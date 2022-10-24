Afrika'dan Türkiye'ye beyin pili ameliyatı eğitimi için geldiler

Türkiye ve komşu coğrafyada son 3 yıldır birçok beyin pili takılması ameliyatı gerçekleştirmesi sebebi ile dikkat çeken PARMER, Avrupa, tüm Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Türk ülkelerinin dahil olduğu coğrafi alandan gelen 'Nöroloji ve Beyin Cerrahisi' uzmanlarının beyin pili takılması ve programlanması başta olmak üzere hareket bozukluklarındaki bütün konularda uygulamalı eğitim alabilecekleri bir merkez olarak hizmet veriyor. 30 yılı aşkın sürede, bin 100'den fazlası beyin pili takılması ameliyatı olmak üzere, bin 500'den fazla hareket bozukluğu cerrahisi deneyimine sahip Doç. Dr. Ali Zırh'ın beyin pili takılması ameliyatını izlemeye bu kez 11 bin kilometre uzaklıktan, Güney Afrika'dan hekimler geldi. Bir hafta boyunca hem teorik bilgiler aldılar, hem de beyin pili operasyonunu izleme fırsatı buldular.

Beyin pili ameliyatları ile ilgili bilgi veren Dr. Zırh, "Beyin pilleri insan beyni içerisinde herhangi bir noktaya elektrik akımı verebilmemizi, böylelikle elektrik akımı verilen bölgedeki beyin hücrelerindeki elektriksel aktiviteyi uyarabilmemizi ya da baskılayabilmemizi sağlayan cihazlardır. 'Nöromodülasyon' adı verilen bu tedavi yöntemi ile başta parkinson hastalığı olmak üzere, esansiyel tremor ve distoni gibi hareket bozukluğu hastalıklarını başarı ile tedavi edebiliyoruz. Hastalarımız uyanık iken, sohbet ederek gerçekleştirdiğimiz bu ameliyatları 'Hastalığın saatini geri almak' diye tanımlayabiliriz" şeklinde konuştu.

Beyin pili tedavisinde ülkemizin çok önemli bir noktada olduğunu vurgulayan Zırh, "Ülkemiz son yıllarda bu iş ile ilgili çok önemli bir bölge haline gelmeye başladı. 2019 yılından bu yana uluslararası arenada 'Mükemmeliyet ve Eğitim Merkezi' olarak faaliyet gösteren PARMER, nöroloji ve beyin cerrahisi uzmanlarının beyin pili takılması ve programlanması başta olmak üzere hareket bozukluklarındaki bütün konularda uygulamalı eğitim alabilecekleri bir merkez olması nedeni ile dikkat çekiyor. Bugün burada Afrika'dan gelen meslektaşlarımızı ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onlar ile birlikte bir hafta süren eğitim sürecini başarı ile tamamladık. Ülkemizin eğitim merkezi olarak anılıyor olması bizler için gurur verici" diye konuştu.