18 Eylül 2020 Cuma 17:42 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 17:42

Aferin ilacı ne işe yarar? Aferin ilacı uyku yapar mı? soruları soğuk algınlığı yaşayanlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Sonbahar aylarında yaşanan mevsim geçişi, yavaş yavaş hastalıkları da beraberinde getirdi. Hastalıkların en çok yaşandığı zamanlarda ilaçlar hakkında bilgi almak isteyenler kullanım şartları hakkında araştırma yapıyor. Parastemol grubunda yer alan Aferin ilacının kullanım şekli ve etkilerini haberimizde derledik.

AFERİN İLACI NE İŞE YARAR?

Aferin ilaç, öksürük ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılan parasetamol ve klorfeniramin etken maddeli reçeteli bir ilaçtır. Etkin maddelerinden parasetamol ağrı kesici ve ateş düşürücü; klorfeniramin maleat ise alerji önleyici etkiye sahiptir. Kapsül, şurup ve toz formları vardır. Sadece üst solunum yolu rahatsızlıklarına bağlı şikâyetler için kısa süreli kullanılır.

Burun akıntısı, nezle ve hapşırma

Öksürük

Burun-boğaz kaşıntısı

Gözlerde sulanma ve kaşıntı

Baş, boğaz veya kas ağrısı

Vücut kırıklığı

Ateş

AFERİN İLACI UYKU YAPAR MI?

Aferin'in etkin maddelerinden parasetamol bazı kişilerde baş dönmesine ve uykulu hissetmeye neden olabilir. Dikkat gereken işler yaparken bu durum dikkate alınmalıdır.



AFERİN KULLANIRKEN BUNLARA DİKKAT!

Kansızlık (anemi)

Hafif-orta şiddette karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu

Siroz, Gilbert sendromu gibi karaciğer hastalıkları

Bronşit, bronşektazi (bronşların aşırı genişlemesi), astım vb. akciğer rahatsızlıkları

Kalp-damar hastalıkları

Yüksek tansiyon

Glokom (göz tansiyonu)

Epilepsi

Prostat büyümesi

Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği (nadiren hemolitik anemiye yol açabilir)

Diyabet (özellikle şeker türevlerini içeren şurup kullanımında)

REÇETESİZ SATILMAZ!

Soğuk algınlığı ilaçları arasından en etkilisi olan Aferin için sorulan Aferin ilacı, reçetesiz satılan ilaçlar arasında yer almaz. Doktorunuz yazmadıkça hiçbir ilacı kullanmayınız. Üst solunum yollarını doğrudan etkileyen viral bir enfeksiyon hastalığı olan grip ve soğuk algınlığı, bulaşıcı bir hastalıktır. Aynı zamanda akut nezle veya faranjit tedavisinde de kullanılan Aferin ilacı, virüs nedeniyle meydana gelen üst solunum yolu hastalıklarında etkilidir.

Sıkça grip ile karıştırılan soğuk algınlığı aslında gripten farkıdır ve daha hafif seyreder. Mevsim geçişlerinde ve kış aylarında sıkça görülen soğuk algınlığında yüksek ateş söz konusu değildir. Hafif kırgınlık, burun akıntısı ve hapşırma gibi belirtilerle kendini göstermektedir. Bağışıklık sisteminin zayıf olması soğuk algınlığının sıkça tekrarlamasına ve kolayca bulaşmasına neden olmaktadır.

Soğuk Algınlığı Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

Üst solunum yollarını doğrudan etkileyen viral bir enfeksiyon hastalığı olan soğuk algınlığı, bulaşıcı bir hastalıktır. Aynı zamanda akut nezle veya faranjit olarak bilinen soğuk algınlığı, virüs nedeniyle meydana gelen bir hastalıktır. Sıkça grip ile karıştırılan soğuk algınlığı aslında gripten farkıdır ve daha hafif seyreder. Mevsim geçişlerinde ve kış aylarında sıkça görülen soğuk algınlığında yüksek ateş söz konusu değildir. Hafif kırgınlık, burun akıntısı ve hapşırma gibi belirtilerle kendini göstermektedir. Bağışıklık sisteminin zayıf olması soğuk algınlığının sıkça tekrarlamasına ve kolayca bulaşmasına neden olmaktadır.

Yapılan araştırma sonuçlarına göre okula giden çocuklar yılda 12, yetişkinler ise 7 kez soğuk algınlığına yakalanmaktadır. Bulaşıcı bir hastalık olan soğuk algınlığı, hapşırma, öksürme ve aynı havayı soluma gibi durumlarda kişiden kişiye kolayca bulaşmaktadır. Bu nedenle okul çağındaki çocuklarda sıkça rastlanılmaktadır. Vücudumuz soğuk algınlığına ve gribe neden olan virüslere karşı bir direnç geliştiremediği için yıl içinde sıkça soğuk algınlığı problemiyle karşı karşıya geliriz. Özellikle yaşlı, çocuk, kronik hastalığı olan kişiler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler sıkça soğuk algınlığına yakalanırlar. Soğuk algınlığını grip ile karıştırmamak gereklidir. Grip, burun, bronşlar ve akciğerler dahil olmak üzere tüm üst solunum yollarını etkileyen, influenza adı verilen bir virüsün neden olduğu viral enfeksiyondur. Soğuk algınlığına oranla daha ağır seyreder. Soğuk algınlığı ise influenza virüsünün dışındaki diğer virüslerin neden olduğu hafif seyirli bir enfeksiyondur. Hastalık influenza virüsünden dolayı kaynaklanmıyor ancak üst solunum yollarını etkiliyorsa bu durum soğuk algınlığı olarak nitelendirilir.

Soğuk Algınlığı Nasıl Bulaşır?

Soğuk algınlığı toplumda oldukça sık görülen üst solunum yolları hastalığıdır. 1-3 gün arasında değişen kuluçka süresi ile çoğalma gösterir. Hapşırma, öksürme, tokalaşma, öpüşme ve aynı havayı soluma gibi durumlarla bulaşmaktadır. Vücuda giren virüs, öncelikle burunda tahriş, kuruma, yanma ve kaşıntı hissedilir. Daha önce vücutta yayılma gösteren virüs, burunun iç yüzeyine tamamen yayılır. Birkaç saat veya birkaç gün sürebilen kuluçka süresinden sonra boğazda yanma ve ağrı hissedilir. Sonrasında ise burun akıntısı, hafif kırgınlık ve hapşırık gibi belirtilerle tamamen kendini gösterir. 5 ile 10 gün arasında iyileşme gösteren soğuk algınlığında genellikle yatak istirahatine gerek duyulmaz. Ancak hastalığın bulaşıcı olması ve çok çabuk yayılması nedeniyle soğuk algınlığı bulunan kişinin mümkünse çok fazla toplum içine girmemesi, başkaları ile tokalaşıp öpüşmemesi ve özel eşyalarını başkaları ile paylaşmaması önerilmektedir. Aksi halde çevrede oluşan bir salgın söz konusu olabilir. Bu durumda da iyileşme süreci uzayabilir.