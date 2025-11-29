Ordu Ünye'de İmam Hatip Ortaokulu'nda ders sonrası okuldan ayrılmak için sınıfındaki çantasını almaya giden 11 yaşındaki Suat Ermiş, aniden bayılarak yere düştü. Hastaneye kaldırılan Ermiş hayatını kaybetti. Ermiş'in yürek yakan ölümü, son 5 günde okullarda fenalaşarak hayatını kaybeden dördüncü çocuk olarak kayıtlara geçti.

HENÜZ 7 YAŞINDAYDI

27 Kasım'da Kayseri'de 7 yaşındaki Ahmet Emiralp Polat, 25 Kasım'da Trabzon'da 13 yaşındaki Baran Yazgan, 24 Kasım'da Malatya'da 12 yaşındaki Sude Demirci okullarında rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti.

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Beşer, yürek yakan ani ölümleri AKŞAM'a değerlendirdi. Beşer şunları söyledi: "Bu tarz çocuk ölümlerinde en büyük neden çoğunlukla kaza ve ihmal oluyor. Yabancı cisim aspirasyonlarıyla çok sık karşılaşıyoruz. Aşılar ya da gıda zehirlenmeleri hiçbir zaman ani ölüme yol açmaz. Daha nadir olarak da altta yatan, bilinmeyen kalp veya metabolik hastalıklar söz konusu olabilir. Ailesinde ani ölüm, kalp hastalığı öyküsü olan çocukların erken yaşta kardiyolojik değerlendirmeden geçmesi gerekir."

Ordu'da hayatını kaybeden 6'ncı sınıf öğrencisi Suat Ermiş, dün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. 11 yaşındaki çocuğun ağabeyinin de yaklaşık 10 yıl önce kalp krizi nedeniyle 6 yaşında vefat ettiği öğrenildi.

BELİRTİ VERMEYEBİLİR

"Bazı hastalıklar hiçbir belirti vermeyebilir; bazı kalıtsal hastalıklarda morarma, çabuk yorulma görülür. Kimi çocuk ise o gün fazla koşar ve görünürde hiçbir sorun yokken ani ölüm gerçekleşebilir. Bu tür durumlarda ilk müdahalede hava yolunun hızla açılması hayati önem taşır. Ayrıca ailelere özellikle şunu hatırlatmak istiyorum: Lütfen çocukları evde yalnız bırakmayın. En sık ölümler bu şekilde meydana geliyor. Toplumun bilinçlenmesi ve ilkyardım eğitimi alınması, bu olayların önlenmesinde en önemli adımlardır. Yanlış müdahale de durumu daha da ağırlaştırabilir."