SELİM

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

116

5

ABDURRAHMAN SARITAŞ

HÜSEYİN

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

116

5

ARAP SARITAŞ

HÜSEYİN

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

116

5

MEMET SARITAŞ

HÜSEYİN

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

108

1

HATUN KAYA

MAHMUT

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

108

1

ALİRIZA KAYA

BİNALİ

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

108

1

YILMAZ KAYA

BİNALİ

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

108

1

MAKBULE KAYA

BİNALİ

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

108

1

MEDİNE KARAKAYA

BİNALİ

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

108

1

MEHMET KAYA

BİNALİ

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

108

2

ALİ RESÜL ACAR

HATİP

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

108

3

BABA DAYAN

DERVİŞ

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

109

3

HAYDAR MOROĞULLARI

HÜSEYİN

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

109

4

ABDURRAHMAN SARITAŞ

HÜSEYİN

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

109

4

ARAP SARITAŞ

HÜSEYİN

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

109

4

MEMET SARITAŞ

HÜSEYİN

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

109

4

MUSA SARITAŞ

HÜSEYİN

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

109

5

ELBEYİ ONBAŞI

MAHMUT

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

109

6

ŞEMSETTİN SAR

AZİZ

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

109

7

HASAN AKIN

ALİ

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

110

41

ALİ YILMAZ

HASAN

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

101

100

VELİ MOROĞULLARI

HÜSEYİN

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

101

95

YUSUF YILMAZ

MEHMET

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

101

91

YUSUF YILMAZ

MEHMET

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

102

38

ALİ RESÜL ACAR

HATİP

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

101

90

ALİ RESÜL ACAR

HATİP

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

102

39

ZEYNEL ZİNİ

HÜSEYIN

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

101

23

KAZİM KAZAR

KAMER

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

101

23

SABRİ KAZAR

KAMER

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

102

43

GAZİ AKIN

HAŞİM

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

102

43

HALET AKIN (ÖZTÜRK)

HAŞİM

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

102

43

HAYATİ AKIN

HAŞİM

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

101

10

ABBAS SAR

MUSA AZİZ

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

101

10

ŞEMSETTİN SAR

AZİZ

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

101

10

YILMAZ SAR

İLYAS

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

102

44

ALİ RESÜL ACAR

HATİP

TEKMAN

ÇAYIRDAĞI

101

4

ALİ RESÜL ACAR

HATİP

TEKMAN

KURUCA

106

8

GÜLLİZAR YILDIZ (SUCU)

MEHMET

TEKMAN

KURUCA

106

5

SAYİM YILMAZ

MEMET

TEKMAN

KURUCA

106

3

HADİCE YILDIZ

ALİ

TEKMAN

KURUCA

106

2

MUSTAFA DOGAN

ALİ

TEKMAN

KURUCA

106

26

MUSTAFA DOGAN

ALİ

TEKMAN

KURUCA

108

1

MUSTAFA DOGAN

ALİ

TEKMAN

KURUCA

106

30

ALİCAN YOLA

YUSUF

TEKMAN

KURUCA

106

30

ALİŞAN YOLA

YUSUF

TEKMAN

ÇAĞLAR

101

19

ALİ KARAKAYA

VELİ

TEKMAN

ÇAĞLAR

101

19

HİLMİ KARAKAYA

VELİ

TEKMAN

ÇAĞLAR

101

19

ZEKİ KARAKAYA

VELİ

TEKMAN

ÇAĞLAR

101

18

ALİ KARAKAYA

VELİ

TEKMAN

ÇAĞLAR

101

18

ZEKİ KARAKAYA

VELİ

TEKMAN

ÇAĞLAR

102

1

NAZMİYE KAYA

HAYDAR

TEKMAN

ÇAĞLAR

102

1

REŞAT KAYA

SABRİ

TEKMAN

ÇAĞLAR

115

10

FİRDES LAÇİN

KAKİL

TEKMAN

ÇAĞLAR

115

10

LİRA LAÇİN (ALBAY)

