ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 1991'den bu yana yürürlükte olan tüm yenidoğanların Hepatit B aşısı olması yönündeki tavsiyesini sonlandırdı.

ABD'de aşı politikalarında önemli bir değişikliğe gidildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 1991'den bu yana yürürlükte olan "tüm yenidoğanların Hepatit B aşısı olması" yönündeki tavsiyesini sonlandırdı. CDC'nin yeni kılavuzuna göre, Hepatit B negatif annelerden doğan bebeklerin, doğum dozu da dahil olmak üzere, aşıyı alıp almamasına ebeveynler, sağlık yetkilileriyle istişare ederek karar verecek. CDC tarafından yapılan açıklamada, ebeveynler aşıyı ertelemeyi tercih ederse ve daha sonra yaptırmak isterse, ilk doz için en az 2 ay beklenmesi önerildi.

UZMANLARDAN "RİSK ARTABİLİR" UYARISI

Uzmanlar, CDC'nin "bireysel karar verme" olarak tanımladığı yeni yaklaşımın, daha fazla çocuğun Hepatit B virüsüne maruz kalmasına yol açabileceği uyarısında bulundu. Sağlam bir federal politika olmaması durumunda, daha fazla ailenin aşıdan vazgeçebileceği ifade edildi. Uzmanlar ayrıca, uzun süredir aşı karşıtı söylemleriyle bilinen Kennedy'nin, ABD aşı politikasında geniş kapsamlı değişikliklere imza attığına dikkat çekti.

AŞININ ETKİSİ RAKAMLARLA ORTADA

Verilere göre, Hepatit B enfeksiyonları, aşılama yaygınlaşmadan önce ABD'de 100 bin kişide 9,6 seviyesindeyken, aşılama programlarının etkisiyle yaklaşık yüzde 90 azalarak 2018 yılında 100 bin kişide yaklaşık bire kadar geriledi.

ANTİKOR TESTİ TAVSİYESİ GÜNDEMDE

CDC, ebeveynlerin çocuklarının bir sonraki Hepatit B aşısı dozuna ihtiyaç duyup duymadığını belirlemek için antikor testi konusunda bir sağlık uzmanına danışmaları yönündeki tavsiyeyi de değerlendirmeye aldıklarını açıkladı. Merkez, bu konuda nihai kararın ilerleyen dönemde netleşeceğini bildirdi.

KARARIN ARKA PLANINDA "KENNEDY" ETKİSİ

Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.'ın aşı danışma kurulu, bu ayın başlarında, doğum dozunun yalnızca annesi Hepatit B pozitif olan ya da durumu bilinmeyen yenidoğanlara uygulanmasını tavsiye etmişti.

1991'DEN BU YANA İLK BÜYÜK GERİ ADIM

ABD sağlık yetkilileri, 1991 yılından bu yana bebekler için Hepatit B'ye karşı evrensel aşılama programını uyguluyor ve üç dozluk aşının ilk dozunun doğumdan kısa süre sonra yapılmasını öneriyordu.