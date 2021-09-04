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Sağlık

4 Eylül Koronavirüs rakamları açıklandı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabından güncel Koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.

4 Eylül 2021 Cumartesi 20:03 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 20:10
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Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca salgın rakamlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yeni vaka sayımız 20.033. Covid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 278. İlk ve orta öğretimde okullar 6 Eylülde, devamında üniversiteler açılıyor. Örgün eğitimde 24 Milyondan fazla öğrencimiz var. Kesintisiz, yüz yüze eğitimde kararlıyız. Aşıda ve tedbirde aynı kararlılık olmalı!" ifadelerine yer verdi.

İşte 4 Eylül 2021 Koronavirüs tablosu;

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