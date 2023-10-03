47 yaşa annelik umudu: Yumurtayı gençleştirip annelik yaşını yükseltiyorlar

Tüp Bebek ve İnfertilite Derneği'nin (TÜBİD) bu yıl 2'ncisini Kıbrıs'ta düzenlediği kongrede, yumurtaları olgunlaşmayan ya da yumurta yetersizliği yaşayan kadınlar için umut veren tedaviler masaya yatırıldı.TÜBİD Genel Başkanı -Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Prof. Dr. Bülent Tıraş, "Bizim bütün amacımız yumurtalıklardaki yumurta sayısını arttırabilir miyiz? Yumurtaları gençleştirebilir miyiz? Ve daha ileri yaştaki kadınlarımızı anne yapabilir miyiz? Özellikle geçmişte 43 yaş sonrası pek fazla bir gebelik görmüyorduk. Yeni çalışmalarla 45-47 yaşında kadınların, kendi yumurtaları ile anne olabilmeleri mümkün" dedi.

HÜCRELER BİRBİRLERİNE MESAJ GÖNDERİYOR

Bu yöntemleri anlatan Prof. Dr. Tıraş, "Kişinin kendi kanından elde edilen PRP'nin başarısı Amerika'daki çalışmayla kanıtlandı. Sağlık Bakanlığı'nın onayı ile 4 yıldır kemik iliğinden elde edilen kök hücreleri yumurtalıklara enjekte ederek çalışıyoruz. 7 aydır da ABD'de Stanford Üniversitesi'nde çalışan Prof. Dr. Utkan Demirci'nin geliştirdiği bir yöntemle eksozomlarla çalışıyoruz. Eksozom dediğimiz hücreler, birbirine bir nevi mektup göndermesinden oluşan küçük kesecikler. Hücreler birbirlerine mesaj gönderiyorlar. Bunun içinde mikroDNA, mikroRNA'lar var " dedi.

KİŞİNİN KENDİ EKSOZOMU KULLANILMALI

Dermatolojide ve ortopedide kullanılan eksozomların yeni doğan bebeklerin göbek kordonundan elde edildiğini ancak tüp bebek tedavilerinde kişinin kendi kanındaki eksozomların kullanılmasının şart olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tıraş, "Çünkü başka bir kişinin DNA'sını alıp o yumurtalığın içine veremezsiniz. Kişinin kendi kanından elde edilen eksozomları, 3-4 saat içinde, kişinin yumurtasına enjekte ediyoruz. Yaklaşık 7-8 aydır bu işlemi yapıyoruz" dedi.

MİTEKONDRİ NAKLİNİ BİR DAMLA KANLA YAPIYORLAR

Prof. Dr. Tıraş, kendi kliniklerinde Sağlık Bakanlığı'nın onayı ile mitokondriler üzerinde çalışma yaptıklarını da belirterek "Bu da umut verici bir çalışma. Mitokondri hücrelerin enerji kaynağı. Bir nevi jeneratör ya da küçül pil olarak düşünülebilir. Mitekondri nakli oldukça zor ve başarı oranı çok yüksek değil. Mitokondri nakli, hastanın kendi yumurtalıklarından biyopsi alarak yapılıyor. Biz, bu yöntemi daha da kolaylaştırarak, kişinin kendi preferik kanındaki hücreleri tarayıp, oradaki mitokondrileri izole ettik. Demir bilye sistemi ile mitokondri, mıknatıs yöntemi ile yumurta hücresine çekiliyor. İzole edilen mitokondrilerin olgunlaşmamış yumurtaların içine girmesi sağlanıyor. Böylece o yumurtalar olgunlaşıp, tüp bebek tedavisinde kullanılabiliyor. Bu çalışmayla günler süren bir çalışmayı, 3-4 saatte indirmiş olduk.Bu sayede yüzde 99 düzeyde mitokondri elde ediliyor. Olgunlaşmamış yumurtaları olgunlaştırıyor. Yumurtaların enerjisini arttırıyoruz" dedi.