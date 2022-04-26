65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan hastalara mesajla aşı daveti

Hastane yönetimi, Aşı Haftası kapsamında zatürre aşısının önemine dikkati çekmek amacıyla "Aşı varsa hayat var", "Zatürre, aşı ile önlenebilir bir hastalıktır" yazılı afiş ve broşürler hazırladı.

Daha önce kendilerine başvuran hastaları da mesaj göndererek aşı olmaya çağıran kurum, bahçede aşı polikliniği oluşturdu. Aldığı mesaj üzerine, zatürre aşısı olmak için hastaneye gelen vatandaşlardan biri de 64 yaşındaki Mustafa Akat oldu.

Akat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekim 2021'de geçirdiği Kovid-19 nedeniyle akciğerinde tutulma olduğunu, 6 ay tedavi gördüğünü dile getirdi. Akat, "Hastaneden telefonuma ulaşan mesaj üzerine, aşı olmaya geldim. Şükürler olsun. Allah devlete, millete zeval vermesin. Gerçekten devletimiz bu konuda çok hassas." diye konuştu.

54 yaşındaki Nihal Şengül de daha önce zatürre geçirdiğini ve zorlu bir süreç yaşadığını aktarak, "10 gün yoğun bakımda yattım. Kovid aşısı olduğumuz için salgını bir nebze önlemiş olduk. Şimdi zatürre aşısı da olup, ileride hastalanmamak için önlem almak istedim. Çünkü hastalık çok zorlu bir süreç." dedi.

- "GÖĞÜS HASTALIKLARINDA ZATÜRRE AŞISININ ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK"

Hastanenin Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özlem Oruç, riskli grupları aşıya teşvik etmek amacıyla her yıl nisan ayının son haftasının "Dünya Aşı Haftası" olarak kutlandığını anlattı.

Kovid-19 salgınında, aşının hastalıkları önlemede en kolay, maliyeti en düşük ve en etkili yöntem olduğunun görüldüğü söyleyen Oruç, göğüs hastalıklarında, kronik rahatsızlıkları olan ve 65 yaş üstü vatandaşlarda da grip ve zatürre aşılarının öneminin çok büyük olduğunu vurguladı.

Aşılamanın hastanede yatış ve ölüm oranlarını azalttığının tespit edildiğini aktaran Oruç, "Biz de bu nedenle bir aşı polikliniği kurduk ve bize önceden başvuran hastalarımıza mesaj göndererek onları aşıya davet ettik. Oldukça güzel bir katılım oluyor. Kronik hastalığı, kronik astımı, KOAH'ı, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği olan ve 65 yaş üstündeki hastalara Sağlık Bakanlığımızın önerdiği yönerge doğrultusunda ücretsiz olarak zatürre aşısını uyguluyoruz." bilgisini verdi.

- AŞI UYGULAMASI CUMA GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Zatürrenin, Türkiye'de ölüm nedenleri arasında beşinci, enfeksiyona bağlı ölümlerde ise birinci sırada yer aldığına dikkati çeken Oruç, şöyle devam etti:

"Dünyada her 20 saniyede bir zatürreye bağlı ölüm gerçekleşiyor. Bazı riskli hastalıklarda bu daha öne çıkıyor. Örneğin kronik obstrüktif akciğer hastalığında, KOAH hastalığında zatürreye yakalanma riski normal insanlara göre en az 7 kat fazla. Maalesef, 4 KOAH hastasından 1'ini zatürre nedeniyle kaybediyoruz. Bu nedenle KOAH hastalarının muhakkak aşılanması lazım. Ancak ülkemizde yapılan bir çalışmada hem grip hem zatürre aşısının bu hastalarda yüzde 10-15 civarında olduğu görülmüş. Hedefin çok altında. Yüzde 100 aşılamamız lazım bu grubu. Bu oran diyabet ve astım hastalarında da ne yazık ki benzer. Bu nedenle hep beraber erişkin aşılamayı kalkındırmamız gerekiyor."

Salgın sonrası aşıya karşı farkındalık geliştiğini ve eskiye nazaran, hastaların aşı olmayı çok daha istediklerini gözlemlediğini dile getiren Oruç, bu etkinliklerinin 29 Nisan cuma gününe kadar süreceğini kaydetti.