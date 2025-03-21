İSTANBUL 12°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2025 Cuma / 22 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0091
  • EURO
    41,3385
  • ALTIN
    3707.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • 37 bin sağlık personeli alınacak: Bakan Memişoğlu'ndan yeni açıklama
Sağlık

37 bin sağlık personeli alınacak: Bakan Memişoğlu'ndan yeni açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Cumhurbaşkanımız söyledi; herkes merak ediyor. 37 bin hekim dışı sağlık çalışanı alacağız. Bununla ilgili arkadaşlarımız planlamayı yapıyorlar' ifadelerini kullandı.

IHA21 Mart 2025 Cuma 13:03 - Güncelleme:
37 bin sağlık personeli alınacak: Bakan Memişoğlu'ndan yeni açıklama
ABONE OL

Bakan Memişoğlu'nu valilik önünde TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, Dursun Ataş, Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve protokol üyeleri karşıladı.

Kayseri'nin Türkiye'nin önemli şehirleri arasında olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bugün Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programı kapsamında 43. ilimiz Kayseri'ye geldik. Kayseri topraklarımızın, Türkiye'nin çok önemli şehirlerinden bir tanesidir. Hem üretme anlamında, hem ticaret anlamında, hem insaniyet anlamında gerçekten Türkiye'nin örnek şehirlerinden bir tanesi. Sağlıkla ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Daha iyi sağlık hizmeti vermek için hep beraber daha iyisini nasıl yapabilirizi tartışacağız. İnşallah Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıklı dünyaya örnek hizmet sunarken de özellikle Kayseri için söylüyorum; Kayseri sağlık teknolojisinin üretiminin de üssü yapmak için altyapısı olan bir şehir. Özellikle Erciyes Üniversitesi biliyorsunuz özellikle Türkiye'ye Covid aşısını hediye eden bilim insanlarının olduğu bir üniversite. Orada tıbbi teknolojisini üretebilecek, aşısını üretebilecek altyapısı var. Onun için biz bunu daha da geliştirip, daha iyi yerlerde Türkiye'nin sağlıkla ilgili teknolojisinin merkezi olması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

37 BİN İSTİHDAM İÇİN PLANLAMA YAPILIYOR

Bakan Memişoğlu, 37 bin sağlık çalışanı için de planlamaların yapıldığını söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız söyledi; herkes merak ediyor. 37 bin hekim dışı sağlık çalışanı alacağız. Bununla ilgili arkadaşlarımız planlamayı yapıyorlar. En iyi şekilde de insanlarımıza hakkaniyetli şekilde bu kadroları dağıtacağız. Ben özellikle Türkiye'nin hayırseveriyle, kamusuyla, insanıyla örnek olan şehrinde olmaktan çok mutluyum, tekrar ediyorum. Herkesin şimdiden Ramazan Bayramı'nı kutluyor, aynı zamanda da bundan sonraki günlerimizin çok daha iyi olması için sağlıkla ilgili çalışmalarımıza da gece gündüz devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu daha sonra diğer programlarına katılmak için valilikten ayrıldı.

  • Sağlık Bakanı Memişoğlu
  • Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
  • istihdam

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.