8 bin ilaç geri ödeme listesine alındı... SGK binlerce hastaya umut oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan bilgiye göre, 31 Ekim itibarıyla 8 bin 306'sı yurt içi ruhsatlı, 409'u ise yurt dışından temin edilen olmak üzere, 8 bin 715 ilaç SGK'nin geri ödeme kapsamında bulunuyor.

Bu ilaçların 889'u kanser, 255'i nadir hastalıklar, 496'sı hipertansiyon, 194'ü diyabet, 266'sı astım ve KOAH, 115'i metabolik ve 108'i Alzheimer hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor.

SGK'nin geri ödeme kapsamındaki ilaçlar arasına 26 Temmuz'da dahil edilen 5 immünoterapi ilacı ise 25 farklı kanserin tedavisinde kullanılıyor.

Söz konusu ilaçların geri ödeme listesine eklenmesiyle, ülkedeki kanser hastalarının dünya standartlarında ve etkinliği kanıtlanmış tedavilere erişimleri güvence altına alındı.

Temmuz ayından bugüne kadar 11 bini akciğer, 1300'ü meme ve 1100'ü böbrek kanseri olan yaklaşık 16 bin 400 hasta, SGK'nin geri ödeme kapsamındaki bu ilaçlardan yararlandı.

Kanser tedavisi sürecinde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için uygulanan immünoterapi ilaçları, doğrudan tümör üzerine odaklanmak yerine kanserle savaşmak için vücudun doğal bağışıklık sistemiyle anti-kanser etkinlik gösteriyor.