KAKİL

TEKMAN

ÇAĞLAR

115

10

MEHMET LAÇİN

KAKİL

TEKMAN

ÇAĞLAR

113

36

MUSA AK

ALİKAMER

TEKMAN

ÇAĞLAR

113

37

İSMAİL SALE

YUSUF

TEKMAN

ÇAĞLAR

106

2

HULUSİ YILDIZ

HÜSEYİN

TEKMAN

ÇAĞLAR

113

1

SERVET SÖNMEZ

EŞREF

TEKMAN

ÇAĞLAR

106

3

GÜZEL SÖNMEZ (UĞAN)

EŞREF

TEKMAN

ÇAĞLAR

106

3

SERVET SÖNMEZ

EŞREF

TEKMAN

GÜMÜŞLÜK

113

1

ATİLLA OĞUZ

MUSTAFA

TEKMAN

GÜMÜŞLÜK

114

2

MEMET AKTAŞ

MUSTAFA

TEKMAN

GÜMÜŞLÜK

114

3

YUSUF DEMİR

VELİ

TEKMAN

GÜMÜŞLÜK

119

51

HABİP NARİN

MEMET

TEKMAN

GÜMÜŞLÜK

119

43

PAŞA SARA

SÜLEYMAN

TEKMAN

GÜMÜŞLÜK

114

10

ALİHAN ÇİÇEK

KAKİL

TEKMAN

GÜMÜŞLÜK

111

2

AHMET YILDIRIM

KAKİL

TEKMAN

GÜMÜŞLÜK

111

3

KAMER KAYA

YUSUF

TEKMAN

GÜMÜŞLÜK

111

5

PAŞA SARA

SÜLEYMAN

TEKMAN

GÜMÜŞLÜK

111

6

ALİ YILDIZ

MEVALİ

TEKMAN

GÜMÜŞLÜK

112

10

ALİHAN ÇİÇEK

KAKİL

TEKMAN

GÜMÜŞLÜK

112

11

KAMER KAYA

YUSUF

TEKMAN

GÜMÜŞLÜK

112

15

HAYDAR NARİN

BAHTİYAR

TEKMAN

GÜMÜŞLÜK

112

16

HAYDAR NARİN

BAHTİYAR

YAKUTİYE

GÜZELYAYLA

118

51

HÜSEYİN TAŞDEMİR

ŞÜKRÜ

YAKUTİYE

GÜZELYAYLA

137

2

MAHMUT TURHAN

MUSTAFA

YAKUTİYE

GÜZELYAYLA

136

8

AHMET MURATOĞLU

MUZAFFER

YAKUTİYE

GÜZELYAYLA

136

8

HALUK MURATOĞLU

MUZAFFER

YAKUTİYE

GÜZELYAYLA

136

20

AYŞE KAYA

SEFER

YAKUTİYE

GÜZELYAYLA

136

20

ABDULLAH DOĞRUDİL

SEFER

YAKUTİYE

GÜZELYAYLA

136

20

OSMAN NURİ DOĞRUDİL

SEFER

YAKUTİYE

GÜZELYAYLA

136

20

FİKRET DOĞRUDİL

FERİT

YAKUTİYE

GÜZELYAYLA

136

20

FERİDUN DOĞRUDİL

FERİT

YAKUTİYE

GÜZELYAYLA

136

20

BUŞRA ÖZÇOLAK

SEFER

YAKUTİYE

GÜZELYAYLA

136

6

MERİH ŞEKEREOĞLU

RAGIP

YAKUTİYE

GÜZELYAYLA

136

6

SEYFULLAH DEMİRCİOĞLU

MİRZE ALİ

YAKUTİYE

GÜZELYAYLA

136

6

ARİF HİKMET DEMİRCİOĞLU

MUSA

YAKUTİYE

GÜZELYAYLA

136

6

METİN DEMİRCİOĞLU

MUSA

YAKUTİYE

GÜZELYAYLA

136

6

EMRULLAH DEMİRCİOĞLU

ABAMÜSLİM

YAKUTİYE

GÜZELYAYLA

136

6

ZUHAL CİYER

RAĞIP

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

349

ALAATTİN AĞIRKAYA

FAİK

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

349

FEYZULLAH AĞIRKAYA

FAİK

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

345

BAHATTİN YOLUK

HÜSEYİN

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

345

HALİT

MEHMET NURİ

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

345

MEHMET YOLUK

HÜSEYİN

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

345

SIRRI YOLUK

HÜSEYİN

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

348

ABDURREZAK SAYAN

SADİ

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

348

SAİT SAYAN

CANŞA

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

502

ABDULLAH FİLİK

ALİ

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

502

ABDULBAKİ YAŞAR

MEHMET

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

502

ABDURRAHMAN AĞIRLI

ABDULLAH

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

502

EFENDİ ÇELİK

TEVFİK

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

502

EMİN ÇOBAN

AHMET

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

502

GÜLÜZAR YAŞAR

MEHMET

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

502

HASAN DEMİR

AHMET

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

