ABD'de Ruh sağlığı hizmetlerinde ciddi eksiklik yaşanıyor

Ohio Sağlık Politikası Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, eyaletin ruh sağlığı hizmetleri konusunda ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Araştırmanın bulgularına göre, Ohio'nun toplam 88 ilçesinden 75'i ruh sağlığı hizmetleri açısından eksiklik yaşayan bölgeler olarak tanımlanmıştır. Bu durum, bölge sakinlerinin gerekli psikolojik ve psikiyatrik destek almakta önemli zorluklar yaşadığını göstermektedir.

Ruh sağlığı hizmetlerinden yoksun ilçeler

Araştırmaya göre, ruh sağlığı hizmetleri açısından yeterli kaynağa sahip olan ilçeler oldukça sınırlı sayıdadır. Hancock, Marion, Delaware, Montgomery, Butler, Clermont, Lorain, Ashland, Lake, Geauga, Portage, Trumbull ve Mahoning ilçeleri, ruh sağlığı hizmetleri bakımından eksiklik yaşamayan tek ilçelerdir. Bu 13 ilçe dışında kalan 75 ilçede, ruh sağlığı profesyonellerine erişim sınırlı veya yetersiz durumdadır. Araştırmanın yazarı ve Ohio Sağlık Politikası Enstitüsü'nde politika araştırması ve analiz direktörü olan Becky Carroll, zamanında ve uygun ruh sağlığı bakımına erişimin olmadığı durumlarda, bireylerin mental durumunun giderek kötüleşebileceğini vurgulamıştır.

Bekleme listeleri ve erişim sorunları

Ruh sağlığı hizmetlerine erişim konusundaki en ciddi sorunlardan biri, bekleme sürelerinin oldukça uzun olmasıdır. Carroll, ruh sağlığı hizmetlerine ihtiyaç duyan çocukların ebeveynleri ve bakıcılarıyla yaptığı odak grup çalışmalarında, bazı ailelerin belirli bir sağlayıcıya ulaşmak için iki yıl uzunluğunda bekleme listelerinde yer aldığını tespit etmiştir. Bu durum, çocukların gerekli tedaviyi alırken yaşadığı gecikmelerin ne kadar ciddi olduğunu ortaya koymaktadır. Carroll, bu bekleme sürelerinin yaygın ve sorunlu bir durum olduğunu belirtmiş, ancak bu listelerin en uzun olduğu bölgeleri gösteren spesifik veri bulunmadığını da ifade etmiştir.

Yatan hasta hizmetleri sunan tesis sayısı da oldukça sınırlıdır. Araştırmaya göre, Ohio'da genç yatan hasta ruh sağlığı hizmetleri sunan sadece 11 tesis bulunmaktadır. Carroll, bu sayının eyalet çapında yeterli olmadığını, özellikle işgücü uzmanlaştıkça sağlayıcıların da daha uzmanlaşması gerektiğini ve bu nedenle bakım sağlayabilecek sağlayıcı sayısının azaldığını açıklamıştır.

Psikiyatrist eksikliği ve işgücü sorunu

Çocuk psikiyatristi sayısının yetersizliği, ruh sağlığı hizmetlerinin en kritik sorunlarından biridir. Araştırmaya göre, Ohio'da 53 ilçede hiç çocuk psikiyatristi bulunmamaktadır. Sadece yedi ilçede 10'dan fazla çocuk psikiyatristi çalışmaktadır. Amerikan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Akademisi'nin verilerine göre, Ohio'da 2024 yılında toplam 365 çocuk ve ergen psikiyatristi bulunmaktadır. Bu sayı, eyaletin nüfusu ve ruh sağlığı hizmetlerine olan talep göz önüne alındığında, ciddi bir eksikliği temsil etmektedir.

İşgücü açığı, sadece psikiyatrist sayısıyla sınırlı değildir. Ohio Davranışsal Sağlık ve Aile Hizmetleri Sağlayıcıları Konseyi'nin verilerine göre, Ohio 2013'ten 2019'a kadar davranışsal sağlık hizmetlerine olan talepte yüzde 353'lük bir artış yaşamıştır. Aynı dönemde, davranışsal sağlık işgücü sadece yüzde 174 oranında genişlemiştir. Bu matematiksel dengesizlik, Ohio Davranışsal Sağlık ve Aile Hizmetleri Sağlayıcıları Konseyi CEO'su Teresa Lampl tarafından basit bir matematik problemi olarak tanımlanmıştır. Lampl, bakıma ihtiyaç duyan insanlara bakım sağlamak için yeterli sayıda profesyonel olmadığını belirtmiştir.

