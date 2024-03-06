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Sağlık

29 ayda 217 kez koronavirüs aşısı oldu!

Almanya'da 62 yaşındaki bir kişinin 217 kez koronavirüs aşısı olduğu ortaya çıktı. Vakanın daha önce koronavirüse de yakalanmadığı tespit edildi.

6 Mart 2024 Çarşamba 08:33 - Güncelleme:
29 ayda 217 kez koronavirüs aşısı oldu!
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Lancet Enfeksiyon Hastalıkları dergisinde yayımlanan vakaya göre, Almanya'da 62 yaşındaki bir erkek, doktorların aksi yöndeki tavsiyelerine karşın 217 kez Kovid-19 aşısı olduğu belirtildi. Aşılar 29 ayda özel kliniklerden satın alınarak yapıldı.

Erlangen-Nurember Üniversitesi araştırmacıları, kişi ile irtibata geçti ve kendisine testler yapıldı. Söz konusu erkekte her hangi bir sorun yaşanmadığını belirtti.

NTV'de yer alan habere göre, Uzmanlar, bu kadar çok aşı olmanın hücrelerde yorgunluk oluşturmasından kaygılıydı. Ancak herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Vakanın daha önce koronavirüse de yakalanmadığı tespit edildi.

Üniversitenin Mikrobiyoloji Bölümü'nden Dr. Kilian Schober, "Bu vakayı gazete haberlerinden öğrendik. Daha sonra kendisiyle temas kurduk ve Erlangen'de bazı testlerden geçirmek istediğimizi söyledik. Çok ilgi gösterdi." dedi.

Dr. Schober, "Çalışmayı yaptığımız sırada, kendi ısrarı sonucu vakaya yine Covid aşıları yapıldı. Daha sonra numuneleri, bağışıklık sisteminin aşıya verdiği tepkiyi tam anlamıyla belirlemek için kullanma fırsatımız oldu." dedi.

Araştırmacılar, bu kadar çok aşılanmayı teşvik etmediklerini belirtiyor.

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