502

ABDURRAHMAN AĞIRLI

ABDULLAH

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

502

SADİ YAŞAR

MEHMET

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

502

SARAYİ ÇELİK

TEVFİK

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

502

SELİM YAŞAR

MEHMET

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

502

ZABİT ÇELİK

TEVFİK

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

299

ABDULLAH ALTUN

HASAN

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

299

FETULLAH ALTUN

HASAN

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

299

HANIM ALTUN

ABDURRAHMAN

TEKMAN

ÇUKURYAYLA

0

299

ZÜMRÜTA ALTUN

HASAN

TEKMAN

KAYABOĞAZI

106

29

ABDULLAH GÜVENİR

AHMET ATİK

TEKMAN

KAYABOĞAZI

106

29

LÜTFİYE GÜVENİR (SAYAN)

AHMET ATİK

TEKMAN

KAYABOĞAZI

106

29

SIDDIKA GÜVENİR (BAŞAK)

AHMET ATİK

TEKMAN

KAYABOĞAZI

106

29

ŞADİYE GÜVENİR (SAYAN)

AHMET ATİK

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

ADEM KİSELİ

M.HANİFİ

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

AHMET TAŞ

ALİ

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

ALİ KİSELİ

ÖMER

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

AYNUR ARIBAŞ

M.HANİFİ

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

BERFA ÖZER

ETEM

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

BERİVAN MALAZGİRT

ALİ

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

BEYAZ KİSELİ

ÖMER

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

BİLAL TAŞ

ALİ

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

CAMİ KİSELİ

HASAN

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

EKREM KİSELİ

HÜSEYİN

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

ELİF KİSELİ

ÖMER

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

EMİNE DÜNDAR

CUMA

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

FAYTUN KİSELİ

YUSUF

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

FİRDES SELÇUK

CUMA

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

GÜLLİ ÇELİK

ALİ

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

GÜLNETAŞ UÇAR

ETEM

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

HACİ UÇAR

ETEM

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

HASAN KİSELİ

HÜSEYİN

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

HAYRİYE YILMAZ

CUMA

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

HEDİYE KİSELİ

ABDULLAH

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

HÜSNÜ KİSELİ

HASAN

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

İDRİS KİSELİ

M.HANİFİ

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

İSA KİSELİ

M.HANİFİ

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

MELEK CİNGÖZ

YUSUF

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

MUSA KİSELİ

M.HANİFİ

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

RECEP UÇAR

ETEM

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

RINDİ KİSELİ

ÖMER

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

SAİM KİSELİ

M.HANİFİ

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

SEBİHA KİSELİ

SEYFETTİN

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

SEMİHA CİNGÖZ (ERDOĞAN)

