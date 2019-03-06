'Tacizci Kardinaller korunarak yükseliyor'

Vatikan, dünyanın dört bir yanındaki kiliselerde görevli papazların çocuklara yönelik tacizlerinin yargıya yansıması üzerine, tarihinin en büyük kriziyle karşı karşıya. Papa Franciscus itibarını kurtarmak için 21-24 Şubat’ta 190 piskoposla ‘olağanüstü taciz zirvesi’ düzenlerken, 2 gün sonra Vatikan’ın 3 numarası Kardinal George Pell 1996’da Avusturya’da 2 çocuğa cinsel istismardan resmen suçlu bulunarak tutuklandı. Vatikan uzmanı İtalyan gazeteci Gianluigi Nuzzi, tacizci papaz skandalı ve Kilise’deki savaşı Star’a değerlendirdi.

Son krizle başlayalım. Katolik Kilisesi’nin 3 numarası Kardinal George Pell’in pedofiliden tutuklanması Vatikan’ı nasıl etkiler?

Pell’in davası, artık Vatikan’ın pedofiliyle mücadeleyi daha fazla erteleyemeyeceğinin işareti. Papa Franciscus’un Pell’in rütbesini düşürerek, Kilise’den uzaklaştırması bekleniyor. Pell, Vatikan’daki yolsuzlukları soruşturuyordu. Tutuklanması, Kilise’deki yenilikçi Papa ile eski düzenin piskoposları arasındaki savaşı aksatacaktır.

Kardinal Pell’in davasının Katolik Kilisesi’ndeki statükocular-yenilikçiler savaşı arasında bir bağlantı olabilir mi?

Francisco Papalığa geldiği zaman Vatikan’daki yolsuzlukların üzerine gitmek için bir ekip kurdu. Hazinedar makamına getirilen Pell, Vatikan’daki elektrik faturasından özel banka hesaplarına kadar her türlü mali işten sorumluydu. Calcagno’nun başını çektiği bir grup papaz, Pell’e bayrak açtı. Çatışma artınca Pell, 2016 yılında, 75 yaşına girdiği gün yaşlandığı bahanesiyle istifa etti. Papa istifayı kabul etmedi. İki olay arasında bağlantı yok çünkü tarafların hepsi kirli.

KİMSE PAPA'NIN HEDEFİ OLMAK İSTEMİYOR

Sizce pedofili skandalı bir kez daha Papa’nın istifasıyla sonuçlanabilir mi? Papa’nın istifası Kilise’yi tümden yeni bir çöküşe veya daha da sert bir çizgiye götürür. Ben buna ihtimal vermiyorum. Bugün Franciscus’un yerine geçebilecek bir Papa’nın var olduğunu düşünmüyorum. Kimse Franciscus’un halefi olmak istemiyor. Sorun Vatikan’da. Kurumun baştan aşağı temizlenmesi ve güvenilirliğini yeniden kazanması gerek.

İSTİSMARCI PİSKOPOS YEMİN ETTİ

Peki Papa hakkında bu kadar ciddi iddialar olan birini nasıl koruyabildi?

Yakın bir arkadaşının söylediğine göre, Papa, tüm bu suçlamaların nasıl sonuçlanacağını görmek istedi. Vatikan’da hep anlatılan bir hikâye var: Pell’in taciz kurbanlarının Kilise’ye gidip Papa ile görüşmesinin ardından Franciscus Kardinal’i çağırıp hesap sorar. Pell, Papa’ya 3 kez, gözlerini kaçırmadan hepsinin iftira olduğunu söyler. Franciscus da Kardinal’e dönerek “O zaman git ve işinin başına dön” der. Tabii bu hikaye inanılması güç unsurlar barındırıyor. Aslında Pell’e verilen destek yolsuzlukla mücadeleyle ilişkili.

TACİZLER BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI

Pell’in davasında karar çıkmadan önce Vatikan’da Tacizle Mücadele Zirvesi düzenlendi. Sizce Papa bu zirveyle Kilise’nin başına geleceklerin önünü mü almaya çalıştı?

Pedofilinin ne boyutta olduğunu bilen Papa, düzenlediği zirveyle sadece skandalların büyümesini engellemeye çalıştı. Şu an medyada konuşulanlar buzdağının görünen kısmı. Davalara konu olan olayların hepsi 80’lerde, 90’larda yaşanmış. Bugün suçlamaların odağındaki papazlar Kilise’nin önemli kademelerinde görev alıyor. Papalık, tacizle suçlananların yükselmesine engel olmak yerine yaşananları kınamakla yetiniyor. Yıllardır çocuk istismarlarının üstü örtüldü, tacizci kardinaller korunarak Kilise hiyerarşisinde yükselmeye devam etti. Eğer istismarcı papazlara ve onları koruyanlara ceza kesmezseniz, Vatikan’da tacizcilerin kollandığını izlenimi verirsiniz.