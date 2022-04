4 yaşındaki Ömer'e babasının kök hücresi 'şifa' olacak

Kentte bir börekçide çalışan 3 çocuk babası İbrahim Taşdan (29), 4 yaşındaki oğlu Ömer'i, yürümesinde sorun olması, yüzünde ve dudaklarındaki beyazlama nedeniyle Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine götürdü.

Hastanede lösemi teşhisi konulan ve kemik iliği normal üretim yapamayan Ömer'e kök hücre nakli yapılması gerektiği kararı alındı. Yapılan tetkiklerde babanın tam uyumlu olduğu saptanarak çocuğuna nakil yapılabileceği belirlendi.

- "ÖMER VE ÖMER GİBİ OLAN ÇOCUKLARIN SABIRLI VE UMUTLU OLMALARINI DİLİYORUM"

Nakil için hazırlanan ve oğluyla yakından ilgilenen baba Taşdan, 9 aydır zorlu günler geçirdiklerini ama umutlarını hiçbir zaman yitirmediklerini söyledi.

Teşhis konulduktan sonra hemen tedaviye başlandığını aktaran Taşdan, oğlunun sağlığına kavuşması için yapamayacağı şeyin olmadığını dile getirdi.

Kök hücre naklinin kendisinden yapılacağını öğrendiğinde çok heyecanlandığını ve mutlu olduğunu vurgulayan Taşdan, "Ömer ve Ömer gibi olan çocukların sabırlı ve umutlu olmalarını diliyorum. Hiçbir zaman pes etmesinler ve doktorlarına güvensinler. Her şey sabır ve azimle kazanılıyor. Hastalara mutluluk vermeye çalışalım. Ömer çok neşeli bir çocuktur. Her şeyle mutlu olabilecek bir çocuk. Gülümsemesi eksik olmaz. Sabredeceğiz her şey geçecek elbet." diye konuştu.

- "BABANIN TAM UYUMLU OLMASI NORMALDE ÇOK SIK RASTLANILAN BİR ŞEY DEĞİL"

AFSÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı Başkanı ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Eker de Ömer'in tedavi sürecinde sinir sistemini etkileyen bir hastalığın geliştiğini belirtti.

Hem bu durumla hem lösemiyle hem de yoğun bakımda karşılaşılabilen problemlerle mücadele ettiklerine dikkati çeken Eker, "Çok şükür hepsinin üstesinden gelindi. Hastalığı sağlıklı bir şekilde kontrol altına aldık. Nakil zamanı geldi. Yaptığımız araştırmalarda da babasının tam uyumlu verici olduğunu saptadık. Babanın tam uyumlu olması normalde çok sık rastlanılan bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Ömer gibi şanslı olmayan, kemik iliği nakli olması gerekirken vericisi bulunamayan hastalar bulunduğunu aktaran Eker, "Bu çocukların şansını artırmak için tüm halkımızı gönüllü kök hücre nakli verici adayı olmak için duyarlı olmaya, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Kızılay'a başvurarak TÜRKÖK sistemine kemik iliği nakli verici adayı olmak üzere kaybolmaya davet ediyorum." dedi.