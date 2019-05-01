2019 İŞKUR KPSS şartsız okul öncesi öğretmeni alım başvuru şartları nedir? İŞKUR güncel memur iş ilanları!

2019 İŞKUR KPSS şartsız okul öncesi öğretmeni alım başvuru şartları nedir? İŞKUR güncel memur iş ilanlarına ilgi vatandaşlar tarafından çok yüksek. İş arayan ve istihdam edilmek isteyen binlerce vatandaş İŞKUR’un ilanlarını takip ediyor. İŞKUR programlarına katılmak için kayıt olma zorunluluğu bulunuyor. KPSS şartsız okul öncesi öğretmeni alımları ilgili adaylar tarafından heyecanla karşılandı. Okul öncesi öğretmeni alımlarında KPSS şartı bulunmaması adayları rahatlatan gelişme oldu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan okul öncesi öğretmeni alımlarına başvuru yapacak adaylar, https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2067 tıklayarak kendilerine uygun olan şehrin ilanlarına tıklayıp özel başvuru şartlarını görebilir ve başvuru yapabilir. Peki, 2019 İŞKUR KPSS şartsız okul öncesi öğretmeni alım başvuru şartları nedir? Haberin devamında sizlerle…

İŞKUR OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Söz konusu ilanlara başvuru yapacak adayların en az ön lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Her ilanın kendine özel başvuru şartları yer almaktadır. Bunların bazıları deneyim şartı ararken bazıları ise deneyim şartı aramamaktadır.

İşte detaylar:

- Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartsız,

- Mesleğini severek yapan,

- Önlisans ve lisans mezunu olmak,

- Müfredata uygun planlı çalışan,

- Güler yüzlü, Sabırlı, İletişim gücü yüksek,

- Okul kurallarına uyan,

- Sorumluluklarının bilincinde olan,

- Kendini geliştiren,

- Kariyerine önem veren,

- Kurumda uzun yıllar görev alabilecek,

- Dış görünüşüne önem veren,

- Bilgisayar kullanabilen, haftalık ve aylık programları hazırlayabilecek,

- Veli iletişiminde kuvvetli,

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan okul öncesi öğretmeni alımlarına başvuru yapacak adaylar, https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2067 tıklayarak kendilerine uygun olan şehrin ilanlarına tıklayıp özel başvuru şartlarını görebilir ve başvuru yapabilir.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİN TANIMI NEDİR?

İlköğretim çağından küçük olan çocukların; duygusal, sosyal ve zeka yönünden gelişmesine katkı sağlayan okul öncesi öğretmenlerinin başlıca görev ve sorumlulukları şöyle sıralanır;

Eğitim sürecini planlamak,

Ortamı eğitim ve öğretime uygun hale getirmek,

Çocukların yaş ve gelişim seviyesine uygun materyaller kullanmak,

Çocuklara özbakım gibi temel eğitimleri vermek,

Çocukların birbirleriyle iletişimini takip etmek,

Çocukları araştırmaya ve keşfetmeye yönlendirmek,

Çocukların gelişimlerini ve davranışlarını takip edip, gerektiğinde velilere bildirmek,

Velilerden çocukların ev yaşamıyla ilgili bilgi almak,

Dünya genelinde uygulanan farklı metodları takip etmek.