YUSUF

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

SIDDIK KİSELİ

HASAN

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

SİRACETTİN KİSELİ

HÜSEYİN

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

ŞAHİN TAŞ

ALİ

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

YAKUP KİSELİ

M.HANİFİ

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

YUSUF KİSELİ

ÖMER

TEKMAN

KAYABOĞAZI

107

5

ZEYNEP ARSLAN

M.HANİFİ

TEKMAN

GÖKOĞLAN

117

38

ŞAHABETTİN DURMAZ

SAİT

TEKMAN

GÖKOĞLAN

117

39

DİLŞAH GÖKOĞLAN

SAİT

TEKMAN

GÖKOĞLAN

112

12

ŞAHABETTİN DURNAGÖL

ABDAL

TEKMAN

GÖKOĞLAN

112

11

ŞAHABETTİN DURNAGÖL

ABDAL

TEKMAN

GÖKOĞLAN

112

10

CUMA BİNGÖL

HASAN

TEKMAN

GÖKOĞLAN

111

17

CUMA BİNGÖL

HASAN

TEKMAN

GÖKOĞLAN

111

19

MEHMET TOPAL

ÖMER

TEKMAN

KARLICA

103

4

ABDULLAH KAYA

DERVİŞ

TEKMAN

KARLICA

103

22

RÜSTEM ÖZEL

FAZLI

TEKMAN

KARLICA

103

22

SEYFETTİN ÖZEL

FAZLI

TEKMAN

KARLICA

104

27

ABDULLAH KAYA

DERVİŞ

TEKMAN

KARLICA

104

27

ABDULMELİK ÖZBEY

AHMET

TEKMAN

KARLICA

104

27

HALİT ÖZEL

SEYFETTİN

TEKMAN

KARLICA

104

10

ZEKİ YILDIZ

YUSUF

TEKMAN

KARLICA

104

2

AHMET YILDIZ

ATEŞ

TEKMAN

KARLICA

104

2

ESMER KAYA

DERVİŞ

TEKMAN

KARLICA

113

4

AHMET YILDIZ

ATEŞ

TEKMAN

KARLICA

113

4

ESMER KAYA

DERVİŞ

TEKMAN

KARLICA

110

3

ABDULLAH KAYA

DERVİŞ

TEKMAN

KARLICA

110

3

AHMET YILDIZ

ATEŞ

TEKMAN

ALABAYIR

102

15

DERVİŞ HOLLO

AHMET

TEKMAN

ALABAYIR

102

15

HALİS HOLLO

EŞREF

TEKMAN

ALABAYIR

102

17

M.NURİ YILDIZ

NÜSRET

TEKMAN

ALABAYIR

102

18

DEVRİŞ VURAL

MEMET ZEKİ

TEKMAN

ALABAYIR

102

18

ZÜLKÜF VURAL

MEMET ZEKİ

TEKMAN

ALABAYIR

102

19

ABDÜLHALİK VURAL

MEMET ZEKİ

TEKMAN

ALABAYIR

106

14

ABDÜLHALİK VURAL

MEMET ZEKİ

TEKMAN

ALABAYIR

106

14

DEVRİŞ VURAL

MEMET ZEKİ

TEKMAN

ALABAYIR

106

14

HASAN VURAL

MEMET SIDDİK

TEKMAN

ALABAYIR

106

14

LETİFE VURAL

CEMAL

TEKMAN

ALABAYIR

106

14

SELAHATTİN VURAL

MEMET SIDDİK

TEKMAN

ALABAYIR

118

14

ABDÜLHALİK VURAL

MEMET ZEKİ

TEKMAN

ALABAYIR

118

14

DEVRİŞ VURAL

MEMET ZEKİ

TEKMAN

ALABAYIR

118

14

HASAN VURAL

MEMET SIDDİK

TEKMAN

ALABAYIR

118

14

LETİFE VURAL

CEMAL

TEKMAN

ALABAYIR

117

1

ABDÜLHALİK VURAL

MEMET ZEKİ

TEKMAN

ALABAYIR

117

1

DEVRİŞ VURAL

MEMET ZEKİ

TEKMAN

ALABAYIR

117

1

HASAN VURAL

MEMET SIDDİK

TEKMAN

ALABAYIR

117

1

SELAHATTİN VURAL

MEMET SIDDİK

TEKMAN

ALABAYIR

109

37

ABDÜLHALİK VURAL

MEMET ZEKİ

TEKMAN

ALABAYIR

109

37

DEVRİŞ VURAL

MEMET ZEKİ

TEKMAN

ALABAYIR

109

37

HASAN VURAL

MEMET SIDDİK

TEKMAN

