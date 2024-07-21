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Röportaj

Uzay vatanda Türk'ün imzası yankılanıyor! Türksat 6A ilk kez antenlerini açtı

Türksat 6A ilk kez antenlerini açtı ve test sürecine başladı. Türksat 6A uydusunun son durumuna ilişkin paylaşımda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Sıradaki hedef, kendi yörüngesi olan 42 derece doğu yörüngesi. Uzay vatanda Türk'ün imzası yankılanıyor.' dedi.

AA21 Temmuz 2024 Pazar 14:51 - Güncelleme:
Uzay vatanda Türk'ün imzası yankılanıyor! Türksat 6A ilk kez antenlerini açtı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 50 derece doğu yörüngesine yerleşen Türksat 6A'nın, ilk kez antenlerini açtığını ve test sürecine başladığını bildirdi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından Türksat 6A uydusunun son durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Türksat 6A için test sürecinin başladığını aktaran Uraloğlu, "50 derece doğu yörüngesine yerleşen Türksat 6A, ilk kez antenlerini açtı ve test sürecine başladı. Sıradaki hedef, kendi yörüngesi olan 42 derece doğu yörüngesi. Uzay vatanda Türk'ün imzası yankılanıyor." ifadelerini kullandı.

  • Türksat 6A
  • Uydu test
  • 42 derece doğu

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