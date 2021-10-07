30 bin kişi risk altında! Çağrılara kulak vermiyorlar

AA 7 Ekim 2021 Perşembe 16:48 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 16:48





Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Aşını ol tribünlerde yerini al", "Aşını ol tabletini al" sloganlarıyla başlatılan kampanya çerçevesinde, aşı olanlara hediyeleri kura çekimiyle verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen törende, kampanyaya katılarak iki doz aşısını olanlara 44 tablet, toplu taşımada kullanılan 144 MOTAŞ biniş kartı ve 244 adet Yeni Malatyaspor forması hediye edildi.

Vali Baruş, yaptığı konuşmada, 16-19 Ağustos'ta ilk doz, sonraki süreçte de ikinci doz aşısını yaptıran yaklaşık 10 bin kişinin olduğunu, bunların arasından kura çekimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu süreçte 15 bin kişiye birinci doz aşının uygulandığını, 5 bin kişinin ise henüz ikinci doz aşı yaptırmadığını dile getiren Baruş, şöyle konuştu:

"Malatya'da yaklaşık 30 bin kişi bugüne kadar birinci doz aşısını yaptırdı ancak yaklaşık 40 gün geçmesine rağmen henüz ikinci doz aşısını yaptırmayan 30 bin kişi var. Bu 30 bin kişiye çağrıda bulunmak istiyorum. Aşının etkili olması için ikinci doz aşıların mutlaka yaptırılması gerekiyor. Birinci doz aşının koruyuculuğu az. O nedenle vatandaşlarımızın hastalıktan korunmak için ikinci doz aşılarını bir an önce yaptırmaları gerekiyor."

SON BİR AYDA KENTTE VAKALAR ARTTI

Kovid-19'dan korunmanın tek yolunun aşı olduğunu vurgulayan Baruş, şöyle devam etti:

"Malatya'mızın ikinci doz aşılamadaki oranı yüzde 67 civarında. Malatya'nın aşılama oranında çok daha güzel yerlerde olması lazım. Özellikle son bir aydır Malatya'mızda vaka sayıları çok arttı. Yoğun bakımlarımızda, serviste yatan ve entübe hasta sayılarımızda artışlar oldu, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı arttı. Son günlerde yaklaşık yüzde 15'lik bir düşüş de olsa vaka sayılarında, hastanemizde yatan sayılarımızda henüz bir azalma yok. Yoğun bakımlarda yatan sayımızda da ciddi bir azalma yok. Ne olur bu aşılamaya önem verelim, hastalıktan ve hayatımızı kaybetmekten korunmanın en önemli yolu aşılama."

"HERKES BİLİNÇLİ OLSUN"

Kapalı ortamlarda kalabalıklar halinde bir araya gelmekten sakınmak gerektiğini kaydeden Baruş, şu anda aktif vakalar arasındaki 1500 kişinin çocuk yaşta olduğunu, 3 hamilenin de Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybettiğini anlattı.

Baruş, sokaklardaki denetimlerin yeterli olup olmadığına ilişkin soru üzerine, "Biz vatandaşlarımıza ceza uygulamaktan hoşlanmıyoruz, herkes bilinçli olsun, maskesini taksın, kendisine dikkat etsin, sağlığını korusun istiyoruz. Sadece ceza uygulamakla bu kurallara uyulmasını temin edemeyiz, onun için çağrılarda bulunuyoruz. Çünkü kolluk güçlerimiz böyle bir tespit yaptığında, ceza yazdığında vatandaşlarımız tepki gösteriyor. Biz vatandaşımızla çok karşı karşıya gelmek istemiyoruz ancak kış şartlarının da yaklaştığını ve hastalığın da yayılma sürecinde olduğunu düşünürsek, bu noktada artık bu yaptırımlara mecburen müracaat etmemiz gerekecek." yanıtını verdi.