ALABAYIR

109

37

LETİFE VURAL

CEMAL

TEKMAN

ALABAYIR

109

37

SELAHATTİN VURAL

MEMET SIDDİK

TEKMAN

ALABAYIR

109

36

ZÜLKÜF VURAL

MEMET ZEKİ

TEKMAN

ALABAYIR

109

38

ZİNNET ÖZKARACA

MEMET

TEKMAN

ALABAYIR

109

39

ZİNNET ÖZKARACA

MEMET

TEKMAN

ALABAYIR

109

40

HAYDAR ÖZKARACA

HALİT

TEKMAN

ALABAYIR

107

8

ÖMER YILDIRIM

ABDULLAH

TEKMAN

AKDAMAR

117

11

ZEKİ AKKUŞ

MAHMUT

TEKMAN

AKDAMAR

117

12

HAMİT AKKUŞ

TALHA

TEKMAN

AKDAMAR

109

34

KEMAL ŞEKER

AGİT

TEKMAN

YİĞİTLER

120

1

FATİH DEMİR

MEHMET

TEKMAN

YİĞİTLER

124

8

EŞREF ÇELİK

KUDBETTİN

TEKMAN

YİĞİTLER

124

8

SEYRAN ÇELİK

AHMET

TEKMAN

YİĞİTLER

124

8

SULTAN ÇELİK (DEMİR)

KUDBETTİN

TEKMAN

YİĞİTLER

120

11

ZAHİRE BOZKURT (NALKIRAN)

MEHMETSIDIK

TEKMAN

YİĞİTLER

121

5

ABDULMELİK DEMİR

KIYASETTİN

TEKMAN

YİĞİTLER

121

6

SAYIM DEMİR

MELEK

TEKMAN

YİĞİTLER

119

10

MAHMUT DOĞAN

M.GAZİ

TEKMAN

KARLICA

103

3

AHMET YILDIZ

DİLAVER

TEKMAN

KARLICA

103

3

BİLENT ÖZEL

GILLAR

TEKMAN

KARLICA

103

3

HALİT ÖZEL

SEYFETTİN

TEKMAN

KARLICA

103

3

MAHİR YILDIZ

HASAN

TEKMAN

KARLICA

103

3

MUZAFFER YILDIZ

ZEKİ

TEKMAN

KARLICA

103

3

YÜKSEL YILDIZ

ZEKİ

TEKMAN

DALSÖĞÜT

112

26

MEMET ZAHİR İBA

ADİL

TEKMAN

DALSÖĞÜT

112

26

YAHYA İBA

ADİL

TEKMAN

DALSÖĞÜT

112

25

HALİT YILDIRIM

GİYASETTİN

TEKMAN

DALSÖĞÜT

112

24

MEMET ZAHİR İBA

ADİL

TEKMAN

DALSÖĞÜT

112

24

YAHYA İBA

ADİL

TEKMAN

DALSÖĞÜT

112

11

ABDÜLHALİK VURAL

MEMET ZEKİ

TEKMAN

DALSÖĞÜT

112

11

DEVRİŞ VURAL

MEMET ZEKİ

TEKMAN

DALSÖĞÜT

112

11

HASAN VURAL

MEMET SIDDİK

TEKMAN

DALSÖĞÜT

112

11

SELAHATTİN VURAL

MEMET SIDDİK

TEKMAN

DALSÖĞÜT

112

11

ZÜLKÜF VURAL

MEMET ZEKİ

TEKMAN

DALSÖĞÜT

113

23

MUSTAFA ÖZDEMİR

FİLİT

TEKMAN

DALSÖĞÜT

117

2

FETULLAH İLBEYİ

ABDULKADİR

TEKMAN

DALSÖĞÜT

117

2

HÜSEYİN İLBEYİ

HASAN

TEKMAN

DALSÖĞÜT

117

2

NURİ İLBEYİ

ABDURRAHMAN

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

152

İSMAİL HAKKI ÇAĞLAYAN

RASİM

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

163

İSMAİL HAKKI ÇAĞLAYAN

RASİM

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

185

İBRAHİM KARA

HÜSEYİN

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

193

MUSTAFA ÇOLAKOĞLU

DURSUN

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

191

HASAN EKŞİ

MEHMET

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

191

ZAHİDE AYDIN

MEHMET

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

191

MİNE ARSLAN

CELAL

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

191

NEŞE ARSLAN (SIKTAŞ)

