İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2024 Salı / 19 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9476
  • EURO
    35,3106
  • ALTIN
    2463.59
  • BIST100
    10706
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • ABD'li uzmanlara göre yaşlıların her gün aspirin alması riskli: 'Nadiren kullanılmalı'
Sağlık

ABD'li uzmanlara göre yaşlıların her gün aspirin alması riskli: 'Nadiren kullanılmalı'

ABD'de bazı yaşlılar, kalp-damar hastalığı riskini azaltma umuduyla günlük aspirin almaya devam ediyor. Ancak bu ilacı yalnızca belirli yüksek riskli hastalar için doğru kullanım olabileceğini ifade eden uzmanlar, söz konusu ilaçları doktor tavsiyesi olmadan almanın ciddi riskler doğurabileceğini dile getirdi.

Star Gazetesi25 Haziran 2024 Salı 16:44 - Güncelleme:
ABD'li uzmanlara göre yaşlıların her gün aspirin alması riskli: 'Nadiren kullanılmalı'
ABONE OL

Kardiyovasküler hastalıklar kalbi ve kan damarlarını etkiler ve bazen kalp krizlerine veya felçlere yol açabilir. Çoğu kalp krizi ve felç, kanın kalp kasına veya beyne gitmemesi durumunda gelir ve tam bu noktada uzmanlar aspirin devreye girebileceğini ifade ediyor.

AŞIRI KANAMA RİSKİ VAR

Aspirin kanın incelmesine yardımcı olur ve bu da bu kan pıhtılarının oluşmasını önleyebilir. Bu nedenle, riski azaltmak için günlük düşük dozda aspirin alınması tavsiye edilir ancak aspirin kanı sulandırdığı için aşırı kanama riskinide beraberinde getirir.

NADİREN KULLANILMALI

Amerikan Kardiyoloji Koleji ve Amerikan Kalp Derneği, 2019'da yayımladıkları kılavuzlarını güncelleyerek, net fayda sağlamadığı için aterosklerotik kardiyovasküler hastalığın 'önlenmesinde aspirinin nadiren kullanılması gerektiğini' ifade etti.

ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü'nün aspirin kullanımına ilişkin son tavsiyesi, yıllarca kalp krizi ve felci önlemek için aspirin tavsiye edilmesinin ardından geldi.

ÇARPICI ANKET

Annals of Internal Medicine'de yayınlanan çalışma, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin Ulusal Sağlık Görüşme Anketi'nden 180 binden fazla kişiye ait verileri içeriyor. Verilerin analizi, ankete katılan 40 yaş ve üzeri yetişkinlerin yaklaşık yüzde 19'unun hastalığın birincil önlenmesi için aspirin aldığını bildirdiğini buldu. 60 yaş ve üzeri yetişkinler arasında, yaklaşık yüzde 30'u kardiyovasküler hastalığı önlemek için aspirin aldığını ve 60 yaş ve üzeri tüm yetişkinlerin yaklaşık yüzde 5'i tıbbi tavsiye olmaksızın aspirin kullandığını bildirdi.

Ankete göre, düzenli olarak aspirin kullananların yüzde 89'u düşük dozda aspirin aldığını belirtirken, yüzde 11'i belirli dozda aspirin aldığını, bunun da aşırı kanama riskini daha da artırabileceği ifade edildi.

RİSKİ AZALTMAK İÇİN NE YAPMALI?

New York'taki NYU Langone Health'de koruyucu kardiyolog olan Dr. Howard Weintraub, kardiyovasküler hastalık riskini azaltmak için insanların sigara içiyorsa sigarayı bırakmasını, kilo vermesini, sağlıklı yiyecekler yemesini, kolesterol seviyelerini kontrol etmesini ve yüksek tansiyonu önlemeye çalışmasını önerdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.