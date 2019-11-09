23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,765
  • 6,3579
  • 271.03
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SAĞLIK

  1. Haberler
  2. Sağlık

ABD'deki elektronik sigara rahatsızlıklarının sebebi bulundu

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri yetkilileri, yapılan testler sonucunda, elektronik sigaralarda kullanılan vitamin E asetat adlı kimyasal katkı maddesinin, akciğer rahatsızlıklarına neden olduğunu belirlediklerini açıkladı

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD'de akciğer hastalığı bağlantılı en az 40 ölüme ve 2 binden fazla vakaya neden olan elektronik sigaralardaki zararlı maddenin tespit edildiği bildirildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) yapılan açıklamada, elektronik sigaralarda kullanılan vitamin E asetat adlı kimyasal katkı maddesinin, ülkedeki akciğer vakalarının sebebi olabileceği kaydedildi.

CDC yetkilileri, 10 eyalette elektronik sigara bağlantılı 29 hastadan alınan örnekler üzerinde yapılan testler sonucunda vitamin E asetat maddesinin, elektronik sigara bağlantılı rahatsızlıkların sebebi olarak tespit edildiğini aktardı. 

İnceleme ekibinden Dr. James Pirkle, "aşırı derecede yapışkan" bir madde şeklinde tanımladığı vitamin E asetatın, solunum yoluyla akciğerlere girdikten sonra çıkmadığını söyledi.

CDC Genel Müdür Yardımcısı Dr. Anne Schuchat da elde edilen sonucun büyük bir buluş olduğunu vurgulayarak, "Bu, diğer bileşenleri devre dışı bırakmıyor, belki birden fazla sebep var, ancak yeni bulgular önemli. Elimizde güçlü bir neden var." ifadesini kullandı.

Schuchat, elde edilen verilere rağmen CDC'nin, çok çeşitli kimyasalları test etmeye devam edeceğini belirtti.

CDC tarafından en son 5 Kasım'da açıklanan verilere göre, Alaska dışında bütün eyaletlerde görülen ve elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı düşünülen vakaların sayısı 2 bin 51'i bulmuş, en az 40 kişi de hayatını kaybetmişti.

Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalıkla ilgili ilk vakalar nisanda rapor edilmeye başlanmıştı.

Korkutan görüntü! Düzinelerce yılanın arasına oturdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Bahçeli'den UEFA'ya tepki

Bahçeli'den UEFA'ya tepki

El Chapo'nun oğlunu yakalayan polise 155 kuşunla infaz

El Chapo'nun oğlunu yakalayan polise 155 kuşunla infaz

MSB: Metina'da 9 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Metina'da 9 terörist etkisiz hale getirildi

Beşiktaş’ta otobüsün durağa daldığı dehşet anları kamerada

Beşiktaş’ta otobüsün durağa daldığı dehşet anları kamerada

F.Bahçe liderlik koltuğuna oturdu

F.Bahçe liderlik koltuğuna oturdu

'Bitcoin Safiye' tutuklandı

'Bitcoin Safiye' tutuklandı

FETÖ abisinden 'şok mangaları' itirafı

FETÖ abisinden 'şok mangaları' itirafı
 

POPÜLER HABERLER

Beşiktaş’ta otobüsün durağa daldığı dehşet anların görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş’ta otobüsün durağa daldığı dehşet anların görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da korkutan görüntü! Saniyeler içinde paramparça ettiler

Antalya'da korkutan görüntü! Saniyeler içinde paramparça ettiler

Sonbaharda renk cümbüşüne dönüyor... İşte o kareler

Sonbaharda renk cümbüşüne dönüyor... İşte o kareler

İşte UEFA kulüpler sıralaması (8 Kasım 2019)

İşte UEFA kulüpler sıralaması (8 Kasım 2019)

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA