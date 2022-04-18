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Sağlık

Akılalmaz olay! Eşek 3 yaşındaki kıza saldırdı, göz kapağını kopardı

Şanlıurfa'da eşeğin ısırması sonucu yüzünün bir bölümünde hasar oluşan ve göz kapağı kopan Fatma Arslan'a (3) boyun bölgesinden alınan dokuyla yeni göz kapağı yapıldı. Fatma'nın babası Ömer Arslan, eşeğin evinin önünde bağlı olduğunu ve bir anlık dalgınlıkları sonucu kızlarını ısırdığını söyleyerek, operasyonu gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.

DHA18 Nisan 2022 Pazartesi 12:22 - Güncelleme: 18 Nisan 2022 Pazartesi 12:22
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Olay geçen hafta, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Halime Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde oynayan Fatma Arslan, havuç vermek istediği eşeğin ısırması sonucu başından yaralandı. Saçlı derisi ve yüzünün büyük bölümünde hasar oluşan küçük Fatma, ailesi tarafından götürüldüğü Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Gaziantep'teki bir özel hastaneye sevk edildi. Ameliyata alınan Fatma'nın saç derisi ve yüz kısmı onarılırken, kopan göz kapağı da boyun bölgesinden alınan dokuyla yeniden yapıldı.

'GÖZ KAPAĞINI OYNATABİLECEK'

Operasyonu gerçekleştiren Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Doktoru Abdulkadir Calavul, Fatma'nın kendilerine geldiği ilk anda durumunun kötü olduğunu ve geç kalınmış bir ameliyat olmasına rağmen başarılı geçtiğini söyledi. Fatma Arslan'ın yeni göz kapağını oynatabileceğini belirten Calavul, "Minik kızımız oyun oynadığı sırada eşeğe havuç vermek isterken saldırıya uğruyor. Eşek tarafından ısırılınca saçlı derisi ve göz kapağı kopmuştu. Bize geldiğinde olayın üzerinden 1 gün geçmişti ve yaraları çok kötüydü. Ameliyatının ardından 1-2 gün kadar yoğun bakımda takibini yaptık. Operasyonda saçlı derisini üzerine diktik. Boynundan deri alıp yeni bir göz kapağı yaptık. Bugün biraz daha toparlandığı için gözlerini tamamen açmış durumda. Bugün de taburcu edeceğiz inşallah. İlerleyen zamanlarda belki 1-2 ameliyat daha gerekebilir' diye konuştu.

Fatma'nın babası Ömer Arslan, eşeğin evinin önünde bağlı olduğunu ve bir anlık dalgınlıkları sonucu kızlarını ısırdığını söyleyerek, operasyonu gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.

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