Bugün 1 Aralık Dünya AIDS Günü. 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedir? Aids nedir, belirtileri nelerdir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştrıılıyor. 2011’de Türkiye’de 676 kişiye HIV tanısı kondu. 2018’de bu sayı 5 kat artarak 3 bin 678’e ulaştı. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre son 5 yılda AIDS’e yol açan HIV vakalarında hızlı bir artış gözlenirken uzmanlar alarm zillerini çalarak bu konuda toplumsal farkındalığın arttırılması uyarısında bulundu. Dünya genelinde 2018 sonunda HIV ile yaşayan yaklaşık 37.9 milyon kişi bulunuyor. 2018’de HIV hizmetlerindeki boşluklar nedeniyle 770 bin kişi hayatını kaybetti ve 1.7 milyon kişiye yeni tanı kondu.

1 ARALIK DÜNYA AIDS GÜNÜ NEDİR?

Dünya AIDS Günü her yıl 1 Aralık tarihi olarak kabul edilmiştir. Bu gün HIV' in yayılması ve AIDS hastalığının artışına karşın bilincin yükseltilmesi amacına adanmıştır.

AİDS NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

HIV Enfeksiyonu 1980’li yıllardan beri tüm dünyada görülmektedir. Bulaşma yolu ise en sık korunmasız cinsel temas, ikinci olarak ise damar içi madde kullananların ortak paylaştığı enjektörler ile olmaktadır.

HIV Enfeksiyonu, tüm yaş gruplarında görülebilmektedir. Hastalığın kesin tedavisi bulunmamakla birlikte uygulanan ilaç tedavileri ile HIV/AIDS hastalığından ölümler azalmaktadır. Bununla birlikte uygulanan ilaç tedavisi bulaşıcılığı da engellemekte, HIV(+) anne ve babadan, HIV(-) bebek doğabilmektedir. Ancak hastalığın aşısı bulunmamaktadır.

Önlenebilir bir hastalık olan HIV /AIDS ile mücadelenin en etkili yolu, korunma önlemlerini uygulamaktır. Tek eşliliğin yanı sıra, riskli cinsel temasta doğru kondom kullanımı, hastalığın cinsel yolla bulaşmasına karşı en güvenli ve basit korunma yollarıdır.

Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı UNAIDS 2013 yılı raporuna göre; dünyada 2012 yılı içinde yaklaşık 2,3 milyon kişinin HIV’e yakalandığı, 35,3 milyon HIV taşıyıcısının bulunduğu ve 1,6 milyon kişinin AIDSnedeni ile öldüğü tahmin edilmektedir.

Ülkemizde de HIV/AIDS hastalığı konusundaki farkındalığın ve test imkânlarının artması ile birlikte, tanı alan HIV/AIDS vaka sayısında göreceli bir artış görülmektedir. Ancak Türkiye hala dünyada HIV/AIDS açısından hastalığın az sıklıkta görüldüğü ülkeler arasında değerlendirilmektedir.

Bireylerin ayırımcılık ve damgalanmaya uğramalarına engel olmak üzere, birimlerimiz tarafından yapılan bildirimler kodlu bir şekilde yapılmaktadır. Kişilerin bilgileri üçüncü kişiler ile kesinlikle paylaşılmamaktadır.

Ülkemizde HIV ile enfekte kişilerin tedavileri, sosyal güvence kapsamında karşılanmaktadır. Sağlık sigorta kapsamında olmayan HIV/AIDS hastalarına sosyal durumları uygunsa yeşil kart sağlanmaktadır.