CELAL

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

191

İSMET GÖNÜL ARSLAN

CELAL

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

191

NECDET KÜÇÜKAYDIN

ALİ

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

191

EMİNE AKTAŞ

ALİ

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

202

OSMAN AKKUŞ

HASAN

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

201

İDRİS AKKUŞ

MEMET

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

201

MUSTAFA AKKUŞ

MEMET

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

207

HÜSEYİN AKKUŞ

ALİ

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

221

HASAN ATEŞ

ALİ OSMAN

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

221

EMİNE ATEŞ (KAYA)

ALİ OSMAN

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

211

MUSTAFA ÇELİK

MEMET

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

211

SEHER ÇELİK (MİLLİ)

İBRAHİM

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

102

211

MERYEM ÇELİK (ATEŞ)

İBRAHİM

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

123

5

AYNUR AYGÜN

MUSTAFA

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

123

5

İNAYET KOÇAN

MUSTAFA

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

123

5

AHMET EKŞİ

MUSTAFA

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

123

6

MUSTAFA EKŞİ

HASAN

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

123

11

GÜLİNAZ AKKUŞ

HALİL

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

123

12

GÜLİNAZ AKKUŞ

HALİL

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

133

137

OSMAN AKKUŞ

HÜSEYİN

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

133

138

OSMAN AKKUŞ

HÜSEYİN

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

133

136

MECİT AKKUŞ

İSMAİL

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

133

4

ESENGÜL ŞAHİN

YUSUF

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

133

4

SEHER AYDEMİR ÖZKAN

YUSUF

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

133

4

SÜMEYRA EFİLOĞLU

HÜSEYİN

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

133

4

SÜMEYRA EFİLOĞLU

HÜSEYİN

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

121

9

HAYATİ EKŞİ

MEHMET

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

121

9

HASAN EKŞİ

MEHMET

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

101

457

HÜSEYİN AKKUŞ

ALİ

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

101

453

ZELİHA AKKUŞ (KAYA)

MUSTAFA

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

101

453

MEMET GELMİŞ

OSMAN

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

101

451

ZELİHA AKKUŞ (KAYA)

MUSTAFA

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

101

451

MEMET GELMİŞ

OSMAN

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

101

450

EMİNE AKKUŞ (GÜLTEKİN)

EMİN

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

101

442

İBRAHİM ÖZDEMİR

ALİ

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

101

439

ALİ ARSLAN

İMDAT

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

101

439

FATMA ARSLAN (AKKUŞ)

İMDAT

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

101

439

MEHMET ARSLAN

İMDAT

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

101

432

AYŞE ÇAĞLAYAN

KURBAN

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

101

423

ALİ ARSLAN

İMDAT

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

101

423

FATMA ARSLAN (AKKUŞ)

