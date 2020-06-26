İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8575
  • EURO
    7,6885
  • ALTIN
    388.266
  • BIST100
    115169
  • Haberler
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Akdeniz Üniversitesi: Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert, anne oldu
Sağlık

Akdeniz Üniversitesi: Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert, anne oldu

Akdeniz Üniversitesi, kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in anne olduğunu bildirdi.

AA26 Haziran 2020 Cuma 10:04 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 10:04
ABONE OL

Üniversiteden yapılan açıklamada, "8 Ağustos 2011 tarihinde dünyanın başarılı ilk rahim nakli yapılan Derya Sert, annelik sevincine kavuşmuştur." açıklaması yapıldı.

Bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi.

Süreçle ilgili basın toplantısı yapılması bekleniyor.

Rahmi olmadığı için hamile kalamayan 23 yaşındaki Derya Sert'e, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de gerçekleştirilen ve 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilmişti.

Bursa'daki selde ailesini yitiren gencin olay günü yaşadıkları cep telefonu kamerasında

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.