51 ilde 18 yaş üstü nüfusun yüzde 55'inden fazlası en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu

AA 5 Temmuz 2021 Pazartesi 15:21 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 15:22

Sağlık Bakanlığının "Kovid-19 Bilgilendirme Platformu"nda yer alan bilgiye göre, ülke genelinde 18 yaş üstü nüfusun yüzde 57,81'ine bir doz, yüzde 25,23'üne iki doz aşı uygulandı.

18 yaş üstü nüfusta en az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu il yüzde 79,2 ile Muğla oldu. Muğla, 18 yaş üstü nüfusunun yüzde 75'inden fazlasının aşılandığı tek il olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelinde, 18 yaş üstü nüfusunun yüzde 65-75'ine en az bir doz aşının yapıldığı 16 il yer aldı.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en fazla olduğu iller sıralamasında Çanakkale yüzde 73'le ikinci, Kırklareli yüzde 72,8'le üçüncü oldu.

Bu şehirlerin ardından Edirne (yüzde 72,4), Balıkesir (yüzde 71), Eskişehir (yüzde 70), Amasya (yüzde 69), Aydın (yüzde 68,9), Bilecik (yüzde 68) ve İzmir (yüzde 67,9) geldi.

18 yaş üstü nüfusunun yüzde 65-75'i aşılanan diğer iller şöyle sıralandı:

"Ankara (yüzde 67), Tekirdağ (yüzde 66,7), Bartın (yüzde 66,3), Yalova (yüzde 65,6), Denizli (yüzde 65,3), Bolu (yüzde 65,2), Ordu (yüzde 65,1)."

- AŞILAMADA İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DEKİ DURUM

18 yaş üstü nüfusunun yüzde 67,9'unun en az bir doz aşı olduğu İzmir, üç büyükşehir arasında ilk sırada yer aldı.

En az bir doz Kovid-19 aşısı yapılanların oranının yüzde 67 olduğu Ankara ikinci, İstanbul yüzde 58,6 aşılama oranıyla üç büyükşehir arasında üçüncü oldu.

- 18 yaş üstü nüfusunun yüzde 55-65'inin aşılandığı iller

18 yaş üstü nüfusunun 55-65'inin en az bir doz aşı olduğu 34 il sırasıyla şöyle:

"Uşak (yüzde 65), Burdur (yüzde 64,8), Tunceli (yüzde 64,8), Sinop (yüzde 64,3), Isparta (yüzde 64,1), Giresun (yüzde 63,7), Artvin (yüzde 63,7), Zonguldak (yüzde 63,6), Manisa (yüzde 63,5), Çorum (yüzde 63,1), Kastamonu (yüzde 62,2), Kırşehir (yüzde 61,9), Antalya (yüzde 61,7), Bursa (yüzde 60), Samsun (yüzde 60), Kütahya (yüzde 59,9), Mersin (yüzde 59,8), Karabük (yüzde 59,7), Trabzon (yüzde 59,5), Tokat (yüzde 59,2), Kocaeli (yüzde 59,1), Rize (yüzde 58,8), Çankırı (yüzde 58,7), İstanbul (yüzde 58,6), Afyonkarahisar (yüzde 58,3), Kırıkkale (yüzde 58,3), Nevşehir (yüzde 58,1), Osmaniye (yüzde 58,1), Düzce (yüzde 57,8), Kayseri (yüzde 57,8), Karaman (yüzde 56,2), Sivas (yüzde 55,6), Erzincan (yüzde 55,5), Sakarya (yüzde 55,2)."

