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Sağlık

10 kanserden birini durduran kan testi

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) tarafından yapılan yeni çalışmada, 50 yaş üstü kişiler için denenen kan testi, ülkede 10 kanser ölümünden bir tanesini önleyebilecek. ‘Kutsal Kase' olarak adlandırılan çalışmada, semptomlar ortaya çıkmadan önce 50'den fazla kanser türünü tespit etmeyi amaçlayan testin, başarılı olması durumunda 2024'te uygulamaya konulacağı belirtildi.

NTV23 Ağustos 2022 Salı 09:55 - Güncelleme:
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İngiltere'de semptomlar ortaya çıkmadan önce 50'den fazla kanser türünü tespit etmeyi amaçlayan kan testi araştırması gerçekleştiriliyor. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) tarafından gerçekleştirilen ve "Kutsal Kase" adı verilen çalışmanın başarılı olması durumunda her on kanser ölümünden birinin önlenebileceği belirtildi.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) tarafından yapılan yeni bir çalışmada, 50 yaş üstü kişiler için denenen bir kan testinin ülkede on kanser ölümünden bir tanesini önleyebileceği açıklandı.

"Kutsal Kase" olarak adlandırılan ve NHS tarafından yürütülen çalışmada, semptomlar ortaya çıkmadan önce 50'den fazla kanser türünü tespit etmeyi amaçlayan testin dünyada ilk kez denendiği belirtildi.

NTV'de yer alan habere göre, Bilim insanları araştırmanın henüz bir sonuç vermemesine karşılık 'muazzam' bir potansiyele sahip olduğu konusunda iyimser olduklarını söyledi.

BAŞARILI OLURSA 2024 YILINDA UYGULAMAYA GEÇECEK

Denemenin başarılı olması durumunda 2024 yılında uygulamaya konulacağı belirtilirken, 1 milyon kanser hastasına dağıtılmasının planlandığı aktartıldı.

İngiltere'de her yıl yaklaşık 167 bin kanser nedeniyle hayatını kaybederken, söz konusu kan testinin etkili olması durumunda her yıl yaklaşık 16 bin kişinin hayatının kurtulabileceği aktarıldı.

İngiliz araştırmacılar, geliştirilen kanser testinin, NHS'nin hastalıkla nasıl mücadele ettiği konusunda bir 'dönüm noktası' olabileceğine inandıklarının altını çizdi.

King's College London'dan araştırmanın önde gelen üç araştırmacısından biri olan Profesör Peter Sasieni, "Bu kan testinin kanserden ölen insan sayısını önemli ölçüde azaltma potansiyeli çok büyük" derken, "Galler testi adı verilen kan testi, kana dökülen kansere bağlı DNA parçalarını alır ve vücudun hangi bölümünden geldiğini önerebilir" ifadelerini kullandı.

Cancer Research UK'den Rose Gray ise, "Bu tür araştırmalar, geç evre kanserlere karşı ilerleme sağlamak ve daha fazla hastaya iyi bir sonuç alma şansı vermek için çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

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