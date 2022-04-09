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Sağlık

9 yaşındaki Serdar'ın yüzünden kopan parça ameliyatla yerine dikildi

Hatay'da bisikletle elektrik direğine çarpan 9 yaşındaki Serdar Öztürk'ün yanağından kopan parça, ambulans uçakla sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yerine dikildi.

DHA9 Nisan 2022 Cumartesi 15:17 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 15:17
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İskenderun ilçesinde dün saat 20.00 sıralarında Serdar Öztürk,camiye giderken bisikletiyle elektrik direğine çarptı. Sağ yanağından parça kopan Serdar Öztürk, yaralandı. Öztürk, kopan parça ile birlikte hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından parçanın yerine dikilmesi için mikro ve plastik cerrahi operasyonu yapılmasına karar verildi. Serdar Öztürk, saat 03.30 sıralarında ambulans uçakla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan ameliyatla Öztürk'ün yüzünden kopan parça, yerine dikildi.

Serdar Öztürk'ün yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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