Sağlık

27'si yerli 36 ilaç daha SGK geri ödeme listesine eklendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hemofili, diyabet, enfeksiyon ve bağışıklık hastalıkları başta olmak üzere farklı tedavi alanlarına yönelik 27'si yerli üretim toplam 36 ilacın SGK geri ödeme listesine dahil edildiğini duyurdu.

AA20 Mart 2026 Cuma 12:57
Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme listesine eklenen yeni ilaçlarla vatandaşların tedaviye erişimi bir adım daha güçlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram öncesinde önemli bir sağlık müjdesi vererek 36 ilacın listeye alındığını açıkladı. Yerli üretim ilaçların ağırlıkta olması ise Türkiye'nin sağlık alanındaki üretim kapasitesini bir kez daha ön plana çıkardı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, farklı tedavi alanlarına yönelik 27'si yerli üretim olmak üzere toplam 36 ilacın Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine dahil edildiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, SGK aracılığıyla vatandaşların ilaca ve tedaviye erişimini kesintisiz şekilde güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda hemofili, kan ürünü ve alerji aşısı başta olmak üzere diyabet, enfeksiyon, enzim eksikliği ve bağışıklık hastalıklarını kapsayan, farklı tedavi alanlarına yönelik 27 tanesi yerli üretim olmak üzere toplam 36 ilacı daha geri ödeme listemize dahil ettik. Hastalarımıza şifa olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür temenni ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum."

  • Vedat Işıkhan
  • geri ödeme listesi
  • yerli ilaç
  • sağlık