İMDAT

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

101

423

MEHMET ARSLAN

İMDAT

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

101

401

AYŞE ÇAĞLAYAN

KURBAN

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

101

403

HIZIR EKŞİ

SÜLEYMAN

İSPİR

ÇAYIRÖZÜ

101

879

HIZIR EKŞİ

SÜLEYMAN

İSPİR

ÖZLÜCE

147

4

ABDULLAH YILDIRIM

ALİ

İSPİR

ÖZLÜCE

148

1

ALİ OSMAN YILDIRIM

OSMAN

İSPİR

ÖZLÜCE

149

2

SELVİYE YILDIRIM

ALAETTİN

İSPİR

ÖZLÜCE

149

2

ALİ YILDIRIM

AHMET

İSPİR

ÖZLÜCE

149

2

BEHİYE ŞIH

AHMET

İSPİR

ÖZLÜCE

104

15

SEFURE DAĞ

HASAN

İSPİR

ÖZLÜCE

104

17

FİLİZ KARTAL

İBRAHİM

İSPİR

ÖZLÜCE

104

17

MUSTAFA ARSLAN

İBRAHİM

İSPİR

ÖZLÜCE

104

17

ŞAH İSMAİL ARSLAN

İBRAHİM

İSPİR

ÖZLÜCE

104

17

ŞENOL ARSLAN

İBRAHİM

İSPİR

ÖZLÜCE

101

120

HAKKI ÖZDEMİR

İBRAHİM

İSPİR

ÖZLÜCE

101

120

CELAL ARSLAN

BAYRAM

İSPİR

ÖZLÜCE

101

121

FİLİZ KARTAL

İBRAHİM

İSPİR

ÖZLÜCE

101

121

MUSTAFA ARSLAN

İBRAHİM

İSPİR

ÖZLÜCE

101

121

ŞAH İSMAİL ARSLAN

İBRAHİM

İSPİR

ÖZLÜCE

101

121

ŞENOL ARSLAN

İBRAHİM

KARAYAZI

MOLLAOSMAN

148

2

UĞUR TAN

MEMET

KARAYAZI

MOLLAOSMAN

148

3

ENİS KARATAŞ

HULUSİ

KARAYAZI

MOLLAOSMAN

148

17

ABDULLAH ÇİFTÇİ

BEDİR

KARAYAZI

MOLLAOSMAN

116

11

ENİS KARATAŞ

HULUSİ

KARAYAZI

MOLLAOSMAN

132

9

CAZİM YILDIRIM

CİMŞİT

KARAYAZI

MOLLAOSMAN

122

1

FERAMUZ YILDIRIM

HAMİT

KARAYAZI

ÇELİKLİ

102

1

ABDULLAH CEYHAN

MEHMET

KARAYAZI

ÇELİKLİ

102

1

ABUBEKİR CEYHAN

MEHMET

KARAYAZI

ÇELİKLİ

102

5

MUSTAFA YILDIRIM

KASİM

KARAYAZI

ÇELİKLİ

102

214

HÜSEYİN CEYHAN

ALİ

KARAYAZI

ÇELİKLİ

102

222

SÜLEYMAN ÇELİK

FAHRETTİN

KARAYAZI

ÇELİKLİ

102

166

SÜLEYMAN ÇELİK

SAİT

KARAYAZI

UĞURDALI

101

22

ESET ESNEK

MEHMET SAİT

KARAYAZI

UĞURDALI

102

3

TACETTİN AYAZ

ZUBİT

KARAYAZI

UĞURDALI

103

26

ESET ESNEK

MEHMET SAİT

KARAYAZI

UĞURDALI

106

7

KIYASETTİN KUTLUAY

ABDURREZAK

KARAYAZI

UĞURDALI

106

8

FESİH KARAKAYA

ALO

KARAYAZI

UĞURDALI

106

8

HASAN KUTLUAY

ORHAN

KARAYAZI

UĞURDALI

106

8

MAZHAR KUTLUAY

SALAHATTİN

KARAYAZI

UĞURDALI

103

25

FESİH KARAKAYA

ALO

KARAYAZI

UĞURDALI

103

25

HASAN KUTLUAY

ORHAN

KARAYAZI

UĞURDALI

103

25

MAZHAR KUTLUAY

SALAHATTİN

KARAYAZI

UĞURDALI

106

9

KIYASETTİN KUTLUAY

ABDURREZAK

KARAYAZI

UĞURDALI

103

23

KIYASETTİN KUTLUAY

ABDURREZAK

KARAYAZI

UĞURDALI

103

22

FESİH KARAKAYA

ALO

KARAYAZI

UĞURDALI

103

22

HASAN KUTLUAY

ORHAN

KARAYAZI

UĞURDALI

103

22

MAZHAR KUTLUAY

SALAHATTİN

KARAYAZI

UĞURDALI

106

14

FESİH KARAKAYA

ALO

KARAYAZI

UĞURDALI

106

14

HASAN KUTLUAY

ORHAN

KARAYAZI

UĞURDALI

106

14

MAZHAR KUTLUAY

SALAHATTİN

KARAYAZI

UĞURDALI

106

15

FAZİLE ARAS

SABRİ

KARAYAZI

UĞURDALI

106

16

ŞENGÜL YAMAK

KASİM

KARAYAZI

UĞURDALI

106

24

HAMİT YAMAK

YUSUF

KARAYAZI

KARABEY

109

16

YASİN KARABAKAN

HÜSEYİN

KARAYAZI

KARABEY

109

15

YASİN KARABAKAN

HÜSEYİN

KARAYAZI

KARABEY

102

42

YASİN KARABAKAN

HÜSEYİN

KARAYAZI

KARABEY

102

37

ŞEMSETTİN KARABAKAN

ENVER

KARAYAZI

KARABEY

102

34

ŞEMSETTİN KARABAKAN

ENVER

KARAYAZI

KARABEY

102

32

ŞEMSETTİN KARABAKAN

ENVER

KARAYAZI

KARABEY

138

1

YAVUZ KARABAKAN

MEHMET

KARAYAZI

ELMALIDEREGÜLLÜ

111

10

ABDULBARİ MAHÇUP

ŞEMSETTİN

KARAYAZI