- 18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUNUN YÜZDE 55'İNDEN AZININ AŞILANDIĞI İLLER

Ülke genelinde 18 yaş üstü nüfusunun yüzde 55'inden azının aşılandığı 30 il ise şu şekilde sıralandı:

"Adana (yüzde 54,9), Ardahan (yüzde 54,7), Malatya (yüzde 54,2), Kilis (yüzde 53,2), Hatay (yüzde 52,4), Yozgat (yüzde 52,2), Niğde (yüzde 51,5), Konya (yüzde 51,2), Gaziantep (yüzde 49,9), Kahramanmaraş (yüzde 49), Aksaray (yüzde 48,8), Elazığ (yüzde 48,2), Kars (yüzde 47,7), Adıyaman (yüzde 45,8), Erzurum (yüzde 45,2), Bayburt (yüzde 44,6), Gümüşhane (yüzde 40,9), Van (yüzde 40,8), Iğdır (yüzde 36,8), Hakkari (36,8), Bingöl (yüzde 35,9), Ağrı (yüzde 35,3), Batman (yüzde 33,9), Şırnak (yüzde 32,4), Diyarbakır (yüzde 32), Muş (yüzde 31), Mardin (yüzde 27,9), Şanlıurfa (yüzde 27,4), Bitlis (yüzde 27,1), Siirt (yüzde 26,7)."

- "AŞILANMASI TAMAMLANMIŞ BİREYLERİN SAYISININ BİR AN ÖNCE ARTMASI GEREKİYOR"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, hazirandan itibaren aşılamanın hızlanmasıyla 18 yaş üstü nüfusun yüzde 57'sinin birinci doz, yüzde 25'inin ikinci doz aşılarının tamamlandığına dikkati çekti.

Kovid-19'la etkili mücadele için iki doz aşı olanların oranının artmasının önemini vurgulayan Kayıpmaz, "Aşılanması tamamlananların oranı, iki doz aşı arasındaki sürenin 4 haftaya inmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde daha da artacaktır. Toplumsal bağışıklamada yüzde 70'lik hedefe ulaşmamız için aşılanması tamamlanmış bireylerin sayısının bir an önce artması gerekiyor. Bu da 18 yaş ve üstündeki her bir bireyin aşılama programına yapacağı katkı sayesinde olacaktır." dedi.

- "AŞILARIN AĞIR HASTALIĞI VE VEFATLARI ÖNLEME GÜCÜNÜ UNUTMAMALIYIZ"

Doğu illerinde aşılama oranının daha düşük olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kayıpmaz, şöyle konuştu:

"Aşılarla ilgili halk arasında dolaşan birtakım olumsuz rivayetlerin bunda etkili olduğunu düşünüyorum. Örneğin, 'kısırlığa neden olabileceği' dedikodusu yayılan mRNA aşısının, yapılan bilimsel çalışmalarda üreme sağlığı üzerine herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığı ortaya konuldu.

Şu anda uygulamada olan aşılar, Faz 1, Faz 2, Faz 3 çalışmaları sırasında güvenlilik ve etkinlik yönünden çok hassas değerlendirmeleri geçmiş aşılardır. Bundan dolayı aşıların olası yan etkilerinden endişe ederek, aşıların beklediğimiz esas etkisi olan ağır hastalığı ve vefatları önleme gücünü unutmamalıyız."

Kayıpmaz, 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına üçüncü dozların yapılmaya başlandığını hatırlatarak, "Aşılamanın başladığı ilk aylarda aşı olanların hatırlatma dozlarının uygulanması ve aşı olmayanların iki doz aşı olmasıyla aşılanması tamamlanmış bireylerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu şekilde elde edilecek yüksek nötralizan antikor düzeyleri, delta varyantı ve endişe verici diğer varyantlarla da baş edebilmemizin en kolay ve akılcı yolu olarak göze çarpmaktadır. Tabii ki aşıyla birlikte maske, fiziksel mesafe ve el hijyeni kurallarına da mutlaka uyulması gerektiği unutulmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Tüm vatandaşlara vakit kaybetmeden aşı olma çağrısında bulunan Kayıpmaz, "Toplumsal bağışıklığa kısa zamanda ulaşmak ve eski günlerimize hızla dönmek aslında bizim elimizde. Bunu sağlayacak olan da sırası gelen bireylerin aşılarını geciktirmeden olmasıdır." diye konuştu.