Bekleme sürelerinin hastaların durumunu kötüleştirmesi

Ruh sağlığı hizmetlerine erişim konusundaki gecikmelerin, hastaların genel sağlık durumuna olumsuz etkileri bulunmaktadır. Lampl, insanlar tedavi almak için beklemek zorunda kaldığında, durumlarının kötüleşebildiğini, bazı hastaların hastaneye yatırılmak zorunda kaldığını ve daha yüksek bir bakım seviyesine ihtiyaç duyduğunu, bunun sonucunda da daha uzun tedavi sürecine tabi tutuldukları açıklamıştır. Bu durum, sağlık sistemi üzerinde ek yük oluştururken, hastaların yaşam kalitesini de olumsuz yönde etkilemektedir.

Bekleme sürelerinin uzunluğu, hastaların birinci basamak sağlık sağlayıcılarına yönlendirilmesine neden olmaktadır. Bu sağlayıcılar, ruh sağlığı uzmanını görmek için bekleyen hastaları kısa vadeli müdahaleler aracılığıyla desteklemeye çalışmaktadır. Ancak bu çözüm, uzun vadeli ve kapsamlı tedavinin yerini tutamamaktadır.

Çocuklar için ruh sağlığı bakımında işgücü eksiklikleri

Çocuklar için ruh sağlığı bakımının tüm seviyelerinde işgücü eksiklikleri bulunmaktadır. Carroll, en ciddi eksikliklerin, en yoğun ihtiyaçları olan çocuklara bakım yapmak için eğitilmiş klinisyenler alanında yaşandığını belirtmiştir. Ruh sağlığı profesyonellerinde yüksek devir hızı ve tükenmişlik sorunu, bu alanın en önemli sorunlarından biridir. Bu devir, özellikle ayrılan bir sağlayıcıyla ilişki geliştirmiş çocuklar için travmatik olabilmektedir.

Sağlayıcı değişiklikleri, çocuklar ve aileler için ek zorluklar yaratmaktadır. Yeni bir profesyonelle başladığında, çocuk ve aile hikayelerini tekrar anlatmak zorunda kalmaktadır. Bu durum, zaman açısından sorunlu olmanın yanı sıra, yaşanan travmaların yeniden yaşanmasına neden olabilmektedir. Carroll, tıkladığınız bir kişiyi bulmak için zaman gerektiğini ve seçenek sayısı az olduğunda bu durumun oldukça sorunlu olabileceğini vurgulamıştır.

Finansal teşviklerin yetersizliği

Ruh sağlığı hizmetlerinde işgücü eksikliğinin nedenlerinden biri, geri ödeme oranlarının fiziksel sağlık uygulamalarından daha düşük olmasıdır. Carroll, bu düşük geri ödeme oranlarının, insanların ruh sağlığı alanına girmesi için büyük bir caydırıcı olduğunu belirtmiştir. Finansal teşviklerin yetersizliği, nitelikli profesyonellerin alana gelmesini engellemenin yanı sıra, mevcut profesyonellerin alanı terk etmesine de neden olmaktadır.

Yaş grupları ve sigorta türüne göre farklılıklar

Ruh sağlığı hizmetlerine erişim, çocuğun yaşına ve ailenin sigorta türüne göre farklılık göstermektedir. Araştırmaya göre, 6-11 yaş arası çocuklar için ruh sağlığı hizmetleri arayan Ohio aileleri, daha büyük çocuklara göre daha zor bir zaman geçirmektedir. Bu yaş grubundaki çocuklar için uygun tedavi bulma süreci, daha uzun ve daha karmaşıktır.

Sigorta türü de erişim konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Özel sigortası olan aileler, Medicaid gibi kamu sigortası olan ailelere göre çocuklarının tedavisi için daha zor bir zaman geçirmektedir. Lampl, temel zorlukların nihayetinde sigorta paritesi sorunu olduğunu belirtmiştir. Medicaid, özel sigorta şirketlerine kıyasla daha geniş bir profesyonel yelpazesini ve daha geniş bir hizmet yelpazesini tanımaktadır. Bu nedenle, Medicaid kapsamındaki aileler, özel sigorta sahibi ailelere kıyasla daha kolay şekilde ruh sağlığı hizmetlerine erişebilmektedir.

Sonuç ve sistem reformunun gerekliliği

Ohio'da ruh sağlığı hizmetleri konusunda yaşanan sorunlar, sadece sayısal eksikliklerle sınırlı değildir. Sistem genelinde yapısal sorunlar, finansal teşviklerin yetersizliği, işgücü devri, bekleme süreleri ve erişim eşitsizlikleri, ruh sağlığı hizmetlerinin kalitesini ve etkinliğini ciddi şekilde etkilemektedir. Özellikle çocuklar ve gençler için ruh sağlığı bakımının iyileştirilmesi, eyalet düzeyinde kapsamlı bir reform ve yatırım gerektirmektedir. Araştırmanın ortaya koyduğu bulgular, bu alandaki acil müdahalenin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.