SUKONAK

116

34

HÜSEYİN EREN

AHMET

KARAYAZI

SUKONAK

116

37

NESİM DİNÇ

AHMET

KARAYAZI

SUKONAK

116

52

ALİ EREN

TACETTİN

KARAYAZI

SUKONAK

116

54

ALİ EREN

TACETTİN

KARAYAZI

SUKONAK

116

56

EMİN YAMAK

SÜLEYMAN

KARAYAZI

SUKONAK

116

89

MEDİNE EREN

SÜLEYMAN

KARAYAZI

SUKONAK

116

88

MEHMET SENA YAMAK

ASLAN

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

115

2

MUSTAFA KESGİN

KAYA

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

115

2

NERGİZ KESKİN

KAYA

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

124

5

VELİ KARTAL

MAHMUT

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

125

69

RIZA KAYGISIZ

YUSUF

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

125

72

NARİNGÜL ÇELENK

MÜRTEZA

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

125

1

RIZA KAYGISIZ

YUSUF

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

125

3

MURAT KALKAN

MUSTAFA

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

125

4

SÜLEYMAN KALKAN

MUSTAFA

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

125

64

HASAN KILIÇ

ALİ

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

125

59

HANIM KESKİN

HÜSEYİN

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

125

59

YILMAZ KESKİN

HASAN

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

125

50

RIZA KAYGISIZ

YUSUF

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

101

881

BEKTAŞ KAYGUSUZ

MURAT

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

101

881

ÇİÇEK GÖÇMEN

MURAT

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

125

49

HEDİYE KAYGISIZ

YUSUF

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

125

48

BAYRAM KARTAL

RIZA

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

125

41

CELAL KALKAN

İBRAHİM

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

125

44

VELİ KANIK

HALİL

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

125

43

ALİ KANIK

HASAN

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

126

60

FERHAT KARATAY

HASAN

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

126

60

NERGİZ KESGİN

HASAN

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

126

52

MÜJDE YEŞİLYURT BAYRAM

SEYİTALİ

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

126

43

İLYAS KUL

RIZA

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

126

43

SONA KUL

MAHMUT

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

126

42

TAHSİN KUL

KURBAN

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

126

41

İZZET KARATAY

VELİ

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

126

40

ALİ KAYGISIZ

İBRAHİM

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

101

343

AYSEL ERGÜL

BEKTAŞ

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

101

343

GÜLSEN KARTAL

BEKTAŞ

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

101

343

AYSEL ERGÜL

BEKTAŞ

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

101

343

GÜLSEN KARTAL

BEKTAŞ

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

101

344

MAHMUT KAYGUSUZ

VELİ

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

101

344

YALÇIN KAYGUSUZ

VELİ

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

101

350

RIZA ÇELENK

İSMAİL

ŞENKAYA

NİŞANTAŞI

101

351