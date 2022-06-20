ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyon 13 bin 414'e çıktı

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı son 7 günde 730 bin 286 artarak 86 milyon 246 bin 266 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 13 bin 414'e çıktı.

Eyaletler bazında California 9 milyon 894 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 7 milyon 73 binden fazla vakayla Texas ve 6 milyon 389 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California, can kaybında da 91 bin 922 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 88 bin 553, Florida'da ise 75 bin 96 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 83'üne en az bir doz, yüzde 71'ine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 48,9'una hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 259 milyondan fazla kişiye ilk doz, 222 milyona yakın kişiye ikinci doz, 104 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.