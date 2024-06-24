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Sağlık

Ailelere adenovirüs uyarısı: Son günlerde hızla artıyor, hijyen kurallarına dikkat edin

Son günlerde artış gösteren adenovirüs enfeksiyonlarına karşı uzmanlardan ailelere uyarı gelirken, virüsün özellikle solunum ve sindirim sistemlerini etkilediği belirtildi.

IHA24 Haziran 2024 Pazartesi 14:49 - Güncelleme:
Ailelere adenovirüs uyarısı: Son günlerde hızla artıyor, hijyen kurallarına dikkat edin
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Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Özden Durmuş Gönültaş, son günlerde artış gösteren adenovirüs enfeksiyonlarına karşı aileleri uyardı. Gönültaş, adenovirüsün başlıca solunum ve sindirim sistemini etkileyen oldukça bulaşıcı bir virüs olduğunu belirtti. Virüsün damlacık yolu ile direk temasla ve fekal-oral (dışkıdan bulaş) yollarla yayılabildiğini belirten Gönültaş, "Bulaştıktan sonra hastalığın belirtileri 2-14 gün içinde ortaya çıkabiliyor. Adenovirüs enfeksiyonunun belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, gözlerde şişlik, kızarıklık ve akıntı, ishal ve kusma yer alıyor" dedi.

"TEDAVİ SÜRECÜNDE ANTİBİYOTİK KULLANILMAZ"

Gönültaş, "Bu virüsün daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu ve mide-bağırsak iltihabı olarak görülüyor, ancak alt solunum yollarını tutarak bronşit ve zatürreye de yol açabilir. Adenovirüs enfeksiyonunun tedavisi ise semptomatiktir. Tedavi sürecinde antibiyotik kullanılmaz. Tedavi yöntemleri arasında ağrı kesici, ateş düşürücü ve bol sıvı tüketimi gibi destek tedaviler uygulanır" dedi.

KORUNMA YOLLLARI NELERDİR?

Korunma yollarına da değinen Gönültaş, adenovirüsten korunmanın en etkili yolunun hijyen kurallarına uymak olduğunu söyledi. Ellerin sık sık yıkanması ve özellikle salgın dönemlerinde kalabalık, kapalı ve hijyen koşullarının sağlanmadığı alanlardan (alışveriş merkezleri, kapalı oyun salonları, havuzlar) uzak durulmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

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