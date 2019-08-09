ABD’li bile sağlık için ülkemize geliyor

Sağlık ve tıbbi nedenlerle 2019’un ilk yarısında 364 bin yabancı Türkiye’ye geldi. Tecrübeli hekimleri, son teknoloji ekipmanları ve teknik yetkinliğiyle Türkiye, sağlık turizmi alanında dünyada öne çıkarken yıl sonuna kadar 1 milyon yabancının ağırlanarak rekor kırılması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2019’un ilk yarısında Türkiye’ye sağlık ve tıbbi amaçlarla gelen yabancıların sayısı 2018’in aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 364 bin kişiye ulaştı.

ABD’DEN İLGİ BÜYÜK

Türkiye’nin sağlık turizmi sektöründe en büyük payın saç ekimine ait olduğunu belirten Now Hair Time Kurucu Ortağı Melik Yağmur, “Sağlık turizmi için Türkiye’ye gelen Ortadoğuluların yanı sıra ABD ve Avrupa ülke vatandaşlarının da ilgisi son dönemde arttı. Türkiye’nin saç ekimi alanında yalnızca bir bölgeye hizmet verdiğine dair imajı da bu ilgiyle birlikte ortadan kalkıyor. Sağlık turizmi için Türkiye’ye, özellikle gelişmiş ülkelerden rağbet var” ifadelerini kullandı.2019’un ilk yarısında Türkiye’ye Avrupa ülkelerinden sağlık turizmi için gelenlerin sayısında dikkat çekici bir artış yaşandı. Türkiye’ye gelen İngilizlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 123 artarak 30 bin 460 kişiye ulaşırken İtalyanlarda yüzde 300, İsveçlilerde yüzde 100, Fransızlarda yüzde 50 ve Almanlarda yüzde 32 artış görüldü.

500 BİN TEDAVİ YAPTIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, “Sağlık turizmini Türkiye’de markalaştırmak istiyoruz, bununla ilgili bir markalaşma süreci başladı. Önümüzdeki 1-2 ay içinde büyük bir lansman yapılacak” dedi. Koca, katıldığı Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.”Sağlık turizmi kapsamında 500 bin hasta Türkiye’de şifa buldu. Öte yandan bakanlığınız da sağlık turizminde 2023 hedeflerini belirledi. Türkiye, sağlık turizminde rotasını hangi ülkelere çeviriyor? Sağlık ataşelerinden beklentiniz nedir?” sorusu üzerine Bakan Koca, Türkiye’nin son 17 yılda sağlıkta çok büyük bir gelişim kaydettiğini, devrim niteliğinde bir gelişimin söz konusu olduğunu belirtti. Koca, Türkiye’de sağlık turizminde 2018’de 500 bine yakın hastanın tedavi edildiğini belirterek bu yıl bu sayının daha da üstüne çıkılacağını söyledi.

ORGAN NAKLİNDE ÖNDEYİZ

Bakan Koca, Türkiye’ye yurt dışından gelen hastaların ülkelerine döndüklerinde kontrollerini ve takiplerini yapacak tanı merkezlerini devreye sokmak istediklerini kaydederek Uluslararası Hasta Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) adı altında kamu mülkiyeti olan, özel sektörün dinamizmiyle çalışacak bir oluşuma gittiklerini, bu kapsamda, Türkiye’de sağlık hizmetini markalaştıran bir süreç istediklerini vurguladı.Koca “Geçen yıl yapılan organ nakli sayısı kalp ve böbrek 5 bin 600’e ulaştı. Hava ambulansı konusunda son derece ileri bir noktadayız. Bu anlamda bu merkezlerden özellikli, nitelikli hastayı hava ambulansıyla uçak veya helikopterle getirme imkanlarına sahibiz. Bunu da güçlendirmek istiyoruz” dedi.