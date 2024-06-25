Kardiyovasküler hastalıklar kalbi ve kan damarlarını etkiler ve bazen kalp krizlerine veya felçlere yol açabilir. Çoğu kalp krizi ve felç, kanın kalp kasına veya beyne gitmemesi durumunda gelir ve tam bu noktada uzmanlar aspirin devreye girebileceğini ifade ediyor.



Aspirin kanın incelmesine yardımcı olur ve bu da bu kan pıhtılarının oluşmasını önleyebilir. Bu nedenle, riski azaltmak için günlük düşük dozda aspirin alınması tavsiye edilir ancak aspirin kanı sulandırdığı için aşırı kanama riskinide beraberinde getirir.

Amerikan Kardiyoloji Koleji ve Amerikan Kalp Derneği, 2019'da yayımladıkları kılavuzlarını güncelleyerek, net fayda sağlamadığı için aterosklerotik kardiyovasküler hastalığın 'önlenmesinde aspirinin nadiren kullanılması gerektiğini' ifade etti.

ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü'nün aspirin kullanımına ilişkin son tavsiyesi, yıllarca kalp krizi ve felci önlemek için aspirin tavsiye edilmesinin ardından geldi.

Annals of Internal Medicine'de yayınlanan çalışma, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin Ulusal Sağlık Görüşme Anketi'nden 180 binden fazla kişiye ait verileri içeriyor. Verilerin analizi, ankete katılan 40 yaş ve üzeri yetişkinlerin yaklaşık yüzde 19'unun hastalığın birincil önlenmesi için aspirin aldığını bildirdiğini buldu. 60 yaş ve üzeri yetişkinler arasında, yaklaşık yüzde 30'u kardiyovasküler hastalığı önlemek için aspirin aldığını ve 60 yaş ve üzeri tüm yetişkinlerin yaklaşık yüzde 5'i tıbbi tavsiye olmaksızın aspirin kullandığını bildirdi.

Ankete göre, düzenli olarak aspirin kullananların yüzde 89'u düşük dozda aspirin aldığını belirtirken, yüzde 11'i belirli dozda aspirin aldığını, bunun da aşırı kanama riskini daha da artırabileceği ifade edildi.

New York'taki NYU Langone Health'de koruyucu kardiyolog olan Dr. Howard Weintraub, kardiyovasküler hastalık riskini azaltmak için insanların sigara içiyorsa sigarayı bırakmasını, kilo vermesini, sağlıklı yiyecekler yemesini, kolesterol seviyelerini kontrol etmesini ve yüksek tansiyonu önlemeye çalışmasını önerdi.