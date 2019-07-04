Kalsiyum, potasyum, manganez ve diğer antioksidanları içeren hanımeli çiçeğiyle hazırlanan çayın, baş ağrısı başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyen bitkisel tedavi uzmanları, bu bitkinin çiçeklerinin yanı sıra yaprak ve tohumlarının da kullanılabildiğini dile getiriyor. Hastalıklarla savaşan antioksidanlar bakımından zengin olan hanımeli çiçeği, Journal of Agriculture and Food Chemistry’de yayınlanan bir çalışmaya göre, lonicera caerulea meyvelerinin içindeki polifenollerin inflamasyonları yönetebiliyor ve bu sayede pek çok hastalığa karşı kalkan görevi yapıyor.

HİNDİSTANCEVİZİ YAĞIYLA KARIŞTIRIN

Portakal çiçeği öz yağında olduğu gibi, hanımeli çiçeğinin de doğal ve güzel bir kokusu vardır. Saf hanımeli öz yağını bulmak pek kolay değil, ancak bulabilirseniz onu hindistan cevizi yağı gibi taşıyıcı bir yağla biraz karıştırıp kullanabilirsiniz. Banyolarda ve ev yapımı temizlik ürünleriyle oda kokularında da güzel bir malzeme olabilir. 2015’te yayınlanan bir çalışmada, hanımelinin tip-2 diyabet sahibi olan insanlara yardımcı olabilme potansiyelinden bahsediliyor. Araştırmacılar, japon hanımeli çiçeğini 100 mg/kg dozuyla 4 hafta boyunca diyabetli farelere uygulamışlar. Dört haftalık tedavinin ardından hanımeli, deneklerde yüksek kan glukoz düzeylerini azaltmış ve insülin direncini arttırmış.

ÇİN TIBBINDA DA KULLANILIYOR

Geleneksel Çin tıbbında hanımeli çiçeğinin akciğer, mide, kalın bağırsak meridyenleriyle bağlantısı olduğu belirtiliyor. Ayrıca soğutucu özellikleri olduğu söyleniyor ve böylece vücuttan toksinlerle birlikte ısının da atılmasını sağlıyor. Çin tıbbı uygulayıcıları, çiçekleri hem dahilen hem de haricen cilt enfeksiyonları, ülserler, ateş ve inflamatuvar rahatsızlıklar gibi pek çok sağlık problemi için kullanıır. Çin tıbbında da baş ağrısını kesme özelliğinden faydalanılıyor. Amerikan yerlilerinin de taze hanımeli yapraklarını kaynatarak yaralara sürdüdüğü ve iyileşmeyi hızlandırdıkları belirtiliyor.

Kan sulandırıcı kullananlar dikkat

Hanımeli, kan pıhtılaşmasını yavaşlatan ilaçlarle etkileşime girebiliyor. Kendisi de bir kan sulandırıcı olduğu için bu tür ilaçlarla birlikte alınması kanama riskini artırır.

Ağız hijyeni sağlar

Kanamayı durdurucu ve antibakteriyel özelliklerinden dolayı hanımeli ,bazen doğal gargara ve ağız yıkama sularında kullanılabiliyor. Ev yapımı bir ağız suyu elde etmek isterseniz, yarım bardak taze hanımeli yaprağıyla iki bardak suyu birlikte kaynatabilirsiniz. Karışım kaynadığı zaman altını kısıp 5 dakika daha bekletin. Tamamen soğumadan kullanmayın.

(Güneş)