11 Şubat 2026 Çarşamba
  • Adana'ya yeni hastane müjdesi: 50 bin metrekarelik alanda kurulacak
Sağlık

Adana'ya yeni hastane müjdesi: 50 bin metrekarelik alanda kurulacak

Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin yerleşkesinde 250 yataklı çocuk hastanesi inşa edileceği bildirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak 50 bin metrekarelik kapalı alana sahip hastane, Balcalı Hastanesi'ne entegre şekilde hizmet verecek.

11 Şubat 2026 Çarşamba 10:33
Adana'ya yeni hastane müjdesi: 50 bin metrekarelik alanda kurulacak
ÇÜ'den yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş'in yerleşkeye yeni ve donanımlı ihtisas hastaneleri kazandırılması için çalışmalara devam ettiği belirtildi.

Fatma Sütcü Kardiyoloji Merkezi'nin hayata geçirilmesinin ardından çocuk hastanesinin inşası için de harekete geçildiği duyurulan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"ÇÜ Balcalı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesine 250 yatak kapasiteli yeni çocuk hastanesi kazandırılması, 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı'na alındı. Proje 15 Ocak tarihli ve 33138 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı."

Açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak 50 bin metrekarelik kapalı alana sahip hastanenin, Balcalı Hastanesi'ne entegre şekilde hizmet vereceği kaydedildi.

