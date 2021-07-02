2 Temmuz 2021 Cuma 11:00 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 11:00

65 yaş üstü 3. doz aşı ne zaman? sorusu, ikinci aşısını olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs aşısının iki dozunu yaptıran vatandaşlar 3. doz aşı için açıklama bekliyordu. Türkiye'de 3. doz aşılama bugün itibariyle başladı. Açıklama dün Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin tarafından yapıldı. Buna göre 65 yaş üstü 3 doz aşı ne zaman? 3.doz aşı randevusu nasıl alınır? İşte, 3. doz aşı olacaklar...

3. DOZ AŞI NE ZAMAN?

Corona virüsle mücadele kapsamında Türkiye'de bugün yeni bir aşamaya geçildi. Bu kapsamda 50 yaş üstü kişiler ile sağlık çalışanları 3. doz aşılarını olabilecek. 'Hatırlatma aşısı' ikinci doz aşının yapılmasının üzerinden en az 3 ay geçenlere uygulanacak.

Bakan Koca'nın açıklamasında,' Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun 3. Doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız Temmuz'un 1'inden itibaren istedikleri aşı ile 3. Doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir. 3. Doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. Doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı 3. Doz olarak yaptırabilirsiniz.' ifadelerine yer verdi.

3. DOZ AŞI KİMLERE YAPILACAK?

3. doz koronavirüs aşısının 50 yaş üstü vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına yapılacağı belirtildi.

3. DOZ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

3. doz hatırlatma aşısı; 50 yaş üzeri kişiler ve sağlık çalışanların için sisteme tanımlandı.

Vatandaşlar, üçüncü doz aşısına ilişkin durumunu yine e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.

Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek ve tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

3. AŞI, İKİNCİ AŞIDAN NE KADAR SONRA YAPILACAK?

Edinilen bilgiye göre, bu grupta yer alan kişilerin üçüncü doz aşı randevuları, iki doz aşının yapılmasının üzerinden 3 ay geçtikten sonra açılacak. CoronaVac veya BioNTech aşısını olanlar için bu sürede bir değişiklik söz konusu olmayacak.

Covid-19'a karşı da antikorun tam oluşabilmesi için belirli aralıklarla 2 doz aşı vurulurken aşının oluşturduğu antikorun 6 ay sonra etkisini azaltması nedeniyle hatırlatma olarak üçüncü doz öneriliyor. Böylelikle antikor seviyesi yeniden artacağı için vücudun corona virüse karşı yeniden direnç kazanacağı belirtiliyor.