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Akciğer kanamalarına umut olacak yöntem 

Elazığ’da akciğer kanseri 64 yaşındaki Şükrü Koç, ağzından yoğun bir şekilde kan gelince yakınları tarafından acil olarak hastaneye kaldırıldı.

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Ameliyata alınan Koç’un, akciğerindeki kanama, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Necati Dağlı ve ekibi tarafından Türkiye’de ilk kez kullanılan ameliyatsız bir yöntemle durduruldu. Kendi geliştirdikleri yöntemi kullandıklarını dile getiren Prof. Dr. Dağlı, “Kalp damarlarını açmak için kullandığımız balonlardan yaptığımız bir embolizasyon malzemesiyle balonu kanayan artere kadar ilerleterek kanamayı durduruyoruz. Yapılan işlemle akciğerleri besleyen atardamarları tıkandığı için kanama durduruluyor. Akciğer kanamalarında bu yöntemi ilk olarak kullanan klinik olduğumuz için gururluyuz ” dedi.

 

 

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